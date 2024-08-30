傳香一甲子恆春美味！記憶中的家鄉味 細品鴨肉料理、獨門滷味





【夥計鴨肉冬粉】位於屏東縣恆春鎮中山路，好味道飄香60年，用招牌鴨肉料理、各式滷味聞名遐邇，在網路有著超高人氣，其中鴨肉冬粉一定是來店必吃的美食之一，尤其餐廳在恆春知名老街裡，也是許多遊客慕名而來。

美食林立的恆春老街，店家只供應晚餐的用餐時段，但是生意也是非常火爆，店外採用半開放式廚房，可以讓客人依照動線點餐完畢之後，入座等待餐點送上桌，出餐速度非常的快，完全不用擔心久候問題。

店內環境裝潢採用大方簡樸、古色古香的中式木質風格，用餐空間寬敞明亮，讓每位消費者都能愜意悠閒的享受在地美食。

餐桌以方桌跟圓桌為主，一桌都能坐4-10人以上，不用擔心座位擁擠問題，非常推薦給家庭團體或者遊客朋友聚餐首選。

品牌至今已傳承至第四代，經典古早味持續延續下去，世代傳承之下，美味始終如一，好味道口耳相傳下，讓更多人認識到【夥計鴨肉冬粉】，儼然成為恆春老街裡知名特色小吃之一。





菜單





主打鴨肉料理，各式滷味兩種美食，整體都落在百元以內，店家獨門熬製滷汁製作的滷味，更是飄香千里，一定要點幾樣試試！





鴨肉冬粉





店家嚴選台中中農高品質的冬粉，口感比起一般冬粉更Ｑ更吸汁，費時熬煮的高湯清爽清甜，散發陣陣鴨肉的香氣，吸附湯汁的冬粉顯得更加入味順口，每口都帶著鴨肉的鹹香絲毫不油膩，讓人一吃就上癮！





鴨肉飯





燻製口味、現切現做的鴨肉飯，皮脆肉嫩，淋上香鹹的獨門魯汁，濃郁開胃非常下飯！鴨肉的鮮嫩鹹甜，配上醃菜的酸感，以及飯粒散發誘人的油香，三種滋味在舌尖交織，濃厚的味道讓人欲罷不能，止不住地大口扒飯，直呼再來一碗！





煙燻鴨





採用屏東在地特色「魯鴨」，百日內烹煮燻製而成，煙燻味道香濃，保留鴨肉本身的風味跟肉汁，呈現出表皮Ｑ脆、鴨肉鮮嫩不柴的絕佳口感，越嚼越香，當成下酒菜或是單吃都很過癮！





滷味拼盤





除了鴨肉外，滷味也是店家的一大強項，食材豐富多樣、色香味俱全的滷味拼盤，幾乎人人都來上一盤，獨家醬汁搭配數種中藥材慢熬入味，每一種風味濃郁、口感超讚！豆干入味不油膩、滷味鬆嫩不乾柴、海帶Q彈滑溜、米血帶有濃厚醬香、內臟類保留Q脆口感，滿滿滷香毫無腥味，真的吃不膩，絕對是聚餐必點首選！





老闆為了保持料理的品質，店家只做晚餐場，所以喜歡夥計鴨肉冬粉的客人，不妨當作晚餐的首選，經典美味的料理，在網路上也有高知名度，常常座無虛席，建議要早早來報到，來到恆春真的不能錯過地特色美食，！





夥計鴨肉冬粉

店家地址：屏東縣恆春鎮城南里中山路35號

營業時間：17:00-23:00，周三公休

店家電話：088881496

粉絲專頁：https://bit.ly/3sB29Js





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