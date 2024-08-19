限量是殘酷的！「名偵探柯南」海上巴士啟航 隱藏彩蛋「集章抽徽章」鐵粉都衝高雄了

好聚所 Hiraeth Cafe，一間高雄在地人私藏的夢幻咖啡館，櫥窗中佇立的木馬、牆上播放著的復古電影，每個角落都被巧妙地賦予不同主題風格，從牆上的海報到精心挑選的物件點綴，無不散發出溫馨的文藝氣息，讓人不由自主地沉浸其中，而店內的「黑松露牛肝菌蛋包飯」與法式吐司更是店內招牌，來訪的食客絕不能錯過！

2024-08-19 11:01