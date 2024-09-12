最新必去「5間墾丁住宿」推薦！海景質感民宿、近墾丁大街、鵝鑾鼻、船帆石的度假飯店

🏝️墾丁住宿推薦🏝️

華泰瑞苑墾丁賓館｜簡約設計美學

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華泰瑞苑墾丁賓館的房型簡約明亮，房間還有附浴缸跟大面落地窗，隨時可以感受大自然的美妙！😍飯店也有提供兒童育樂室、戶外泳池、書房跟健身房，不論是一家大小孩還是朋友出遊都很適合喔~~

👍加分服務 兒童戲水池、健身房、讀書室、會議室、浴缸

墾丁國境之南設計旅店｜藍白度假

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墾丁國境之南設計旅店的房間可供2-4人入住，有各種豪華房型與陽台房，重點是每間房都有浴缸唷~超chill的氛圍還以為來到愛琴海度假了呢！

👍加分服務 免費早餐、行李寄放、免費停車、浴缸、冰箱

📍附近地標：鵝鑾鼻公園 - 1.97 公里、船帆石 - 2.60 公里

美好生活旅店｜船帆石海景

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離墾丁大街只要8分鐘車程的美好生活旅店，交通方便但卻帶又保有清幽的寧靜感。不得不提的就是從陽台看出去的超扯海景，一大顆船帆石直接映入眼簾，賞心悅目的同時也超好拍照嘟！

👍加分服務 自行車租借、行李寄放、免費WiFi、停車場、自助洗衣設備

📍附近地標：船帆石 - 167公尺

🏝️屏東其他區域住宿推薦🏝️

河堤墾丁渡假酒店｜恆春市中心

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河堤墾丁渡假酒店位在恆春市中心，到海生館跟墾丁鬧區都很方便，也可以順便踏訪恆春古城，體驗當地的歷史文化！飯店雖然價格實惠，但環境乾淨明亮，設備應有盡有，非常推薦要想入住恆春鎮的朋友！

👍加分服務 免費早餐、行李寄放、自行車租借、飲水機、冰箱

📍附近地標：恆春古城 - 908公尺

牡丹灣 Villa｜深山度假

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牡丹灣 Villa是一間藏身旭海的深山渡假村，整體環境非常清幽寧靜，適合一家大小跟情侶來放鬆度假。另外，由於鄰近旭海溫泉，房間內皆附私人溫泉，同時也有大眾溫泉池跟游泳池，讓你可以享受一段放鬆的假期。

👍加分服務 一泊三食、行李寄放、大眾泳池、圖書室、下午茶果汁吧

📍附近地標：牡丹灣

看完今天介紹的5間屏東住宿介紹，是不是已經在開始計畫快樂的屏東旅行了呢？這麼多有質感的旅店跟度假villa真的讓人很難不心動呢~如果想找更多飯店，也可以上AsiaYo主頁看看相關的台東星級飯店跟花蓮海景住宿，慢慢逛逛看看一定能找到滿意的住宿ㄛ，快跟著我們一起出發吧！