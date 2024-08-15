10米書鴨美拍打卡！「入坑美術館」4展區結合視聽互動體驗，還有限定「挫咧蛋扭蛋機」快收藏

屏東夏日狂歡祭熱鬧登場！其中備受期待的「入坑夜間美術館」重新開放囉，將帶來藝術家阿咧的精彩創作。展覽亮點包括兩件巨型氣球裝置——10米高的「書鴨」和8米高的「北海小精靈」，這些作品由阿咧親自上色，遙望之下即可感受到其治癒力量，為展覽增添奇幻童話色彩。此外，地坑遺址中的「入坑」區域將展示阿咧的銅雕作品，其中2023年創作的「七龍豬」高達3.6米，讓觀眾沉浸於阿咧獨特的藝術世界。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

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此次展覽更首次公開阿咧的新作，特別是巨幅水墨作品「地坑深深深幾許」，尺寸達到210x576公分，表現了地坑的神秘與深邃。展覽分為「仙遊地坑」、「我進來了 我又出去了」、「一二三四五六七龍豬」及「Who’s咧」四大主題區域，結合空間與互動設計，為觀眾提供全新的視覺與體驗感受，讓藝術與場域完美融合。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

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為慶祝入坑美術館的重新開幕，日前已曾舉辦一日限定活動「書鴨日」。只要攜帶書本或鴨子配件，並在現場與藝術作品拍照，然後上傳至屏東縣政府傳播暨國際事務處的指定臉書貼文，即可兌換精美小禮物。此外，熱門的挫咧蛋扭蛋機已重新推出，每人限扭六顆，數量有限，兌完為止。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專