高雄最強皮蛋麵！濃郁泰式打拋醬+皮蛋鹹香帶辣超涮嘴 想吃一定要訂位

趁著回南部吃辦桌的期間，抽空到高雄走一遭，把累積已久的口袋名單吃了個遍。之前看YouTuber欸你這週要幹嘛介紹「吃貨食宴室」的皮蛋麵，配上泰式打拋調料醬看起來也太好吃了吧～

吃貨食宴室坐落在新堀江商圈的巷弄內，一個不小心就會走過頭。

穿過機車陣後，就能看到吃貨的大門，從門口擺設就知道這間店不一般，各種舊雜物、綠色植栽裝點，可見老闆應該是很有自己風格的人。

門上貼了好多可愛的小卡，值得細細品味。

店內空間很小，座位數也不多，要用餐一定、一定要記得先訂位，單人用餐可以坐在吧檯區，店內還有二樓座位區，但阿東沒有上去，不知道空間感如何。

除了菜單上的固定品項外，每天也會有當日限定料理，點餐前記得先看看小黑板，也許會有些意想不到的驚喜唷！

店內菜單一覽表

店內低消150元，菜品根據調醬口味分為大三類，〈麻麻雜雜系列〉是特製雜醬，口感吃起來像肉醬，是用多種辛香料與豬絞肉一起拌炒，鹹甜中帶點胡椒的辣感。

〈ROCK貓王系列〉是濃郁花生醬口味，拌麵醬加入花生醬，吃起來更香醇甜口，當然這肯定熱量邪惡爆炸，這款調料是素食可食，吃素的朋友也能安心吃。

〈泰頑皮系列〉則是阿東這次點的泰式打拋豬醬，酸酸辣辣之餘還越吃越辣口，十分有後勁的滋味，還可以自選辣度，建議大家點小辣就好，中辣真的很辣！

如果多人一起用餐，建議點些滷味一起分食，豆皮、百頁、豬耳朵等應有盡有，但都是限量提供，想吃就要快快點。

因為入座吧台座位，旁邊就是老闆的收藏品兼擺設，好多小巧公仔太可愛了！！

看老闆不停歇地出餐、焗烤忙碌不已，吧檯座位的好處就是還能欣賞噴火秀，啊～早知道就加點熔岩起司了（越看越餓

飯前先來杯落日港都AKA黃金柚子冰茶，冰冰涼涼的超好喝，外觀還組合的像杯調酒，整個很有氛圍感～

泰麻你真皮 NT.130

為了讓想吃秘製雜醬和泰式打拋的人都能一次享用，居然還有雙拼醬組合，泰麻你真皮這個名字也太有趣。

這款麵食除了雜醬、泰式打拋豬，另外也加入了一顆皮蛋和拉麵，如果想吃兩顆皮蛋、熔岩起司都可以另外加點。

麵條口感是帶點嚼勁的台式拉麵，阿東很喜歡麵條偏硬的口感，第一種吃法先把醬麵仔細拌勻，吃一口泰式打拋醬的美味，接著再戳破皮蛋，讓皮蛋糖心浸潤在麵條上，風味更加昇華。

紅蘿蔔絲、黃瓜絲拌勻後增加爽脆口感，也能去油解膩，最後再擠一點檸檬添酸味，多種吃法讓這碗皮蛋麵一點都不無聊。香麻口感越吃越胃口大開，不知不覺一整碗全部吃光光啦（好飽

吃完這頓最後悔的是，沒有多餘的胃可以再點一點滷味來嘗嘗，麵條都如此正點了，滷味肯定也是好吃到不行，沒關係先放入口袋名單，下次再來吃吃看。

吃貨食宴室

地址：高雄市新興區文橫二路167巷9號

電話：0989 198 293

營業時間：週三、四下午5點至晚上9點，週五~日早上11點至下午1點半、下午5點至晚上9點；周一、二公休

網站：https://www.facebook.com/jiahueiwoo/?locale=zh_TW

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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