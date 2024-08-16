蝦爆好吃人氣拉麵店！ 高雄仁武美食「初狩拉麵」 濃郁蝦蝦味噌拉麵x神秘竹炭雞翅必吃

高雄仁武霞海一帶人氣美食，新開的好吃高雄拉麵初狩拉麵。以自家熬煮的豚骨湯為主要湯底，再稍微變化配料，麵料多實在，湯頭順口！喜歡吃蔥推薦青蔥拉麵。但更推薦蝦頭、蝦肉熬煮蝦湯頭好吃的蝦蝦味噌拉麵！！多層次又濃郁的蝦味湯頭非常喜歡，還有飽滿的蝦肉，超級滿足！而這裡也有賣壽司、丼飯、炸物、冷盤的其他小品，餐點選項多且味道都不錯，營業時間外帶內用都人氣滿滿，也常需要排隊喔～（餐廳對面有大型停車場）

仁武新開人氣美食：初狩拉麵

上週跟朋友到仁武霞海一帶賞屋，看完後我們去附近吃飯，來這家朋友說他們仁武霞海一帶新開拉麵店，初狩拉麵（後來發現左營自由路也有一家）

想說中午吃拉麵的人不會很多，結果中午12點多初狩拉麵爆滿！我們搶到最後一桌四人桌，後來還有人在候位！生意也太好～

後來在店座位後方還發現玩具區，老闆說發現很多家長帶小朋友來，規劃了一區讓小朋友吃完飯可以玩，而週末也會有小朋友DIY餐點課唷！

初狩拉麵（仁武貳店）

初狩拉麵主打豚骨湯頭日式拉麵，光拉麵就有7-8種選擇！也有丼飯、炸物、壽司⋯⋯等，覺得價格蠻平實的。

不過，這天點餐時看到廚房裡面有人在撥蝦，跟店長聊了一下，才知道他們一邊處理丼飯食材，也把天使紅蝦的蝦頭留起來。

「為什麼要留蝦頭？」

「喔，我們拿來爆香螯蝦湯啦！」

老闆說他當初花了很多時間研發的初狩拉麵蝦蝦味噌湯頭，不是用粉，而是用超多蝦頭去炸出蝦頭香氣，再跟蝦肉一起熬煮，而且是每天現爆。不得不說這個蝦頭的量也很驚人～

豚骨湯頭也是自己熬煮，花費大量時間不加粉。老闆說自己忙，常把小孩帶到店裡吃飯，賣給客人的餐點就是給自己小孩子吃的餐點，盡量做到最少的加工調料湯頭。

高雄拉麵推薦：初狩拉麵

這天跟朋友點了各一碗拉麵，蝦蝦味噌拉麵和青蔥味噌拉麵。

▼蝦蝦味噌拉麵 $260

這碗拉麵真的有點狂就是，白蝦超飽滿直接給四隻！

這個蝦湯有蝦子香氣卻不腥口，以天使紅蝦、新鮮蝦仁、白蝦熬煮蝦醬及蝦油再融入豚骨湯，搭配少許味噌，湯頭層次非常豐富。

這個湯我覺得真的蠻厲害的！要說蝦湯拉麵我在日本也吃過，不過有些店的蝦湯是剛開始好喝，喝到最後有蝦子腥味會太膩，初狩拉麵的蝦蝦味噌湯是放個20分鐘，湯從熱的變溫的也還是好喝！

▼青蔥拉麵 $230

這是我朋友點的，她說她每次來都是點青蔥拉麵，到底有多愛蔥！我再愛蔥也不會每次都點一樣。

完全被蔥海淹沒的拉麵～順帶一提，我們都愛吃硬麵，點餐時有特別告知麵要煮硬。

初狩拉麵的豚骨湯頭喝得出來不是加很多豚骨粉的那種～如果你吃習慣那種粉泡的拉麵，會覺得他的湯沒那麼鹹，但喝得出來是用大骨熬的湯，而且帶一點柴魚香氣，還不錯！

後來常來的朋友被老闆認出，老闆看到我在拍照，一口氣招待了我們壽司、竹炭雞翅和一道冷盤開胃菜～

▼綜合壽司 $420

老闆說他在其他地方也有居酒屋，炙燒握壽司是他們招牌之一！這天有炙燒鮭魚、炙燒比目魚鰭邊、炙燒天使紅蝦跟炙燒干貝，魚料都有水準，壽司飯量多，我覺得也可以當一個人的正餐吃。

▼魚卵山藥豆腐 $90

不過，比起壽司，我朋友更愛這道，白芝麻醬、山藥丁跟豆腐的組合！白芝麻醬香濃且帶有特別的發酵香氣，配上脆口的山藥與冰涼豆腐，好開胃～

▼黑炭雞翅 $90

這個則是當天蝦蝦味噌拉麵之外，我的第二愛！看起來以為炸到焦，不是啦～人家是竹炭麵衣去炸！

人家雞翅一點都沒焦，非常脆！大口咬下咖茲一聲，裡頭還有雞汁，一轉眼我直接掃了兩隻雞翅！！

這次跟朋友吃初狩拉麵，我們都覺得很不錯欸，跟我想的一般日式豚骨拉麵不同，湯頭沒那麼重鹹但喝起來順口，而我大推蝦蝦味噌拉麵！！層次豐富的蝦味濃湯太好喝～也難怪連平日生意都相當不錯！推薦給仁武、榮總一帶的大家～

初狩拉麵榮總貳店

地址：高雄市仁武區霞海南二街8號

訂位、外帶電話：0926-528-228

營業時間：週一到週六 中午11:00～14:00；晚上17:00～22:30（最後收客到10:00）

（週日公休）

臉書粉絲團：初狩拉麵

#餐廳對面有大型停車場

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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