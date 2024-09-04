在地人不捨！ 高雄老店「山東麻醬麵」9／21熄燈 死忠顧客：便宜又好吃

又一間在地美味將消失！ 位於高雄苓雅區自強夜市一帶的「山東麻醬麵」，開業將近30年，是許多在地居民、上班族喜愛的家常麵店，近期老闆突然在臉書粉專無預警宣布「準備光榮退休，9月21日結束營業。」消息一出，網友們直呼「好捨不得」。

圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專

位在高雄苓雅二路的山東麻醬麵，開業已將近30年，以招牌香氣的麻醬麵，成為高雄在地知名老店，依據店家臉書介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，並延續潮州當地的特色美食小吃。

店內招牌「麻醬麵」，小碗麻醬麵只要40元、大碗45元，CP值超高，還有老顧客才知道隱藏版吃法的「麻醬湯麵」，把清湯倒進去麻醬乾麵醬汁，拌一拌，就成了一碗比較清淡一點的麻醬湯麵，特色吃法在高雄吸引了死忠顧客們的支持。

圖／翻攝山東麻醬麵臉書粉專

本月老闆突在自家臉書粉專宣布，「準備光榮退休，9月21日結束營業。」 得知熄燈消息的老顧客們相當不捨，紛紛留言「好捨不得」、「好想哭喔。以後吃不到了」、「好難過 ，這間麻醬麵真的對味」、「我在高雄最愛的麻醬麵，趕快趁這幾週衝」、「便宜大碗又好吃，怎麼突然要結束了」。