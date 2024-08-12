南部人不用羨慕了！高雄第三高新地標「高雄海洋館」 結合「水族館、百貨、電影院」預計2026年開幕

在炎炎夏日，一碗沁涼冰品是許多人的救贖。高雄市擁有豐富的歷史與港口文化，也融入當地冰品的口感與創意中，在保留傳統的同時，又能發揮其創意，打造出全新滋味，高雄又有哪些值得一吃的冰店內，都在這篇懶人包裡揭曉。

2024-08-09 10:00