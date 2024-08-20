高雄首創串燒、麻辣乾鍋、烤魚吃到飽！菜色豐富爽吃 超划算799元起任你享用

高雄首創特色吃到飽！居酒屋串燒、熱炒、炸物、烤物、麻辣烤魚、酸菜魚吃到爽！高雄文山特區附近的「開串串燒乾鍋」，就是一間讓你隨性吃各種居酒屋熱炒店串燒、烤物、炸物，甚至是麻辣烤魚、酸菜魚的高雄吃到飽店～因為菜色選擇相當多、味道好加上出餐快速，開幕至今打出不錯口碑～這次揪人來吃也真的蠻超乎預期的！！來仔細分享我們這次來吃開串串燒乾鍋的心得！

文山特區周邊人氣高雄吃到飽：開串串燒乾鍋

講到高雄吃到飽餐廳，大部份人想到的都是高雄火鍋吃到飽、或是高雄燒肉吃到飽！但大家知道高雄文山特區附近有一間主打串燒吃到飽、麻辣乾鍋、烤魚只要799元起的「開串串燒乾鍋」非常高人氣，這次我們也揪了人一起來吃～

這裡開車有大型停車場很好停，從正義車站走路約10分鐘，也鄰近公車澄清路站唷！幸好有訂位，我們這天是平日來，結果才剛晚餐時間就坐七成滿了，呼籲大家一定要訂位～～～

開串串燒乾鍋菜單

開串串燒乾鍋是串燒、熱炒、鍋物、炸物隨你吃到飽，依人頭計算分三種價位：799元、899元、989元，看下來會發現菜色挺多的啦～

開串串燒乾鍋必點推薦

來開串串燒乾鍋聚餐吃飯，真的就是不用想太多，完全可以自、在、點、菜。就像點餐時店員跟我們說的，「你就想，來一家熱炒居酒屋，可以隨性想點什麼就點什麼！」Okay，我們完全遵照辦理，卯起來點菜啊哈哈哈哈～

▼麻辣烤鮮魚（升級989元菜色）

通常點989元的客人們都是為了它！麻辣烤魚～沒限制只能點一次，吃完可以再叫，選這個超回本～

店家使用的是海鱸魚，先炸過後辛香料和麻辣湯將食材煨煮入味，上桌後下方還有爐火持續保溫，那個香氣真的好迷人啊～

魚肉好吃沒話說，一往下撈竟然還有我愛的寬冬粉！寬冬粉配麻辣湯超級讚～

▼招牌卜卜鍋

這道聽說是開串串燒乾鍋最熱門的餐點！通常一桌客人一個時段都會點到三次～

使用中等大小的新鮮文蛤，加上蒜頭、蔥花等，蛤蜊殼開就可以關火吃了！蛤蜊肉最飽滿，不過煮到過小，湯也很清很鮮～

▼老壇酸菜魚

這個也是店內很熱門的一道，畢竟酸菜魚平常在外面吃一鍋500起跳，這個鍋大概2人份，可以叫兩次～魚肉嫩，酸菜的酸度也恰到好處。

不過，畢竟叫開串串燒乾鍋，串燒當然也是重點中的重點！

▼炙燒牛舌片（988品項）

一份兩片，這份為兩份。

大推薦敢吃牛舌必點！口感Ｑ，加了蔥鹽非常對味～我們那天最後點了4次（共八片）

▼招牌橫膈牛（上） ▼醬燒橫膈牛（下）

牛橫膈肉Ｑ帶咬感，推薦先吃原味，原味其實就相當不錯了～

▼明太子雞腿肉串

這個我們本來沒點，結果店員大推說明太子雞腿肉串可以說是客人們的必點！雞腿肉皮烤得很香，肉多汁，上頭的明太子美乃滋甜甜香香，咬下去會有明太子的逼逼剝剝感。

▼蔥鹽豬梅花 ▼孜然蔥鹽羊肉串

不吃牛肉，也有豬、羊肉可選喔～豬梅花搭配蔥花很好吃，但如果要說比較，這兩樣我更愛孜然羊肉！

喔對～開串串燒乾鍋也有不少中式熱炒菜色，畢竟來到這只吃串燒和鍋物太無聊了啦～

▼蒜香炒牛肉

這道炒得超好，蒜酥夠香，而且牛肉的鍋氣有炒出來～

▼宮保辣子雞

辣子雞也不錯，炒得蠻香，但可能我吃比較辣，這份對我來說太小辣了。

▼和風炒烏龍

喔對！這裡的炒烏龍很好吃，雖然我知道吃到飽吃炒烏龍會被笑，但他真的相當好吃，很多桌都有點，可以3-4人起分一盤～

▼香酥炸肥腸

香酥炸肥腸也是一個意外發現，網路上沒看到特別推薦，但因為我們有人想吃，點一份，沒想到意外驚艷！！！

▼炙燒鮮干貝

干貝大小和鮮味都沒啥好挑惕，喜歡加點辣來提味。

▼醬烤魷魚

烤得很Ｑ，完全不輸旗津烤魷魚～這個我們吃完意猶未盡叫了第二隻。

▼泰式雞腿排

這份我們一桌四人大、推！也是一個不太會注意到的品項，但上桌香氣撲鼻而來好讚喔！

雞腿排炸到外酥內多汁，配上酸甜的泰式醬，很適合夏天！

▼厚里肌豬排

根本可以賣豬排丼的厚豬排！！很想叫老闆可以淋個咖哩嗎

▼酥炸雞軟骨

這盤是為我而點，我就是一個去任何地方看到雞軟骨都要點的人，但炸雞軟骨真的好香好好吃（竪拇指）

開串串燒乾鍋

地址：高雄市三民區澄清路460號

電話：07-7676538

營業時間：週一~週日 11:30-01:00

很常客滿建議一定要訂位！

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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