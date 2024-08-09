快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

擁抱藝術港灣、與超萌小鹿互動！ 感受「恆春藍」迷人墾丁小日子

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，這次要介紹人氣最旺的墾丁看海之旅，讓這個夏天充滿熱情的「恆春藍」，漁港旁的美術館巨型充氣貓咪與狗狗萌翻天，迎著海風等待遊客的光臨。而國境之南獨特的慢步調與難忘的海鮮滋味，也是每到暑假極度想念的美好時光啊！

　

看海美術館 超萌汪喵特展融化熾熱的心

緊鄰著港口的「看海美術館」之展覽「極度日常」甫在7月底落幕。邀請到日本兩位著名雕刻藝術家「橋本美緒」與「花房櫻」，透過精雕細琢的木雕工藝，把日常生活裡不可或缺的貓咪與狗狗的日常模樣呈現出來，用這些作品表達對人類忠實陪伴的謝意與歌頌。充滿溫暖感的雕刻更以巨型充氣裝置「站」在看海美術館館外，「終於遇見你」展品是兩隻擁抱的貓咪正微笑地看著大海與山景，一旁名為「月」的可愛狗狗憂鬱小眼也讓人融化。而屋頂上悠哉躺著的「添い猫」更是必拍場景。太熱的話就躲進館內，近距離欣賞雕刻家把貓咪狗狗惟妙惟肖的表情、動作復刻出的木雕，映襯窗外藍天碧海或漁船停泊的小漁村風景，感受極度日常的愉悅度假心情。

DATA

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

電話：08-882-5601

FB：落山風之吹風看海地 The Luo Shan Feng Recreation Area

時間：極度日常展期即日起至7/28止。週一至日10:00-18:00（週二休）

　

恆春陳海鮮餐廳 用新鮮滋味擄獲老饕的心

與後壁湖的易之林海鮮餐廳同出一系，主打與固定漁船合作多年，取得穩定供應的尚青海鮮。在墾丁大街營業的「恆春陳海鮮餐廳」以新鮮、經濟實惠深受到遊客的歡迎，老闆最推薦一定要來份綜合生魚片，嚐一口自豪的鮮魚滋味。而清蒸魚更是一絕，肉質彈Ｑ的鱸魚在老闆廚師弟弟特製醬汁的蒸煮下，散發出食材原味的鮮甜。另外蛋香雨來菇、主廚特製鹹魚肉餅也是店家拿手好料理。

DATA

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路46號

電話：0965-333-086

FB：恆春陳海鮮餐廳

消費：綜合生魚片250元、海鱸魚380元、 鹹魚肉餅280元、蛋香雨來菇180元

　

船帆石白旅居 坐擁船帆石與大海的休憩時光

想逛墾丁大街、又不想遠離大海，更想住得經濟又實惠，那距離大街不到5分鐘的船帆石區域是最佳選擇。船帆石白旅居位於海岸線旁，每間房都有能飽覽美景的陽台。以純白、木質調設計的房型，甚至在部分房型設有能看著海沐浴的浴缸。一早醒來打開窗、整片湛藍大海映入眼簾，左側的船帆石與白色浪花一波波，即使還沒踏到海水，平日因工作疲憊的身心已經被療癒。

DATA

地址：屏東縣恆春鎮船帆路666號

電話：0909-488-812

FB：船帆石白旅居

　

船帆石沙灘 墾丁地標賞覽第一排

住在船帆石區域過個馬路就能踏浪玩沙。距離旅店只要一分鐘路程的船帆石沙灘，砂質較為粗糙，但比起小灣或是白沙灣，相對人潮較少，更推薦走進綿密沙灘與海的交界處，賞覽墾丁地標之一「船帆石」，這塊高約18公尺的珊瑚礁岩遠望就像揚帆遠航的船而得名，在沙灘上悠閒放空，偶爾飛機劃過天際，海天一色的蔚藍讓人心情徹底放鬆。

DATA

地址：屏東縣恆春鎮屏鵝公路840號（萬聖宮）

注意事項：車子可停萬聖宮，沙灘由旁邊小路走下去即抵。海畔礁岩常有暗流，請勿在此戲水以策安全。

　

鹿境梅花鹿生態園區 與超萌小動物近距離接觸

「鹿境」是墾丁最大梅花鹿互動的體驗園區，以生態教育為園區體驗為主。共區分為水豚、梅花鹿兩區域可以讓遊客互動。水豚原生於中南美，但園區則由美國購入血統純正的水豚，每日在區域內「上班」的呆萌模樣讓人融化，聽完導覽後進入區域內，跟發懶泡著水的水豚近距離接觸。另外梅花鹿區域也讓人著迷，聽飼育員說明牠們的習性、與其和平相處的注意事項後，手部消毒進入，從每一隻的吊牌認識年齡與性別，或購買飼料進行有趣的餵食互動體驗。

DATA

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號

電話：08-888-1940

FB：鹿境 Paradise Of Deer

時間：10:00-16:30（最晚16:00入園）

票價：全票250元、博愛票100元

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

墾丁大街 海鮮 美術館

延伸閱讀

暑假親子旅遊推薦！墾丁福華渡假飯店一站式滿足旅程規劃

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

墾丁小灣沙灘暗流區今插紅旗 1大3小仍溺水…36歲男送醫不治

台灣首家頂奢品牌「嘉佩樂度假村」落腳墾丁、2028開幕

相關新聞

高雄吃冰新指南！精選8間特色冰店 傳統剉冰、創意冰品盡收

在炎炎夏日，一碗沁涼冰品是許多人的救贖。高雄市擁有豐富的歷史與港口文化，也融入當地冰品的口感與創意中，在保留傳統的同時，又能發揮其創意，打造出全新滋味，高雄又有哪些值得一吃的冰店內，都在這篇懶人包裡揭曉。

擁抱藝術港灣、與超萌小鹿互動！ 感受「恆春藍」迷人墾丁小日子

行遍天下與全台最大旅遊規劃行程平台《Funliday》合作，根據熱門搜尋與行程數下載排行統計，這次要介紹人氣最旺的墾丁看海之旅，讓這個夏天充滿熱情的「恆春藍」。

高雄下午茶首選！品味歐式用餐氛圍 多款可頌幸福出爐囉～

高雄三民區最新開幕的「One More Time café」，主打各種豐富口味的特色可頌＆咖啡，還有餐廳從裡到外的歐式裝潢的用餐體驗，讓One More Time café一開幕就迅速走紅，成為當地人氣最高的下午茶餐廳！

約會慶生聚餐首選！雅樂廚苑新品牌 高雄「蘼樂餐酒」悠閒氛圍．餐點精緻有特色 很適合小酌微醺一下

udn走跳美食／Miss V 蘼樂餐酒～漢神餐酒館推薦！ 藏身在漢神百貨B3的時尚餐酒館～雅樂廚苑新品牌，時尚裝潢、微醺小酒氛圍很悠閒~最晚點餐到晚上8:30、酒品可以享受至晚上12點，多款特

瑜珈小班制或團課任你挑，３間高雄瑜珈教室推薦！

近期瑜珈運動興起，許多人都開始報名瑜珈、空中瑜珈或是機械式瑜珈等團體課程。有別於健身的肌力訓練，瑜珈講求伸展與呼吸，進而達成身心靈平衡。這次七分之二的探索來為大家紹界，3 間高雄優質的瑜珈教室，一起來練瑜珈吧！

吃一次就淪陷！鼎金一帶平價好吃高雄印度料理　大推「香濃馬薩拉咖哩x奶油印度烤餅」

udn走跳美食／美食好芃友 找到樸實又好吃的高雄印度咖哩啦！推薦這家店面低調，靠近高雄鼎金的村民印度料理～印度籍主廚手藝好，之前在台灣五星飯店待過；超級推薦他家的烤餅，價格平實而且超脆口～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。