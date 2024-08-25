高雄開到凌晨1點半的「深夜咖啡廳」　藏身在巷弄之中卻常常客滿！

寫在造訪灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.之前

一般的獨立咖啡廳通常都是經營不到下午5點或6點就結束營業了，於是深夜咖啡廳就成為少數中的少數，班班也很努力的想要把高雄的深夜咖啡廳都走過一遍，完成這會很少人重視，對我來說卻是很重要的一塊拼圖，而每個深夜咖啡廳會開到這麼晚，一定都有屬於他自己的原因，不過我想能陪伴大家吃完晚餐之後才能相聚的地方，就算是藏身在巷弄之中，常常在晚上經過灰咖啡的時候，看到排滿的機車，我想裡面應該有不少是上班族下班之後想喝杯咖啡的好地方吧。

灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.環境

灰咖啡算是少數我在咖啡廳裡面看到有這麼多藏書的，而且從漫畫、小說、文學、歷史通通都有，現在的人經過短影音的洗禮之後，要看完一本書真的是越來越困難了。

而這裡的牆上有許多海報跟標語，如果你看了會覺得不悅或不喜歡，那請你千萬不要踏進來，可能會過得比較開心，這裡連吧檯都有提供插座的服務，對於自由工作者來說非常地友善。

這裡更可以說是在疫情之後營業到最晚的獨立咖啡廳，在這裡更沒有政治歸政治、咖啡歸咖啡這回事，這天來聽到的歌曲更是覺得店員聽音樂好有自己獨特的風格。

品嘗在灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.

日式炒麵

沒錯今天我就是來這裡吃晚餐的，這裡的日式炒麵完全不輸給在日本吃到的，尤其是你把它拌開柴魚片跟美乃滋跟海苔絲一起吃，再把蛋給撥碎之後混合在一起吃，真的很讓人喜歡，份量上也是一個男生吃得飽的份量，至於旁邊的生菜，雖然我不知道原因，但我猜測是老板覺得大家平常青菜吃太少，要讓多吃一點青菜。

豆牛要不要

來到深夜咖啡廳不喝咖啡真的有一點掉漆，但因為最近正在調整自己的生活作息，還是喝這杯豆牛要不要吧！使用義美無糖豆漿加上六甲田莊鮮乳，喝起來一點都不會覺得奇怪，如果覺得無糖就喝不下去的人可以自己加購糖漿喔有三種風味可以選，我自己是很喜歡這個組合。

造訪灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.後記

現在許多獨立咖啡廳在菜單上的第一頁都會有著許多的須知跟規定，一定會有很多人想說我就是喝個咖啡嗎為什麼要規定這麼多，但對於店員、老闆、客人之間的關係，隨著Google評論的興起，這樣的關係有種愈來愈失衡的情況出現，許多人總是覺得我花錢就是大爺，大家喝咖啡你如果不遵守那些規定，店員是有權利把你趕出門的，我想這是灰咖啡可以在高雄經營這麼久，卻屹立不搖的其中一個原因，因為來到這裡真的是輕鬆愉快又自在，互相尊重並不難。

灰咖啡 Hway Coffee , Taiwan.

FB

地址：高雄市新興區林森一路146巷2號。

電話：07-2515665。

營業時間：13：30 – 01：30 週二公休。

備註：有WIFI、有插座、深夜咖啡廳。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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