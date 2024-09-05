左營超佛超狂燒臘便當店！口味很討喜、份量超霸氣　讓你一吃成主顧

這高雄第一好吃燒臘我不敢說是這間，但絕對是CP值超高，口味兼具一定水準的燒臘店。一間營業時間未到就訂單滿，吃飯時間未到就有人潮⋯⋯

無論是烤鴨、油雞、叉燒、烤豬、香腸，或是三寶、三燒、四寶飯，甚至隱藏版的五寶都能吃上。

個人建議想吃不一定要排隊，可以先早早電話預訂，然後再取餐非常方便、理想。

仁記燒臘的生意真的是不錯⋯⋯

店家的動作速度其實也不算慢⋯⋯

這間仁記燒臘我只要想吃，都會先致電告知店家我要的便當，不用浪費等待排隊的時間⋯⋯

我個人常常吃的是四寶跟五寶飯居多，個人覺得不用再另外加飯，仁記燒臘就是份量大、平價、口味也不差，所以才能擄獲人心。

價目表

個人是覺得叫四寶飯比較划算⋯

餐點介紹

上圖是其中一天，買了一個三寶跟一個四寶飯跟同事一起吃⋯

五寶飯

若要說私心最愛他們的燒臘選項，個人覺得是燒鴨跟叉燒還有烤豬，也就是燒腩。燒鴨皮脆、肉香，吃起來口感是頗為討喜的。

他們的鴨皮是討喜的脆香，肉也吃起來也油嫩⋯

叉燒是偏蜜汁風味的⋯

他們的叉燒肉吃起來口感不單調，鹹甜滋味讓叉燒吃起來就是格外涮嘴。

他們的烤豬也是老婆覺得不錯的⋯

老婆燒臘偏愛的是烤豬⋯

這烤豬要好吃的不多，有的肉嫩皮硬，有的是皮脆香肉乾柴⋯

仁記燒臘的烤豬不會有這種問題⋯

他們的吃起來是外皮金黃酥香、內軟多汁⋯

仁記燒臘的油雞口味就比較沒那麼獨特⋯

但因為油蔥讓雞肉整個口感大大提升⋯

香腸吃起來就soso，配搭著吃還不錯⋯

配菜是加分的，選項不少，所以配菜不會碰雷⋯

LINE ALBUM 仁記燒臘 高雄左營便當 高雄美食推薦 240807 71

四寶飯也不用特別介紹，因為就差別在於沒有香腸而已⋯

其實在左營我常常吃的燒臘早期不是這間，價格是取決第一優先，再來就是等待的時間以及口味好壞⋯

就現實面來說，仁記燒臘的價格算是平民價，份量也十足，口味上接受度也頗高，所以生意好那是自然⋯

我不敢說他是第一好吃的燒臘，但絕對是左營區來說值得推薦的燒臘⋯

便宜好吃又大碗應該就是這一種，有吃過的朋友，就知道我說的感覺，沒吃過的可以試試⋯

店址：高雄市左營區華夏路216號

電話：07-5597010

營業時間：10:00-13:30 16:30-19:00(星期天休息)

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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