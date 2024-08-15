快訊

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

恆春海景民宿藏槍毒 三溫暖烤箱「物盡其用」拿來烘大麻葉

10米書鴨美拍打卡！「入坑美術館」4展區結合視聽互動體驗，還有限定「挫咧蛋扭蛋機」快收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

屏東夏日狂歡祭熱鬧登場！其中備受期待的「入坑夜間美術館」重新開放囉，將帶來藝術家阿咧的精彩創作。展覽亮點包括兩件巨型氣球裝置——10米高的「書鴨」和8米高的「北海小精靈」，這些作品由阿咧親自上色，遙望之下即可感受到其治癒力量，為展覽增添奇幻童話色彩。此外，地坑遺址中的「入坑」區域將展示阿咧的銅雕作品，其中2023年創作的「七龍豬」高達3.6米，讓觀眾沉浸於阿咧獨特的藝術世界。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

此次展覽更首次公開阿咧的新作，特別是巨幅水墨作品「地坑深深深幾許」，尺寸達到210x576公分，表現了地坑的神秘與深邃。展覽分為「仙遊地坑」、「我進來了 我又出去了」、「一二三四五六七龍豬」及「Who’s咧」四大主題區域，結合空間與互動設計，為觀眾提供全新的視覺與體驗感受，讓藝術與場域完美融合。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

為慶祝入坑美術館的重新開幕，日前已曾舉辦一日限定活動「書鴨日」。只要攜帶書本或鴨子配件，並在現場與藝術作品拍照，然後上傳至屏東縣政府傳播暨國際事務處的指定臉書貼文，即可兌換精美小禮物。此外，熱門的挫咧蛋扭蛋機已重新推出，每人限扭六顆，數量有限，兌完為止。

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專
圖／取自「屏東縣政府 傳播暨國際事務處」臉書粉專

編輯推薦

展覽 童話 美術館

相關新聞

10米書鴨美拍打卡！「入坑美術館」4展區結合視聽互動體驗，還有限定「挫咧蛋扭蛋機」快收藏

屏東夏日狂歡祭熱鬧登場！其中備受期待的「入坑夜間美術館」重新開放囉，將帶來藝術家阿咧的精彩創作。展覽亮點包括兩件巨型氣球裝置——10米高的「書鴨」和8米高的「北海小精靈」，這些作品由阿咧親自上色，遙望之下即可感受到其治癒力量，為展覽增添奇幻童話色彩。此外，地坑遺址中的「入坑」區域將展示阿咧的銅雕作品，其中2023年創作的「七龍豬」高達3.6米，讓觀眾沉浸於阿咧獨特的藝術世界。

全台首創新口味！高雄創意臭豆腐 人氣「牽絲起司口味」超罪惡

臭豆腐只有「臭」已經不夠看了！到高雄【21世紀臭豆腐】來份全台獨創且更具罪惡感的「牽絲起司臭豆腐」，定能顛覆你對臭豆腐的既定想像！

高雄美食觀光魅力無限 再獲米其林官網專文推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄美食及觀光實力，再獲知名美食聖經《米其林》官網肯定！「米其林台灣」及「米其林新加坡」官網於6/24、6/28，專文推薦港灣城市－「高雄」，無盡的海洋魅力、米其林必比登和各類

把口袋名單拿出來了！高雄三民區居家型日本料理 好吃不貴的寶藏店，乾淨、平價、無服務費

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 接近月底、錢包有點空了，是該把口袋名單拿出來分享了，來來來，貪吃鬼熊熊的鄰居，就在育英醫護管理專科學校後面的高雄市三民區大豐二路666-6號上這間高雄三民區日本料

南部人不用羨慕了！高雄第三高新地標「高雄海洋館」 結合「水族館、百貨、電影院」預計2026年開幕

高雄新地標！南台灣新景點如雨後春筍接連登場，而高雄首座海洋館預計於2026年開幕，佔地廣達一萬多坪，結合水族館、百貨、飯店、電影院及商辦，不少人看到消息都超嗨「等不及了」、「2026衝一波」。

到高雄「大港閱冰」呷冰涼一夏！連續2天 持「一卡通」輕鬆開吃

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏艷陽高照，來碗透心涼的冰品最對味！高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）將於8/17、8/18，在哈瑪星捷運站前「新濱．駅前」廣場（於臨海三路、捷興二街封街辦理），舉行「2024大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。