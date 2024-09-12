最新必去「5間墾丁住宿」推薦！海景質感民宿、近墾丁大街、鵝鑾鼻、船帆石的度假飯店
想到陽光沙灘，最熱門的國旅勝地應該就是墾丁了吧！今天AsiaYo要介紹幾間美麗的海景墾丁住宿，還有市區旅館跟深山溫泉飯店，讓你度過最悠閒的南島假期。已經等不及想要出發，入住漂亮的屏東星級飯店了嗎？趕快把這篇文章收藏起來，傳給你想一起去墾丁的那個人🤩🤩
🏝️墾丁住宿推薦🏝️
華泰瑞苑墾丁賓館｜簡約設計美學
華泰瑞苑墾丁賓館的房型簡約明亮，房間還有附浴缸跟大面落地窗，隨時可以感受大自然的美妙！😍飯店也有提供兒童育樂室、戶外泳池、書房跟健身房，不論是一家大小孩還是朋友出遊都很適合喔~~
👍加分服務 兒童戲水池、健身房、讀書室、會議室、浴缸
墾丁國境之南設計旅店｜藍白度假
墾丁國境之南設計旅店的房間可供2-4人入住，有各種豪華房型與陽台房，重點是每間房都有浴缸唷~超chill的氛圍還以為來到愛琴海度假了呢！
👍加分服務 免費早餐、行李寄放、免費停車、浴缸、冰箱
美好生活旅店｜船帆石海景
離墾丁大街只要8分鐘車程的美好生活旅店，交通方便但卻帶又保有清幽的寧靜感。不得不提的就是從陽台看出去的超扯海景，一大顆船帆石直接映入眼簾，賞心悅目的同時也超好拍照嘟！
👍加分服務 自行車租借、行李寄放、免費WiFi、停車場、自助洗衣設備
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河堤墾丁渡假酒店｜恆春市中心
河堤墾丁渡假酒店位在恆春市中心，到海生館跟墾丁鬧區都很方便，也可以順便踏訪恆春古城，體驗當地的歷史文化！飯店雖然價格實惠，但環境乾淨明亮，設備應有盡有，非常推薦要想入住恆春鎮的朋友！
👍加分服務 免費早餐、行李寄放、自行車租借、飲水機、冰箱
牡丹灣 Villa｜深山度假
牡丹灣 Villa是一間藏身旭海的深山渡假村，整體環境非常清幽寧靜，適合一家大小跟情侶來放鬆度假。另外，由於鄰近旭海溫泉，房間內皆附私人溫泉，同時也有大眾溫泉池跟游泳池，讓你可以享受一段放鬆的假期。
👍加分服務 一泊三食、行李寄放、大眾泳池、圖書室、下午茶果汁吧
看完今天介紹的5間屏東住宿介紹，是不是已經在開始計畫快樂的屏東旅行了呢？這麼多有質感的旅店跟度假villa真的讓人很難不心動呢~如果想找更多飯店，也可以上AsiaYo主頁看看相關的台東星級飯店跟花蓮海景住宿，慢慢逛逛看看一定能找到滿意的住宿ㄛ，快跟著我們一起出發吧！
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