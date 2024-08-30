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耳朵也能舒壓放鬆，4間高雄采耳評價！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
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源自於傳統理容院的掏耳朵，近年引進日式內視鏡掏耳及成都古法采耳，除了清潔耳道外，更加入按摩放鬆等額外服務，將單純掏耳放鬆的服務，進化成兼具保健及放鬆功能的采耳，以下為各位帶來 4 家高雄的采耳 SPA 店評價。

1. 潔音家 Jill's House

潔音家 Jill's House
潔音家 Jill's House

圖 / 潔音家 Jill's House
圖 / 潔音家 Jill's House

🏠地址：高雄市三民區天津街185號

💸收費：采耳+亮眼+鼻部香氛 $1,600，采耳+頭臉淺層按摩 $1,650

🕰營業時間：10:00-19:00

潔音家 Jill’s House 位於天津街巷弄中，距離捷運後驛站約 5 分鐘腳程。店內裝潢整體以木質調搭配綠植栽點綴，空氣中飄散著淡雅的精油香氣，整體氛圍讓人放鬆舒適。目前有兩位采耳師，可同時接待兩位客人，適合朋友或情侶前來，一同放鬆身心。

潔音家的采耳方案有多種套餐組合，最推薦的「小舒暢」套餐，包含采耳及頭臉淺層放鬆。店內環境優雅舒服，頭臉放鬆精油都是採用 Aesop，力道和香氣都恰到好處，結束後還有好吃的起司蛋糕跟洋甘菊茶。整體來說，潔音家從環境、預約過程到結束後的服務都無可挑剔，貼心又專業！


2. 耳迷 Tammy's

圖 / 耳迷 Tammy's
圖 / 耳迷 Tammy's

圖 / 耳迷 Tammy's
圖 / 耳迷 Tammy's

🏠地址：高雄市鼓山區美術東四路413號

💸收費：舒壓采耳 $1,280，深度療癒耳燭淨化 $1,780

🕰營業時間：10:30-19:00

耳迷 Tammy’s 坐落於美術東四路上，鄰近台鐵內惟車站，主要服務為采耳以及耳燭 SPA，另有美胸管理、臉部撥筋、暖宮腹臍燭等一系列服務。店內採用溫潤木質調的空間設計，牆壁、地板，甚至到提供的罩衫，皆採用令人舒適的大地色系，還沒開始體驗掏耳朵之前，身心就已經開始放鬆了起來。

其中深度療癒耳燭淨化方案的體驗時長約 80 分鐘，可同時體驗采耳的酥麻和耳燭的沈靜放鬆，還有特別的頌缽療癒，透過敲擊頌缽時產生的共振，令人達到深度的放鬆。耳迷同時段最高可容納四位顧客，不管是要跟另一半、好友或家人們一起體驗都沒問題。


3. 引耳入室

圖 / 引耳入室
圖 / 引耳入室

圖 / 引耳入室
圖 / 引耳入室

🏠地址：高雄市苓雅區青年一路229號B1

💸收費：采耳 $600/40mins，香薰耳燭 $1200/50-60mins

🕰營業時間：週二至六 11:00-20:00，週日 11:00-19:00，週一公休，預約制

引耳入室位於青年一路，距離中央公園捷運站需步行 10 分鐘。目前僅有老闆一人提供服務，除了主要項目掏耳朵、耳燭、洗耳外，也有眼療及撥筋服務。一人的工作室空間雖然不大，但井然有序，燈飾的巧妙運用，讓環境相當舒適且令人放鬆。

引耳入室的舒壓采耳方方案，在正式掏耳朵前，會先檢查耳內狀況並細心解說，除了清除耳垢的重頭戲外，方案中也包含放鬆跟護理，還有耳周及頭部按摩。值得一提的是，引耳入室店長是位年輕男生，聲音與動作都十分溫柔，店內可能出沒貓貓，推薦給喜歡給暖男型男孩服務的女孩（誤）


4. her spa 和和恬

圖 / her spa 和和恬
圖 / her spa 和和恬

圖 / her spa 和和恬
圖 / her spa 和和恬

🏠地址：高雄市前鎮區民權二路86號

💸收費：直播式掏耳朵 $1,800/15-30mins，睡眠 SPA $1,200/30mins

🕰營業時間：週一至週六 10:30-21:00，週日公休，預約制

her spa 和和恬距離捷運獅甲站步行 2 分鐘，位於低調的社區型大樓店面，屬於高級采耳暨美容中心，是采耳界中相當活躍且具有知名度的店家。除了采耳服務外，店內也提供全身、臉部 SPA 及經絡服務。

療程開始前，會先提供熱茶，讓人放鬆靜下心。her spa 和和恬的耳朵 SPA 屬於比較筋絡式的放鬆按摩，外加耳外清潔。結束後有通體舒暢的感覺。說到 her spa 和和恬，最有名的莫過於直播式采耳，讓你全程透過內視鏡與銀幕觀看掏耳朵過程，也是唯一一間提供這個服務的高雄采耳店！

延伸閱讀>>耳朵也能舒壓放鬆，4間高雄采耳！

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