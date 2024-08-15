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最好玩三年一科！「屏東迎王平安祭典」主題郵輪巴士開賣 品海鮮飯賞華麗王船

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圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

遊程將安排專人導覽歷年來迎王平安祭典文物。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
遊程將安排專人導覽歷年來迎王平安祭典文物。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東縣政府在今年推出季節限定郵輪巴士，體驗三年一科「東港迎王平安祭典」，感受屏東百年傳統祭典文化，行程於8/31首航，推出優惠價888元，就能探索國家級重要民俗文化資產，從七角頭轎班開始，到百年工藝家將臉譜DIY體驗，再近距離感受王船，華麗彩繪、精雕細琢純工法的文化魅力，午餐品嚐豐盛美味的海鮮飯湯，最後在大鵬灣搭遊艇環灣，為一日遊程畫下美好句點，深入傳統祭典與當地文化，帶來不一樣的旅遊東港新感受。

▲遊程帶領遊客參觀華麗的王船。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲遊程帶領遊客參觀華麗的王船。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

遊程中每個站點，都是精心策劃安排，東港以海鮮聞名，在地居民習慣將當天現捕的海鮮食材烹製成美味佳餚，特別規劃了「開運海鮮湯飯」，讓遊客品嚐這道充滿兒時記憶的迎王美食，體驗道地的東港風味，光聞到味道就令人垂涎三尺；搭乘生態遊艇暢遊大鵬灣，透過360度全視野，欣賞海上風光，親身感受大鵬灣得天獨厚的悠閒美景。

▲超鮮美的開運海鮮湯飯。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲超鮮美的開運海鮮湯飯。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

交通旅遊處表示，今年正逢甲辰年，是屏東的迎王年，依續由琉球鄉、東港鎮、南州鄉分別舉行迎王平安祭典，很多人或多或少都聽過或參與過迎王祭典，卻沒機會去了解真正的文化典故及體驗，透由此次規劃東港路線迎王主題郵輪巴士，有專人導覽起點七角頭與轎班文化，參觀全臺最大的王船與黃金牌樓，在百年廟宇彩繪家將臉譜DIY，一生中一定要參與一次的台灣傳統文化祭典，錯過了就還要再等三年！

▲參加就有送迎王祈福運動毛巾。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲參加就有送迎王祈福運動毛巾。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

遊程自8/1起線上開賣，從8/31-9/22每週六日推出「東港迎王平安祭典」主題郵輪巴士，活動總共8梯次，每梯次限量40人，每人只要888元，請至「秘境旅行社」網站報名，更多資訊可參閱「屏東go交通」、「屏東go好玩」屏東縣政府交通旅遊處臉書粉絲團，屏東最好玩三年一科等的就是這一刻！

▲屏東迎王祭典郵輪巴士限定888元。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲屏東迎王祭典郵輪巴士限定888元。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

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