高雄下午茶首選！品味歐式用餐氛圍 多款可頌幸福出爐囉～





位於高雄市三民區凱旋一路上的「One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡」，是2023開幕的甜點咖啡廳，餐廳改建自當地老宅而成，歐式簡約又時尚的品牌風格，與當地傳統建築形成鮮明的對比，近期剛開幕就吸引許多消費者嘗鮮，品牌也憑藉餐點的好口碑，迅速成為當地最知名的下午茶首選餐廳，在店裡，你可以品嘗到各種風味的可頌以及單品咖啡，讓您不用出國也能感受到來自歐洲特色街食的體驗。

室外用餐區以絢爛明亮的雙人桌椅為主，些許綠植圍繞四周，讓消費者即便是坐在室外，也能感到輕鬆愜意的用餐氛圍。

室內則是以古典簡約的風格為主，與沙發一體而成的個人桌椅，不但極具創意性又讓人留下一個很特別的記憶點，角落以及牆面的擺設裝潢，也能感受到店家無微不至的細心，歐式風情的客用區也迅速成為高雄下午茶的新選擇，讓你在品嘗美食之餘，也能在One More Time café拍出許多美麗又動人的網美照。

品牌主打的可頌美食超過20種口味以上的選擇，店家都是當日手工現做而成，每一種口味都是限量販售，店裡還有紐約捲、核桃肉桂卷等甜食選擇，絕對是喜歡歐式麵包的您不能錯過的美味。

製作好的麵包，會有幾款展示模型成列在餐車上，每天都有不同的口味供應，建議有特別鍾愛某一口味的消費者，可以透過追蹤粉專瞭解當日販售的口味，或者採取致電預購的方式購買。

所有的餐點，由於都是當日手工發酵麵糰製作而成，每款口味都是售完為止，像是人氣的法國黑可可、提拉米蘇、焦糖核桃肉桂卷等，都是許多老饕的最愛，來晚很容易就沒囉！





提拉米蘇牛角可頌

使用瑪斯卡起司獨有的柔軟香甜的奶香結合上粹取濃縮咖啡液製作而成，酥脆的表皮配上濃郁口感的提拉米蘇，再將咖啡液擠入可頌內部，入口就能品嘗到香濃滑順的咖啡香，多層次的味蕾饗宴，令人感到十分驚奇又滿足。





覆盆子優格牛角可頌

喜愛酸甜口味的朋友，也相當推薦這款覆盆子優格牛角可頌，清爽的莓果優格醬搭配上滿滿的鮮奶油，濃而不膩的美好滋味一口咬下，大呼過癮！





法國黑可可圓可頌

風靡紐約的圓可頌店裡也有相當多種品項，尤其是法國黑可可口味更是店裡人氣熱款之一，這道餐點口感偏向濃郁風味，上層鋪著巧克力醬以及撒上可可脆片增添口感，一口咬下內餡的卡斯達醬融合可可香，層層堆疊而出的香甜滋味，令許多饕客一吃就愛上！





伯爵奶茶圓可頌

伯爵紅茶的獨特清新茶香，為圓可頌甜美的內餡添加別緻的香氣，外酥內軟的圓可頌再點上一杯咖啡一同品嘗，讓人無比享受！





核桃肉桂卷

香氣絕倫讓人難以抗拒的核桃肉桂卷，是許多肉桂控的心頭好，店家將肉桂與核桃融入麵團烘烤，讓麵體鬆軟的內部增添酥脆的口感，每一口品嚐都能吃到香濃卻不甜膩的豐富滋味，讓人忍不住一口接著一口。





One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡無論是品牌特色或者餐點口味，都在網路掀起一片好評如潮，品牌堅持最美味又具特色的餐點給消費者享用，讓客人們都能留下一段歡樂舒適的美好食光。





One More Time café 栢萬萬可頌＆咖啡

店家地址:高雄市三民區凱旋一路188號

營業時間:平日13:00-18:00

假日10:30-17:30，週二.、三公休

店家電話:0912957766

粉絲專頁:https://bit.ly/3SCShcN





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