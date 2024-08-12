到高雄「大港閱冰」呷冰涼一夏！連續2天 持「一卡通」輕鬆開吃

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▲大港閱冰集結特色冰品，例如蔗片冰。　圖：高雄市政府觀光局／來源
▲大港閱冰集結特色冰品，例如蔗片冰。　圖：高雄市政府觀光局／來源

全家大小一起前往「大港閱冰」。　圖：高雄市政府觀光局／提供
全家大小一起前往「大港閱冰」。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】盛夏艷陽高照，來碗透心涼的冰品最對味！高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）將於8/17、8/18，在哈瑪星捷運站前「新濱．駅前」廣場（於臨海三路、捷興二街封街辦理），舉行「2024大港閱冰」冰品市集嘉年華活動，現場齊聚全高雄特色冰店及美食餐車共計45家，傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系雪花冰、刨冰、義式冰淇淋等，各式冰品一應俱全，並規劃許多親子趣味活動，讓高雄的夏天變得清涼，好吃又好玩。

此外，為推動永續環保概念，本次更結合一卡通公司數位支付服務，現場免現金就能輕鬆多元交易。觀光局於今日發佈首波市集店家名單20家，高閔琳局長號召全國熱愛冰品的好「冰」友，務必把握機會前來大快朵頤，一口氣吃遍港都最具代表性的消暑聖品！

▲大港閱冰適合親子同樂。　圖：高雄市政府觀光局／來源
▲大港閱冰適合親子同樂。　圖：高雄市政府觀光局／來源

高閔琳說明，本次活動有許多好吃又好拍的知名特色冰店共襄盛舉，如「迷路　麋鹿糖藝鋪」所販售的傳統春捲冰淇淋，冰淇淋加上滿滿的花生跟香菜，傳統口味是香菜派的最愛；「禾苑蔗片冰」堅持採用碳燒甘蔗製成冰，有獨特炭香與甘蔗自然甜度，甜不膩口，順暢口感讓人忍不住完食；「那個年代杏仁豆腐冰」，每一口都是甜蜜古早味。本次活動也可品嘗到各式異國冰品，如日式刨冰「小島製冰」，源自新加坡的「川田手切冰」，「貝力岡」法式冰淇淋以及「GA」義式手作冰淇淋等；冰與火的結合，有「炎冰」的烤棉花糖冰淇淋及「凍心」的炸冰淇淋；另外還有可愛度爆表「空氣分子霜淇淋」，「皇冠冰城」無敵夢幻狗狗冰等高人氣網美打卡名店。呼籲市民、遊客抓住暑假的尾巴，到大港閱冰嘉年華清涼一「夏」，品嘗各式冰淇淋，感受港都高雄多元繽紛的美食魅力。

觀光局進一步指出，今年大港閱冰也相當注重食品安全衛生，保障民眾安心品嚐美食，持續與衛生局攜手合作，共同為冰品市集食品安全嚴格把關，包含店家登錄食品業者資料、食品衛生檢驗，輔導並鼓勵店家投保產品責任險，督促參與活動店家，留意整體衛生安全環境與條件，確保各式冰品食安標準，讓民眾可以來大港閱冰嘉年華市集，吃得安心、玩得開心。

▲大港閱冰集結特色冰品，例如烤棉花糖冰淇淋。　圖：高雄市政府觀光局／來源
▲大港閱冰集結特色冰品，例如烤棉花糖冰淇淋。　圖：高雄市政府觀光局／來源

因當地停車空間有限，前往大港閱冰嘉年華市集，建議民眾多利用大眾運輸，只需搭乘捷運或輕軌至「哈瑪星站」，出站即可抵達，相當輕鬆又便利，且節能又省碳。為鼓勵大家環保愛地球，現場提供環保餐具租借服務；參加現場活動與舞台互動遊戲，更有機會領取市集折價券等好康優惠。相關活動訊息可上「高雄旅遊網」查詢。

▲大港閱冰集結眾多網紅打卡名店。　圖：高雄市政府觀光局／來源
▲大港閱冰集結眾多網紅打卡名店。　圖：高雄市政府觀光局／來源

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