全台首創新口味！高雄創意臭豆腐 人氣「牽絲起司口味」超罪惡
位於高雄新興復興一路上的【21世紀臭豆腐－高雄店】為品牌在高雄的分據點，開業至今已有兩年時間，是當地的人氣小吃美食。老闆經過不斷的研發，研發出口味別具一格的創意臭豆腐，以最扎實的功夫延續下去，創意滿分的「牽絲起司臭豆腐」只有在這裡或台中總店才吃得到！也因此，每到營業時刻來臨，店裡的預定電話與購買人潮總是絡繹不絕！
店內有提供內用座位，由於製作過程均需要耗費些許時間，尤其是高人氣的牽絲起司臭豆腐與雞蛋起司臭豆腐分別需要15至20分鐘，建議顧客要來店內用或外帶皆可事先電話詢問預訂，避免在現場過於久候。
品牌主要以呈現獨具巧思的創意臭豆腐美食為主軸，主打將蛋香、起司口味融入臭豆腐當中，而非以常見特別「臭」的強烈氣息為主，特別是新鮮豆腐在細膩的油炸過後，不僅酥脆無比，再結合店家獨創的特調醬汁與雞蛋混起司，或是油高湯熬煮而成的不同口味呈現，讓喜愛吃臭豆腐的客人們能享用到無與倫比的新奇滋味！
罪惡感十足的牽絲起司臭豆腐，越拉越長的牽絲口感與酥炸可口的豆腐口感，配上濃郁的起司香氣，令人忍不住口水直流！
猶如將軟嫩蒸蛋放到臭豆腐上的絕妙口感，滿滿的蛋香融合臭豆腐的香氣，簡直渾然天成，越吃越香的滋味，相當驚艷！
除了上述提到的牽絲起司與雞蛋起司兩大人氣獨創口味之外，另外還有酥脆臭豆腐、一口酥臭豆腐、三角臭豆腐等種類可挑選，若想再來點小物點綴一下菜色，還有手工黑輪拼盤的選項可自由搭配選購。
臭豆腐的吃法除了品嘗原味之外，還能加點蒜泥吃，也能淋上特製的辣椒醬汁品嘗，亦或是兩者都融入其中一同咬下，風味也令人無比滿足！
【21世紀臭豆腐】相比於傳統的臭豆腐店，僅僅透過醬油膏、醬油、蒜泥等醬料搭配為主，品牌在增添香氣層次與口感的用料上更具誠意。在製作過程中也是嚴謹工序，不追求量產的方式讓口味有所差異，以最細膩的工法將一道道香氣滿點、口感豐富的創意臭豆腐傳遞到每個客人的口中，創造出獨屬於本世紀的特色美食。
營業地址：高雄市新興區復興一路92號
營業時間：16:00–23:00（周二、三、四公休）
店家電話：0977456878
粉絲專頁：bit.ly/4dWM0RT
營業地址：台中市東區旱溪西路二段17巷13號
營業時間：17:00–00:00（每周一、每月月底最後三天店休）
店家電話：0981106715
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