光看就超有食慾！高雄人消暑最愛「50元包心粉圓冰」 內行人激推「大顆粉圓+綿密芋頭」古早味大滿足

50元包心粉圓冰！抓住夏日尾巴呷冰，高雄一間古早味包心粉圓冰傳承三代，不少在地人說到吃冰都會先想到這家。除了必點包心粉圓外，波霸、湯圓等嚼感配料也很受歡迎，網友看到分享都直呼「(粉圓)好大顆」、「古早味」。

圖／IG@rose__foodlife授權

位於高雄市鹽埕區的傳統冰店「曾家古早味剉冰」已開業逾60年，50元銅板價的「綜合冰」是眾人最推的品項，有包心粉圓、波霸、湯圓、芋圓、粉粿、紅豆、芋頭等各式經典配料可以選擇。

最受推薦的無非是外皮晶瑩剔透、包有紅豆的包心粉圓，吃起來Q彈有嚼勁，搭配古早味糖水甜而不膩，十分消暑。另外，還有人大推綿密鬆軟的芋頭，身為芋頭控一定不能錯過。

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此外，有網友分享冰體部分是屬於粗顆粒的剉冰，口感更為特殊。如果有到高雄旅遊或剛好經過，不妨點碗冰消消暑喔！

圖／摘自Google地圖（網友會鹹不會甜分享）

曾家古早味剉冰

地址：高雄市鹽埕區大禮街20號

營業時間：14:00-18:00（週一公休）

電話：0933-601-868