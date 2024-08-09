「英仙座流星雨」壯麗登場！ 七夕情人節到屏東佳樂水觀星、聽歌、許願

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接一年一度的英仙座流星雨，讓國人有機會體驗壯麗銀河的璀璨，屏東縣政府將於8/10 18:00-21:00在滿州鄉佳樂水風景區舉辦「屏東星空」天文暨市集活動，屏東縣縣長周春米邀請各地好朋友一起來屏東追星，在流星雨下許願。

8/10滿州鄉佳樂水風景區「屏東星空」天文暨市集活動。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣低光害及視野遼闊的先天優勢，是天文界知名的「全台最佳觀星場域」。縣長周春米表示，2024年英仙座流星雨的活躍期是7/17-8/24，且極大期是8/12-8/13，民眾有機會看到每小時天頂流星數100顆的盛大景象，因此縣府特別選擇在農曆七夕情人節這天，邀請有情人到屏東追星。

▲遊客可在七夕情人節當天到屏東追星。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

「眾星雲集，不容錯過」，縣府交通旅遊處指出，本次除邀請金曲歌手戴曉君演唱，感受星空音樂會的美好外，並感謝國內許多天文協會與學會也熱情參與設立親子闖關區、巨砲望遠鏡體驗區、星空攝影區與星空市集等，皆為免費入場，讓大家更認識星空與接觸天文，吸引更多人走進戶外。

屏東縣天文協會與台北市天文協會也提醒，本次全場域採取低光害活動方式，如果民眾想攜帶手電筒體驗記得需以紅紙包覆，以免影響目視體驗與天文攝影等活動的品質。

▲天文活動場地圖。 圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

交通旅遊處表示，當晚在會場的民眾只要抬頭即有機會見到滿天星斗，親子家庭或情侶可自備野餐墊，一起來感受星空的奧秘，歡度七夕情人節。更多活動訊息，可於「屏東縣政府交通旅遊處」官網、「屏東GO好玩」官方臉書粉絲專頁及APP查詢。

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