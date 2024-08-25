肉燥飯不輸腿庫！高雄人愛店「排隊必吃腿庫飯」 靈魂標配「蒸蛋湯」滑嫩飄蛋香

高雄人愛店腿庫飯！深受不少高雄人愛戴的排隊美食「君腿庫飯」名聲響亮，招牌腿庫飯和蒸蛋湯是探店標配，在地人吃了都讚「吃了有記憶感」、「整頓吃下來非常滿足」。

圖／IG@mirumo0201授權

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肉肉控吃起來！位於高雄市三民區的「君腿庫飯」在地飄香，主打「腿庫飯」肉質軟嫩、入口即化，滷功了得十分入味，搭配荷包蛋、筍絲、油豆腐營養更加倍，整碗吃完很頂飽。而口味較清淡的蒸蛋湯則適合與腿庫飯搭配著吃，蒸蛋滑嫩順口，還喝得到蛋香。也有網友推薦「蒸蛋飯」，台式蒸蛋配上古早味肉燥，特別開胃下飯；銅板價「肉燥飯」更是隱藏強者，被超多人讚爆激推。

圖／IG@mirumo0201授權

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而君腿庫飯也列入第二屆500碗指南中，受到世界麵包冠軍吳寶春的推薦。饕客實際品嘗後分享「怎麼可以滷的這麼好吃！」、「肉燥飯好吃到不行」、「等待是值得的」。

圖／摘自Google地圖（網友Sherry Yu分享）

君腿庫飯

地址：高雄市三民區漢口街103號

營業時間：10:30-19:00

電話：0979-777-818