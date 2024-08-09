高雄吃冰新指南！精選8間特色冰店 傳統剉冰、創意冰品盡收

高雄悶熱的天氣最適合來碗冰品一解暑氣，不論是傳統黑糖剉冰、綿密雪花冰或是創意冰品，都有各自的擁護者，為你分享高雄特色冰品店，滿足每位饕客對於吃冰消暑的渴望！

│阿婆仔冰

高雄老字號冰店【阿婆仔冰】，依循古法製作、並堅持天然手作，深受高雄在地人喜愛，也成功吸引許多遊客專程前來，除了經典的古早味阿婆冰、酸甜的四菓冰外，更與時俱進推出了結合冰淇淋的超級水果冰，與綿密香甜的巧克力雪花冰，多種風味讓各個年齡層在店裡都能有最難忘的沁涼體驗。

▲招牌阿婆冰。在刨冰上加入奇異果、葡萄、火龍果、西瓜等新鮮水果，最後再淋上新鮮火龍果汁，吃起來香甜爽口，並帶有豐富的天然水果香氣，搭配冰涼的刨冰基底，不僅消暑更營養滿分！

▲四菓冰。在刨冰的基礎上加入李仔、芒果青、鳳梨、楊桃，一入口那酸酸甜甜的風味，讓人彷彿回到了童年一般，滿滿回憶盡在那一口口的冰涼之中，堪稱夏日消暑聖品。

【阿婆仔冰】

店家地址：高雄市鹽埕區七賢三路150號

店家電話：075513180

詳細資訊：https://bit.ly/4aK37Vo

│大碗公冰

高雄在地深耕30餘年的【大碗公冰】，主打黑砂糖刨冰、各式特色綿綿冰等，不定期還會推出限定新品口味等你來嚐鮮，品牌另一大特色則是有著大份量冰品可挑選，2、4、6、10甚至是30倍的大碗公等你來挑戰！適合與朋友、家人出遊時點上一碗共享吃冰的樂趣。

▲巧克力水果牛奶刨冰。選用當季5種新鮮水果，霸氣地鋪好鋪滿整個碗面，而黑糖水剉冰搭配巧克力醬、煉乳更添整體的甜感層次，沁涼的滋味即使挑戰大份量也沒問題！

▲泰奶奶的冰。以基底泰式奶茶綿綿冰搭配巧克力脆片、手工牛奶布丁，入口有著濃郁的奶香氣息，整體風味相當平衡、不覺膩口，尤其灑滿整碗的脆片更能增添口感。

【大碗公冰．甜品 建工門市】

店家地址：高雄市三民區建工路605號

店家電話：073928535

詳細資訊：https://bit.ly/4d53vOR

│美滿冰菓室

【美滿冰菓室】主打古早味的剉冰甜品店，搭配多達25種的手作配料，讓冰品能有多種不同的口感與滋味。店內不只有雪花冰、傳統剉冰、手工豆花，還有近期推出高雄唯一的「梗粽冰」可以選擇，店內冰品口味多樣化，在這炎熱的夏天，就是要和家人朋友你一口我一口開心ㄘㄨㄚˋ起來！

▲選擇配料像是在選妃的朋友，最適合來碗【八寶冰】啦！顧名思義可以從25種配料中任挑8種配料，不管你是要Q彈、要新鮮、要綿密、要濃郁，八寶冰通通滿足你，讓你一次把想吃的全都點一輪！

▲近期推出的【粳粽冰】，一開賣就廣受好評，馬上成為超人氣品項！自家研發純手工製作低鹼的配方的粳粽，口感較市面上的更軟黏，卻也相對沒有苦味，淋上一匙精心熬製黑糖水，每一口都是大大滿足，愛嚐鮮的朋友可以來嘗試！

【美滿冰菓室-鼎山店】

店家地址：高雄市三民區鼎山街636號

店家電話：0989537618

詳細資訊：https://bit.ly/3V70yph

│典欣古早味黑砂糖剉冰

高雄起家的冰店品牌「典欣古早味黑砂糖剉冰」，憑藉著招牌黑砂糖剉冰﹑雪花冰，深得民眾喜愛，搭配自家特製的多種配料，讓你在冰品裡品嚐到豐富多樣的滋味，親民的價格與多樣化的冰品，更是牢牢擄獲許多老饕和旅客的青睞。

▲物超所值的「招牌黑砂糖剉冰」，在延續傳統滋味的同時，配料方面更加提升，多達20種以上的配料任君挑選，一口氣就能嚐到許多不同餡料的香甜口感，無論在視覺還是味覺都是相當滿足！每口都有不同的層次口感，多種好料都融合在剉冰上，一口下去多種享受，絕對是咀嚼控的最愛。

▲招牌黑砂糖麵茶剉冰。黑糖剉冰撒上店家特製手炒麵茶粉，麵茶裡加入芝麻增添獨特的炭焙香氣，每口香氣濃郁又綿密，與涮口的冰品呈現截然不同的美味層次，剉冰上再淋上店家特製的黑糖漿，讓香氣、甜味更加濃郁，清甜香醇的黑砂糖剉冰每一口都能品嘗到經典古早味，讓人一吃就愛上！

【典欣古早味黑砂糖剉冰-典欣創始店】

店家地址：高雄市鳳山區五甲二路462號

店家電話：077269198

詳細資訊：https://bit.ly/4d6xmH1

│圓知圓味手作甜品＆冰品

介紹了那麼多連鎖冰店，分享幾間高雄在地自創品牌吧！「圓知圓味」將「手作燒麻糬」與冰品結合，還推出「芝芝奶蓋」系列，將剉冰玩出新花樣，顛覆民眾對於冰品的印象，每個季節還會推出季節限定口味，讓饕客們每次前來都能吃到不一樣的新口味，一定能滿足想嘗鮮的各位！

▲麻糬燒冷冰。在沁涼剉冰搭配熱騰騰的燒麻糬，冰火兩重天的創意搭配叫誰能不愛？還可以另外加購自己喜愛的配料，最後撒上古早味的麵茶粉，麵茶那迷人的香氣讓整碗冰大大的加分！

▲芝芝芋泥鹹麻糬冰。一開始讓人有些疑惑但吃過後就回不去了! 微鹹芝士奶蓋搭上綿密芋泥，鹹香交織的滋味令人一吃就愛上！不僅如此，店家竟然在麻糬上竟然撒滿肉鬆，經典的芋頭肉鬆組合以另一種方式呈現，嶄新鹹甜搭配口感堪稱絕配！讓人印象深刻！

【圓知圓味手作甜品＆冰品】

店家地址：高雄市前鎮區公正路174號

店家電話：0905339769

詳細資訊：https://bit.ly/3WN6Dcz

│冰粿 Bingo！

【冰粿 Bingo！】由從事餐飲行業多年的兩位老闆攜手創立，對於粉粿、甜點、剉冰仔細專研過，並在延續傳統口味又增添創意，天然食材作為調色盤，讓粉粿換上新衣，調配出繽紛多彩「冰粿彩色盤」，將經典的黑糖剉冰與鹹香奶蓋結合「岩雪」系列，一經推出並廣受民眾好評，更在社群媒體上掀起話題，成為高雄必打卡的冰品店。

▲彩粿4號。除了自己選配料剉冰外，也有店家直接配好的組合，彩粿、紅豆、粉條，以及芋圓跟地瓜圓的「雙圓」組合，豪邁撲滿剉冰整圈，淋上店家手炒黑糖，口感豐富的配料與碎冰狀的剉冰，打造出多層次的香甜滋味，澎派且多元的剉冰吃完瞬間暑氣全消！

▲岩雪3號。乳酪跟牛奶調配「岩雪」醬，打造出鹹香奶蓋般的滋味，直接淋在黑糖剉冰上，鮮明奶香與鹹味勾勒出配料的本身的甜味，不論是單吃或是混搭，每一口都令人驚喜連連。

【冰粿 Bingo！手作 粉粿/嫩仙草/冰品/甜湯/豆花】

店家地址：高雄市三民區山東街58號

店家電話：073221329

詳細資訊：https://bit.ly/3ywQsGQ

│枝仔冰城

【枝仔冰城】源自高雄旗山，是一家有近百年歷史的老字號冰品店，隨著時代演變，枝仔冰城堅守著對品質的堅持，不斷創新與改進。如今，品牌已成功轉型為複合式餐飲店，在保留傳統冰品精髓的同時，加入了更多創意元素，滿足現代人對美食的多元需求。

▲香蕉聖代。品牌歷久不衰的人氣品項，以香蕉清冰為基底，再加上一球香蕉口味的冰淇淋，最後再鋪上旗山聞名的北蕉切片，整體口感豐富，每一口都能感受到濃濃的香蕉風味，清涼爽口。香蕉切片增添了口感的層次，讓整個甜品更加美味，聖代不僅外觀誘人，更是味蕾的享受。

▲古早味麵茶冰。將粒粒飽滿的蜜紅豆和傳統麵茶粉鋪在香蕉清冰上，每一口都充滿香甜的滋味。蜜紅豆帶來的甜味與麵茶粉中芝麻的濃郁香氣相互輝映，搭配上清爽的香蕉清冰，帶來一種獨特的口感和味道。這道甜品不僅讓人回味童年的味道，也展現了傳統美食的獨特魅力，絕對是夏日消暑的最佳選擇。

【枝仔冰城明華店】

店家地址：高雄市左營區明華一路173號

店家電話：072261477

詳細資訊：https://bit.ly/3VSimWQ

│凍心炸冰淇淋

【凍心炸冰淇淋】提供多種現炸冰淇淋及冰淇淋杯，不僅保留了傳統炸冰淇淋的美好回憶，更進一步創新了口感和風味。鮮奶吐司的外層炸至酥脆，與冰淇淋的冰涼綿密完美融合，每一口都彷彿是時光隧道，讓人重溫古早味的同時，也能感受到新穎創意的驚喜。口味從經典的香草口味到創意無限的水果口味，每一款都讓人驚喜，且均採用低糖的配方，滿足現代人對健康的追求。

▲蘋香藍莓。以藍莓為主角，再以蘋果提香，呈現出獨特的風味交響。冰淇淋中可見豐富的藍莓果粒，肉眼可見的鮮嫩果肉點綴其中，仿佛是小小的寶石在冰涼的基底上閃閃發光。

▲百香芒果優格。精選新鮮的百香果、芒果，並搭配優格製成冰淇淋內餡。這款冰淇淋將百香果的酸爽與芒果的甜美相互融合，再加入優格的滑順口感，呈現出一種令人陶醉的絕佳滋味。

【凍心炸冰淇淋-高雄義享店】

店家地址：高雄市鼓山區大順一路115號B2

店家電話：0963752925

詳細資訊：https://bit.ly/3LTXWH2

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