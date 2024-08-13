把口袋名單拿出來了！高雄三民區居家型日本料理 好吃不貴的寶藏店，乾淨、平價、無服務費

接近月底、錢包有點空了，是該把口袋名單拿出來分享了，來來來，貪吃鬼熊熊的鄰居，就在育英醫護管理專科學校後面的高雄市三民區大豐二路666-6號上這間高雄三民區日本料理店－旭豐壽司，我們平常就蠻常去這裡吃晚餐，居家型的它，就像日本一樣，好料都躲在巷子內，所以可以提供品質ＯＫ、售價又親民的價格，倘若熊友們想找好吃又不貴的日料店，那麼這間可以去嘗鮮喔。

高應大附近美食吃這間

高雄三民區日本料理店環境

無收服務費，像家一樣溫馨的旭豐壽司，因為座位不多，強烈建議可以先撥打電話預約喔（07 381 9997）

旭豐壽司菜單價格

肚肚線上點餐

旭豐壽司食記

焦糖鮭魚捲（220元）

誰能抗拒的了、皮脆焦香的焦糖鮭魚捲呢？

炙燒過後的鮭魚肉，嚐起來香滑、軟嫩帶點淡淡焦香與苦甜，肥厚的油脂又因為小黃瓜的清爽而中和，這款美味，很能讓人吃完後，如癡如醉想念著。

握壽司－鮭魚起司燒（40元／一貫）

來看秀了（揮手）

師傅直接在桌邊拿出噴槍，對著我的鮭魚起司燒一噴火，盤底的蒸餾酒瞬間燃燒，空氣中散發出醉人酒香（好美呀）

鮭魚油脂香氣尬上乳酪的奶香，完全融為一體的說，請將別出心裁、創意的這道列入必吃喔。

大蝦生菜沙拉（100元）

對於生菜沙拉，我可很要求，除了生菜一定要多汁帶脆，豐富度我也很在乎，只是萬萬沒想到，旭豐壽司不只超乎我期盼；使用有機蔬菜這點就值得大推給大家，每次去必點它的大蝦生菜沙拉，更也每次都跟師父說，老闆你這樣不會賺錢啦，用料這麼好，到底有幾個顧客吃得出來？而他總靦腆的說，希望大家不只吃好吃，更也希望大家吃得更健康，來～您說說看這樣的憨人，是不是要多多珍惜了？請愛護我的鄰居。

六大尾大蝦相當有存在感，而微微酸帶甜的油醋醬很有日式滋味，搭上新鮮的有機生菜們，很解夏天悶悶的胃口。

叉燒豬肉丼飯（320元）

推薦肉控就點炙燒後，香噴噴泛著迷人肉香的、這道叉燒豬肉丼飯；叉燒肉片烤到邊緣焦焦的，而肉質Ｑ彈又有油脂滑嫩，一口叉燒豬肉片，嚐盡了雙重口感；就說老闆不顧成本了吧！不只壽司，就連丼飯也通通使用高品質又貴的日本越光米種，即便光是吃白米飯都能是種享受呢（來～吃一口粒粒分明又彈牙的白飯就知道）

日式海鮮烏龍麵（230元）

倘若您有吃到這碗每日限量的日式海鮮烏龍麵，那可以去買樂透了（好啦～其實可以像熊一樣，訂位當下就先預訂）

因為天天熬煮的柴魚高湯，相當費時間，所以這淡雅柔和，甜甜日本風味柴魚湯，只要賣完就沒有了。

鮮美的湯頭更因為無添加任何火鍋料，純粹只有蛤蜊、白蝦、香菇、蔬菜給予的精華，口口都是質樸的好味道，而一條條，耐咀嚼，富有口感的讚岐烏龍麵，捲起了湯頭帶入喉間，每次吃它，總忍不住大口咻咻咻的、顧不著燙口的，只想當下好好享受這簡單卻不簡單的日式海鮮烏龍麵。

合盛炙燒組合（425元）

這道合盛炙燒組合，是旭豐壽司的人氣餐點之一，倘若您有選擇困難，想要吃到多種口味炙燒握壽司，那一次、可以吃到星鰻、牛小排、比目魚側、鰻魚、青甘、干貝、澎湖小卷的它，請列入必吃名單。

星鰻握壽司，那柔細口感縈繞其中，主廚特製醬汁的美味，總在咀嚼中、瀰漫著、讓唇齒留香。

比目魚緣側油脂豐富，炙燒過後撒上蔥花點綴，一入口那滿滿的油脂散佈在嘴裡，一碰就融化，轉成滿滿的幸福滋味。

青甘炙燒握壽司的厚度拿捏得剛好、肥嫩極鮮好滋味，好吃到連舌頭都要吞下去了。

鰻魚握壽司的甜甜刷醬，完全就是咱們南部口味，而好吃的越光米醋飯，讓熊想請問老闆，啊您要不要賣鰻魚飯呀？

新鮮厚實的炙燒北海道干貝握壽司，與醋飯融合得恰到好處，是會讓人一吃就上癮的好滋味。

牛小排甜美的油脂因炙燒完全烙入握壽司的米飯中，鮮嫩多汁，濃郁的肉香，叫人怎不愛上？

澎湖小卷握壽司，自帶鮮甜，ＱＱ的美味在舌尖舞動著。

焦糖布丁（60元）

千萬別用您刻板印象來想像旭豐壽司的焦糖布丁，它屬於相當紮實的口感，焦糖又恰如其分，微苦帶甜的與濃郁蛋香布丁體融合，是讓人愛不釋口的烤布丁呢。

日式抹茶凍（60元）

熊個人覺得它屬於大人口味的抹茶凍；

使用京都抹茶粉（我是老主顧了，主廚才願意透漏的）它的甜度很剛好，這樣更能襯托出、好的抹茶粉自帶的香味呢；

鮮奶奶酪（60元）

用著真心對待食物方式，用著日本料理的態度去製做的手工鮮奶奶酪，一吃就知道與大量製做得很不同，奶酪滑順口感，品嘗當下、很有一口濃醇，一口幸福感。

電話：07 381 9997

住址：高雄市三民區大豐二路666-6號

營業時間：12:00-14:00、17:00-20:30(週三店休)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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