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在地人私藏！高雄不限時復古餐館：好聚所 Hiraeth Cafe

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
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好聚所 Hiraeth Cafe，一間高雄在地人私藏的夢幻咖啡館，櫥窗中佇立的木馬、牆上播放著的復古電影，每個角落都被巧妙地賦予不同主題風格，從牆上的海報到精心挑選的物件點綴，無不散發出溫馨的文藝氣息，讓人不由自主地沉浸其中，而店內的「黑松露牛肝菌蛋包飯」與法式吐司更是店內招牌，來訪的食客絕不能錯過！

高雄咖啡廳：好聚所 Hiraeth Cafe

環境介紹

寬敞的座位搭配柔和照明，靜謐的環境讓人有種時間停止的錯覺，原木家具和復古裝飾品增添了空間的溫馨感，而隨處可見的綠植更是為空間注入一絲慵懶氣息，好聚所 Hiraeth Cafe擁有著舒適環境和不限時的自由氛圍，吸引許多喜愛悠閒時光的客人，窩在這個小世界、遠離城市喧囂，擁有專屬自己的寧靜角落。

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菜單看這裡

好聚所 Hiraeth Cafe店裡僅收現金、低消為一杯飲品或一份主餐，主要販售鍋煮奶茶，以及獨家現煎法式吐司，還有手作蛋包飯以及系列創意定食！如果喜歡蛋包飯的各位絕對不能錯過～另外要注意！由於平日無限時、假日如客滿會限時2.5小時，所以建議大家要訂位，避免在現場等候太久喔！

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餐點推薦

招牌鑄鐵現煎法式吐司

外層Q彈，內層則如豆腐般軟嫩，好聚所 Hiraeth Cafe的法式吐司選用日本品牌山崎麵包為基底，浸泡獨家調配的蛋液、再經過細緻的煎烤工序後，淋上些蜂蜜、超好吃的法式吐司就此誕生！不僅能感受到日本麵粉的細膩、還有淡淡的甜蜜香氣，讓人不禁沉醉其中，是店內的熱門餐點之一！

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頂級黑松露牛肝菌蛋包飯

提到好聚所 Hiraeth Cafe的最高人氣餐點，絕對會先想到「頂級黑松露牛肝菌蛋包飯」！牛肝菌搭配頂級黑松露成為完美組合，蓬鬆柔嫩的蛋包輕輕覆蓋在米飯之上，宛如一層金黃的薄紗，濃郁的牛肝菌黑松露醬香氣彌漫整個空間，一口接著一口、使人難以忘懷。

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手工日式漢堡排

外層煎至金黃微脆，內裡卻藏匿著滿溢的肉汁，純手工拍打的豬肉漢堡排融合了細膩工藝與自然風味，口感既豐盈又不油膩、層次分明，肉質的自然甜美與醇厚肉汁交織在一起，彷彿在細膩述說著肉質的原始風味，備受饕客們喜愛！

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高雄咖啡廳：店家資訊

店家地址：804高雄市鼓山區裕誠路1035號一樓

連絡電話：07 555 2530

營業時間：星期一 11:00–17:00、星期二、日 11:00–20:30、星期五、六 11:00–21:00、星期日 11:00–20:30

延伸閱讀>>全台景點｜聚會、用餐、工作的首選，盤點值得一去的特色星巴克門市！

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