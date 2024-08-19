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限量是殘酷的！「名偵探柯南」海上巴士啟航 隱藏彩蛋「集章抽徽章」鐵粉都衝高雄了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁、記者王勇超攝影
圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁、記者王勇超攝影

海上有柯南！高雄輪船公司2024主題航班新登場，這次邀請到「名偵探柯南」進駐海上巴士，除了每日前200名旅客能免費獲得角色手持扇外，加碼「隱藏彩蛋」集滿印章即抽限量徽章，鐵粉集氣抽隱藏版囉！

圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁
圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁

高雄輪船公司2024主題海上巴士最新攜手「名偵探柯南」同樂登船，8/16起每週一、三、四、五、六、日（每週二公休）營運，每日前200名購票並於棧貳庫出發的乘船旅客可免費獲得限量「限量角色手持扇」，數量有限、贈完為止。

圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁
圖／摘自棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群粉絲專頁

「名偵探柯南」海上巴士主題航線。圖／高雄市輪船股份有限公司提供
「名偵探柯南」海上巴士主題航線。圖／高雄市輪船股份有限公司提供

由於柯南主題海上巴士廣受好評，特別推出隱藏彩蛋「名偵探柯南ｘ海上巴士 集章活動」，到棧貳庫搭「名偵探柯南」主題海上巴士，登船完成付費即贈集章護照，於航程中拍照留念，下船後依護照提示至指定地點（棧貳庫、鼓山輪渡站、旗津輪渡站、高雄燈塔、旗津天后宮、旗津貝殼館）完成任務，凡集滿6格印章，即可到棧貳庫2F服務中心抽取限量徽章，隨機抽取共7款，還有一款隱藏版等你來揭曉。

圖／高雄市輪船股份有限公司提供
圖／高雄市輪船股份有限公司提供

名偵探柯南ｘ海上巴士

營運日期：週一、三、四、五、六、日（每週二公休）

營運時間：平日13:00-16:45、假日13:00-19:45

單程票價：全票80元、半票40元（6-12歲兒童、65歲以上長者及身障與陪伴者半價）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/kcs.kcg.gov.tw

圖／高雄市輪船股份有限公司提供
圖／高雄市輪船股份有限公司提供

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