快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

外資賣超創史上最大！中信金蟬聯賣超冠軍 台積電也被大砍

在地人不捨！ 高雄老店「山東麻醬麵」9／21熄燈 死忠顧客：便宜又好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專
圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專

又一間在地美味將消失！ 位於高雄苓雅區自強夜市一帶的「山東麻醬麵」，開業將近30年，是許多在地居民、上班族喜愛的家常麵店，近期老闆突然在臉書粉專無預警宣布「準備光榮退休，9月21日結束營業。」消息一出，網友們直呼「好捨不得」。

圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專
圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專

位在高雄苓雅二路的山東麻醬麵，開業已將近30年，以招牌香氣的麻醬麵，成為高雄在地知名老店，依據店家臉書介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，並延續潮州當地的特色美食小吃

店內招牌「麻醬麵」，小碗麻醬麵只要40元、大碗45元，CP值超高，還有老顧客才知道隱藏版吃法的「麻醬湯麵」，把清湯倒進去麻醬乾麵醬汁，拌一拌，就成了一碗比較清淡一點的麻醬湯麵，特色吃法在高雄吸引了死忠顧客們的支持。

圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專
圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專

本月老闆突在自家臉書粉專宣布，「準備光榮退休，9月21日結束營業。」 得知熄燈消息的老顧客們相當不捨，紛紛留言「好捨不得」、「好想哭喔。以後吃不到了」、「好難過 ，這間麻醬麵真的對味」、「我在高雄最愛的麻醬麵，趕快趁這幾週衝」、「便宜大碗又好吃，怎麼突然要結束了」。

編輯推薦

CP值 小吃 熄燈

相關新聞

在地人不捨！ 高雄老店「山東麻醬麵」9／21熄燈 死忠顧客：便宜又好吃

又一間在地美味將消失！ 位於高雄苓雅區自強夜市一帶的「山東麻醬麵」，開業將近30年，是許多在地居民、上班族喜愛的家常麵店，近期老闆突然在臉書粉專無預警宣布「準備光榮退休，9月21日結束營業。」消息一出

傳香一甲子恆春美味！記憶中的家鄉味 細品鴨肉料理、獨門滷味

提到恆春古早味料理，就不得不提到【夥計鴨肉冬粉】，經歷4代接手。傳承下60年的好滋味，湯鮮味美的鴨肉冬粉、風味醇厚的鴨肉早已恆春人記憶中的家鄉味，是你來到恆春旅遊不能錯過的在地美食之一。

耳朵也能舒壓放鬆，4間高雄采耳評價！

源自於傳統理容院的掏耳朵，近年引進日式內視鏡掏耳及成都古法采耳，除了清潔耳道外，更加入按摩放鬆等額外服務，將單純掏耳放鬆的服務，進化成兼具保健及放鬆功能的采耳，以下為各位帶來 4 家高雄的采耳 SPA 店評價。

高雄最強皮蛋麵！濃郁泰式打拋醬+皮蛋鹹香帶辣超涮嘴 想吃一定要訂位

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 趁著回南部吃辦桌的期間，抽空到高雄走一遭，把累積已久的口袋名單吃了個遍。之前看YouTuber欸你這週要幹嘛介紹「吃貨食宴室」的皮蛋麵

高雄開到凌晨1點半的「深夜咖啡廳」　藏身在巷弄之中卻常常客滿！

udn走跳美食／班班 寫在造訪灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.之前 一般的獨立咖啡廳通常都是經營不到下午5點或6點就結束營業了，於是深夜咖啡廳就成為少數中的少數，班班也很

肉燥飯不輸腿庫！高雄人愛店「排隊必吃腿庫飯」 靈魂標配「蒸蛋湯」滑嫩飄蛋香

高雄人愛店腿庫飯！深受不少高雄人愛戴的排隊美食「君腿庫飯」名聲響亮，招牌腿庫飯和蒸蛋湯是探店標配，在地人吃了都讚「吃了有記憶感」、「整頓吃下來非常滿足」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。