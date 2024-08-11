高雄熊分享追星攻略！跟著Super Junior等巨星步伐吃喝玩樂一次滿足

「厝內」招牌甜點。 圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024年高雄星光燦爛不停歇，9/7、9/8有世界天王巨星、億級流量的「火星人布魯諾（Bruno Mars）」降臨高雄，連兩天在世運主場館熱鬧開唱；同日在高雄巨蛋，台灣元祖級唱跳男團「Energy」亦將登台演出，下半年還有「ONE OK ROCK」、「Stray Kids」、「Take That」等重量級明星將接續在高雄熱力開唱。

高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）高閔琳局長表示，歡迎世界各地追星歌迷粉絲蒞臨高雄，觀光局特別彙整近期海內、外明星來高雄期間必訪美食餐廳及景點，並派出高雄市觀光大使高雄熊親自帶路推薦；暑期更有一系列的「旗津風箏節、雄嗨調酒節、大港閱冰、海洋派對」等精彩活動，粉絲及旅客可追隨明星腳步，體驗高雄城市魅力。

▲「滿湯麵食」供應多項麵食餐點。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄不僅擁有豐富觀光亮點、精彩活動、優質旅宿和誘人美食，還有結合觀光景點和交通運具的「高雄好玩卡（Kaohsiung Fun Pass）」，「好吃、好玩、CP值超高」的高雄，是亞太地區觀光旅遊一定要造訪的城市，熱情歡迎各國旅客及粉絲都來高雄追星聽歌、嚐美食。

其中韓團「SUPER JUNIOR」圭賢力推的「滿湯麵食」，店家供應多項麵食餐點，肉質軟嫩湯頭鮮甜的牛肉麵、香辣順口的辣癮抄手、鮮嫩多汁的霜降排骨麵都是熱門必點品項。無辣不歡的饕客可多再摻點辣椒醬，更多一層麻香辣的口感，搭配店家自製的冬瓜檸檬，清爽不甜膩，內用更可免費暢飲。

深受貓奴喜愛的深夜咖啡廳「厝內 tshù-lāi」，隱身在南華市場巷弄之中，「SUPER JUNIOR」藝聲曾於演唱會結束後，到訪此地與貓咪玩耍。該店為老屋改建，保留老宅狹窄通道、寬敞內廳的特點，推薦品嚐滑嫩軟綿的焦糖布丁、略帶酒香的提拉米蘇、綿密軟心的巴斯克乳酪、香氣誘人的肉桂捲都是店內招牌甜點。

而台灣國民美食炸雞排也擄獲不少明星的胃，「SUPER JUNIOR」圭賢與「Red Velvet」瑟琪造訪瑞豐夜市時，就特別前往知名的雞排名店，該店使用雞胸肉部位製作的雞排，肉質厚實多汁，現炸外皮相當酥脆，令人一吃上癮。

▲「鼎泰豐」的南台灣唯一分店就在高雄漢神巨蛋。 圖：高雄市政府觀光局／提供

而海內外有眾多分店且家喻戶曉的「鼎泰豐」，該品牌南台灣唯一分店就在高雄漢神巨蛋。鼎泰豐高人氣的料理包括小籠包、排骨蛋炒飯、蝦肉紅油抄手、元盅雞湯、黃金流沙包等，是許多明星來高雄開唱必訪美食店家之一，在此常意外能捕獲野生明星。

▲嚴選高級食材讓高雄熊「綻」不絕口。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步指出，高雄聞名遐邇的各式火鍋，也是明星們來高雄必吃美食清單；高雄熊一口氣幫粉絲朝聖三家優質火鍋名店！包括國際級天王巨星 Ed Sheeran 萬中選一，吃完後「綻」不絕口的「綻．ZHAN SHABU」火鍋。店家以濃醇湯底襯托出高級食材的原汁原味，包含美國 Prime 板腱牛肉、伊比利 Bellota 梅花豬肉、紐西蘭草飼牛舌、海鮮盛合等，在湯底清涮幾下不沾醬料，就能嘗到肉品本身的鮮甜甘美，甜點與小菜也都能感受到店家用心製作的巧心！

老字號的「鼎王麻辣鍋」是台灣鼎鼎有名的麻辣鍋品牌之一，高雄熊推薦選擇麻辣及酸菜白肉湯底的鴛鴦鍋，還能續加特色配料鴨血、豆腐及酸菜；即使在盛夏酷暑裡喝上一碗麻香的濃湯也能促進食慾，令人食指大動、大快朵頤。

最後，強調中式藥補與日式食補概念的「無老鍋」，麵包豆腐白湯鍋及無老辣香鍋的鴛鴦鍋，是最熱門的特色湯底組合；湯底配料的麵包豆腐口感較為綿密鬆軟，不同以往的傳統豆腐由魚漿與豆腐調製而成的冰淇淋豆腐，質地比傳統豆腐更加細緻滑順，是必吃菜色。

▲打狗英雄領事館文化園區將整個高雄港區及西子灣一覽無遺。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局表示，美食滿足口腹之餘，更要走訪美麗的大高雄，跟隨明星及網美網帥拍照角度，留下美好旅遊回憶。如從高雄展覽館、高雄港旅運中心、愛河灣的高雄流行音樂中心，到大港橋、駁二、棧貳庫等全台獨有灣區景色，深深吸引國際巨星 Ed Sheeran 及「SUPER JUNIOR」銀赫拍照打卡分享。而英國搖滾天團「Coldplay」也曾於高雄開唱空檔造訪佛光山，體驗東方文化及佛教宗教人文之美；高雄熊特別推薦傍晚夕陽西下時大佛與宮殿式寺廟沐浴在暮靄霞光中，是不容錯過的絕美景色。

▲壽山情人LOVE觀景台可以一覽城市美景。 圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，打狗英國領事館文化園區，是英國在台興建的第一座領事館，也是台灣唯一完整完整保存官邸及辦公室之領事館園區；其與鄰近的西子灣海岸，無邊無際海天一色的絕美視野，更吸引天后張惠妹前來一親芳澤；除海灣夕照美景，英國領事館文化園區內的古典玫瑰園，還可體驗正統的英式下午茶！「古典玫瑰園」內的維多利亞廳與喬治五世廳，均供應正統的英式下午茶、精緻法式套餐；在低調奢華的官邸氛圍裡用餐，彷彿回到19世紀，與領事及領事夫人一同享受靜謐愜意的午茶時光。

觀光局說明，今年暑假市府針對各年齡層與各類客群，推出一系列精彩夏日活動；提供國內外旅客豐富多元的夏日樂趣，讓海內外遊客與演唱會樂迷粉絲不管追星旅遊、白天還是入夜，都能盡情享受高雄之美與高雄的城市魅力，玩翻高雄！更多活動資訊，可至「高雄旅遊網」查詢。

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