高雄吃冰新指南！精選8間特色冰店 傳統剉冰、創意冰品盡收
高雄悶熱的天氣最適合來碗冰品一解暑氣，不論是傳統黑糖剉冰、綿密雪花冰或是創意冰品，都有各自的擁護者，為你分享高雄特色冰品店，滿足每位饕客對於吃冰消暑的渴望！
高雄老字號冰店【阿婆仔冰】，依循古法製作、並堅持天然手作，深受高雄在地人喜愛，也成功吸引許多遊客專程前來，除了經典的古早味阿婆冰、酸甜的四菓冰外，更與時俱進推出了結合冰淇淋的超級水果冰，與綿密香甜的巧克力雪花冰，多種風味讓各個年齡層在店裡都能有最難忘的沁涼體驗。
店家地址：高雄市鹽埕區七賢三路150號
店家電話：075513180
高雄在地深耕30餘年的【大碗公冰】，主打黑砂糖刨冰、各式特色綿綿冰等，不定期還會推出限定新品口味等你來嚐鮮，品牌另一大特色則是有著大份量冰品可挑選，2、4、6、10甚至是30倍的大碗公等你來挑戰！適合與朋友、家人出遊時點上一碗共享吃冰的樂趣。
店家地址：高雄市三民區建工路605號
店家電話：073928535
【美滿冰菓室】主打古早味的剉冰甜品店，搭配多達25種的手作配料，讓冰品能有多種不同的口感與滋味。店內不只有雪花冰、傳統剉冰、手工豆花，還有近期推出高雄唯一的「梗粽冰」可以選擇，店內冰品口味多樣化，在這炎熱的夏天，就是要和家人朋友你一口我一口開心ㄘㄨㄚˋ起來！
店家地址：高雄市三民區鼎山街636號
店家電話：0989537618
高雄起家的冰店品牌「典欣古早味黑砂糖剉冰」，憑藉著招牌黑砂糖剉冰﹑雪花冰，深得民眾喜愛，搭配自家特製的多種配料，讓你在冰品裡品嚐到豐富多樣的滋味，親民的價格與多樣化的冰品，更是牢牢擄獲許多老饕和旅客的青睞。
店家地址：高雄市鳳山區五甲二路462號
店家電話：077269198
介紹了那麼多連鎖冰店，分享幾間高雄在地自創品牌吧！「圓知圓味」將「手作燒麻糬」與冰品結合，還推出「芝芝奶蓋」系列，將剉冰玩出新花樣，顛覆民眾對於冰品的印象，每個季節還會推出季節限定口味，讓饕客們每次前來都能吃到不一樣的新口味，一定能滿足想嘗鮮的各位！
店家地址：高雄市前鎮區公正路174號
店家電話：0905339769
【冰粿 Bingo！】由從事餐飲行業多年的兩位老闆攜手創立，對於粉粿、甜點、剉冰仔細專研過，並在延續傳統口味又增添創意，天然食材作為調色盤，讓粉粿換上新衣，調配出繽紛多彩「冰粿彩色盤」，將經典的黑糖剉冰與鹹香奶蓋結合「岩雪」系列，一經推出並廣受民眾好評，更在社群媒體上掀起話題，成為高雄必打卡的冰品店。
店家地址：高雄市三民區山東街58號
店家電話：073221329
【枝仔冰城】源自高雄旗山，是一家有近百年歷史的老字號冰品店，隨著時代演變，枝仔冰城堅守著對品質的堅持，不斷創新與改進。如今，品牌已成功轉型為複合式餐飲店，在保留傳統冰品精髓的同時，加入了更多創意元素，滿足現代人對美食的多元需求。
店家地址：高雄市左營區明華一路173號
店家電話：072261477
【凍心炸冰淇淋】提供多種現炸冰淇淋及冰淇淋杯，不僅保留了傳統炸冰淇淋的美好回憶，更進一步創新了口感和風味。鮮奶吐司的外層炸至酥脆，與冰淇淋的冰涼綿密完美融合，每一口都彷彿是時光隧道，讓人重溫古早味的同時，也能感受到新穎創意的驚喜。口味從經典的香草口味到創意無限的水果口味，每一款都讓人驚喜，且均採用低糖的配方，滿足現代人對健康的追求。
店家地址：高雄市鼓山區大順一路115號B2
店家電話：0963752925
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