快訊

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

恆春海景民宿藏槍毒 三溫暖烤箱「物盡其用」拿來烘大麻葉

全台首創新口味！高雄創意臭豆腐 人氣「牽絲起司口味」超罪惡

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


位於高雄新興復興一路上的【21世紀臭豆腐－高雄店】為品牌在高雄的分據點，開業至今已有兩年時間，是當地的人氣小吃美食。老闆經過不斷的研發，研發出口味別具一格的創意臭豆腐，以最扎實的功夫延續下去，創意滿分的「牽絲起司臭豆腐」只有在這裡或台中總店才吃得到！也因此，每到營業時刻來臨，店裡的預定電話與購買人潮總是絡繹不絕！

▲品牌在台中創始店也是台中代表性美食之一。
▲品牌在台中創始店也是台中代表性美食之一。

店內有提供內用座位，由於製作過程均需要耗費些許時間，尤其是高人氣的牽絲起司臭豆腐與雞蛋起司臭豆腐分別需要15至20分鐘，建議顧客要來店內用或外帶皆可事先電話詢問預訂，避免在現場過於久候。

品牌主要以呈現獨具巧思的創意臭豆腐美食為主軸，主打將蛋香、起司口味融入臭豆腐當中，而非以常見特別「臭」的強烈氣息為主，特別是新鮮豆腐在細膩的油炸過後，不僅酥脆無比，再結合店家獨創的特調醬汁與雞蛋混起司，或是油高湯熬煮而成的不同口味呈現，讓喜愛吃臭豆腐的客人們能享用到無與倫比的新奇滋味！

▲起司系列臭豆腐都有申請專利，請勿模仿。(圖片來源：店家提供)
▲起司系列臭豆腐都有申請專利，請勿模仿。(圖片來源：店家提供)

│牽絲起司臭豆腐

罪惡感十足的牽絲起司臭豆腐，越拉越長的牽絲口感與酥炸可口的豆腐口感，配上濃郁的起司香氣，令人忍不住口水直流！

│雞蛋起司臭豆腐

猶如將軟嫩蒸蛋放到臭豆腐上的絕妙口感，滿滿的蛋香融合臭豆腐的香氣，簡直渾然天成，越吃越香的滋味，相當驚艷！

除了上述提到的牽絲起司與雞蛋起司兩大人氣獨創口味之外，另外還有酥脆臭豆腐、一口酥臭豆腐、三角臭豆腐等種類可挑選，若想再來點小物點綴一下菜色，還有手工黑輪拼盤的選項可自由搭配選購。

▲另外在內用方面，店家亦有推出內用限定的雙拼醬，三塊使用特調醬，另外三塊則選用傳統醬，讓客人們一次享用到兩種不同風味混搭！
▲另外在內用方面，店家亦有推出內用限定的雙拼醬，三塊使用特調醬，另外三塊則選用傳統醬，讓客人們一次享用到兩種不同風味混搭！

臭豆腐的吃法除了品嘗原味之外，還能加點蒜泥吃，也能淋上特製的辣椒醬汁品嘗，亦或是兩者都融入其中一同咬下，風味也令人無比滿足！

▲其中點綴臭豆腐口感層次與香氣的泡菜部分，更另有添加果醋，讓果香與臭豆腐的香氣融為一體，展現出更清爽的口味！
▲其中點綴臭豆腐口感層次與香氣的泡菜部分，更另有添加果醋，讓果香與臭豆腐的香氣融為一體，展現出更清爽的口味！

【21世紀臭豆腐】相比於傳統的臭豆腐店，僅僅透過醬油膏、醬油、蒜泥等醬料搭配為主，品牌在增添香氣層次與口感的用料上更具誠意。在製作過程中也是嚴謹工序，不追求量產的方式讓口味有所差異，以最細膩的工法將一道道香氣滿點、口感豐富的創意臭豆腐傳遞到每個客人的口中，創造出獨屬於本世紀的特色美食。


【21世紀臭豆腐－高雄店】

營業地址：高雄市新興區復興一路92號

營業時間：16:00–23:00（周二、三、四公休）

店家電話：0977456878

粉絲專頁：bit.ly/4dWM0RT


【21世紀臭豆腐－台中店】

營業地址：台中市東區旱溪西路二段17巷13號

營業時間：17:00–00:00（每周一、每月月底最後三天店休）

店家電話：0981106715


延伸閱讀//高雄巷弄咖啡│文青老宅知性風！手沖、拿鐵、甜點愜意品嘗！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

21世紀 文青 臭豆腐

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

「唱」遊港都

高雄聽演唱會 在地美食x大眾運輸 100元優惠讓你玩到不想睡

日籍VTuber珈咘大嗑台灣巧克力零食 被粉絲無情吐槽：誰會吃紅色乖乖？

泰國天團COCKTAIL獻出第一次 加碼安可推爆臭豆腐

相關新聞

10米書鴨美拍打卡！「入坑美術館」4展區結合視聽互動體驗，還有限定「挫咧蛋扭蛋機」快收藏

屏東夏日狂歡祭熱鬧登場！其中備受期待的「入坑夜間美術館」重新開放囉，將帶來藝術家阿咧的精彩創作。展覽亮點包括兩件巨型氣球裝置——10米高的「書鴨」和8米高的「北海小精靈」，這些作品由阿咧親自上色，遙望之下即可感受到其治癒力量，為展覽增添奇幻童話色彩。此外，地坑遺址中的「入坑」區域將展示阿咧的銅雕作品，其中2023年創作的「七龍豬」高達3.6米，讓觀眾沉浸於阿咧獨特的藝術世界。

全台首創新口味！高雄創意臭豆腐 人氣「牽絲起司口味」超罪惡

臭豆腐只有「臭」已經不夠看了！到高雄【21世紀臭豆腐】來份全台獨創且更具罪惡感的「牽絲起司臭豆腐」，定能顛覆你對臭豆腐的既定想像！

高雄美食觀光魅力無限 再獲米其林官網專文推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄美食及觀光實力，再獲知名美食聖經《米其林》官網肯定！「米其林台灣」及「米其林新加坡」官網於6/24、6/28，專文推薦港灣城市－「高雄」，無盡的海洋魅力、米其林必比登和各類

把口袋名單拿出來了！高雄三民區居家型日本料理 好吃不貴的寶藏店，乾淨、平價、無服務費

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 接近月底、錢包有點空了，是該把口袋名單拿出來分享了，來來來，貪吃鬼熊熊的鄰居，就在育英醫護管理專科學校後面的高雄市三民區大豐二路666-6號上這間高雄三民區日本料

南部人不用羨慕了！高雄第三高新地標「高雄海洋館」 結合「水族館、百貨、電影院」預計2026年開幕

高雄新地標！南台灣新景點如雨後春筍接連登場，而高雄首座海洋館預計於2026年開幕，佔地廣達一萬多坪，結合水族館、百貨、飯店、電影院及商辦，不少人看到消息都超嗨「等不及了」、「2026衝一波」。

到高雄「大港閱冰」呷冰涼一夏！連續2天 持「一卡通」輕鬆開吃

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏艷陽高照，來碗透心涼的冰品最對味！高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）將於8/17、8/18，在哈瑪星捷運站前「新濱．駅前」廣場（於臨海三路、捷興二街封街辦理），舉行「2024大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。