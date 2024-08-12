南部人不用羨慕了！高雄第三高新地標「高雄海洋館」 結合「水族館、百貨、電影院」預計2026年開幕
高雄新地標！南台灣新景點如雨後春筍接連登場，而高雄首座海洋館預計於2026年開幕，佔地廣達一萬多坪，結合水族館、百貨、飯店、電影院及商辦，不少人看到消息都超嗨「等不及了」、「2026衝一波」。
位於高雄捷運凹子底站旁的「高雄海洋館」為樓高240公尺、佔地一萬多坪的綜合型大樓，打造南部首座城市型海洋館，透過多元展覽探索海洋奧秘，同時融合百貨、飯店、健身房、電影院與辦公大樓，一站式體驗生活、飲食、休閒娛樂。待完工後，更將成為高雄第3高的商業建築和高雄打卡新地標。
「高雄海洋館」預計會在2026年開幕，消息一出便引發網友熱議與期待。南部人不用再羨慕桃園有Xpark，高雄即將擁有自己的高質感海洋館囉。
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