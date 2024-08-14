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高雄美食觀光魅力無限 再獲米其林官網專文推薦

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高雄亞洲新灣區吸引眾多遊客到訪。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄亞洲新灣區吸引眾多遊客到訪。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄美食及觀光實力，再獲知名美食聖經《米其林》官網肯定！「米其林台灣」及「米其林新加坡」官網於6/24、6/28，專文推薦港灣城市－「高雄」，無盡的海洋魅力、米其林必比登和各類美食、新鮮現撈的魚類蝦蟹等生猛海鮮，還有愛河、蚵仔寮等特色景點遊程和充沛的住宿量能，非常推薦海內外旅客深入探索高雄，尋找旅行的樂趣。

▲早餐吃鍋燒麵是高雄在地特殊的飲食文化。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲早餐吃鍋燒麵是高雄在地特殊的飲食文化。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）高閔琳局長表示，高雄「好吃、好玩、CP 值超高，非常推薦前來高雄旅遊，感受海洋城市悠閒的步調和獨特的生活風格」，高雄觀光除獲《米其林》大力肯定，日前也獲國際知名訂房網站 Agoda 大力推薦，高雄不僅是亞洲排行前八個 CP 值最高的旅遊目的地，也是全台唯一入榜城市；高雄全台獨有山、海、河、港的觀光資源，海納百川融合各類飲食文化、美食實力雄厚，更發展出獨特迷人的風味。目前高雄共有60家米其林星等、必比登、入選餐廳等優質店家，榮登「米其林台灣」官網；觀光局推薦的冰品、奶茶、鍋燒麵等在地特色美食，還有高雄人充沛的活力、熱情和親切感，更值得國內外遊客來高雄觀光旅遊並親身體驗。

▲高雄有60家優質店家榮登米其林(圖為米其林綠星餐廳THOMAS CHIEN)。　圖：高雄市政府觀光／提供
▲高雄有60家優質店家榮登米其林(圖為米其林綠星餐廳THOMAS CHIEN)。　圖：高雄市政府觀光／提供

觀光局進一步指出，為迎接即將到來的暑假旅遊熱潮，觀光局超前部署推動旅宿輔導計畫，提升住宿體驗的服務品質，不僅榮獲觀光署「旅宿輔導全國評比特優」榮譽，目前高雄市「星級旅館」家數高達40家、全國最多，年底更有國際知名的日航酒店開幕營運，挹注旅宿業新動能。同時，觀光局除積極推動旅宿資訊透明化、嚴格稽查飯店旅館軟硬體服務及房價，至今年五月，共計稽查2114家次，高達3730個房間，更持續輔導旅宿業加入性別友善、環保旅宿及穆斯林等認證，攜手業者共同營造友善旅遊住宿環境、接軌國際，要讓國內外旅客來高雄，享受最高品質的住宿感受、貼心服務和旅遊體驗。

▲來高雄必嘗道地美味的肉燥飯(2024米其林入選餐廳秀明豬心冬粉，取自米其林官網)。　圖：高雄市政府觀光／提供
▲來高雄必嘗道地美味的肉燥飯(2024米其林入選餐廳秀明豬心冬粉，取自米其林官網)。　圖：高雄市政府觀光／提供

▲高雄知名景點田寮月世界。　圖：高雄市政府觀光／提供
▲高雄知名景點田寮月世界。　圖：高雄市政府觀光／提供

觀光局補充，暑假期間高雄將推出多項精彩活動，包括壽山動物園的夏日動物季、旗津風箏節暨氣墊水樂園、海洋派對、大港閱冰、自力趣味造筏、高雄啤酒音樂節等大型活動，甚至還有多場知名演唱會，歡迎不同客群前來高雄遊玩。高雄不僅擁有豐富觀光亮點、精彩活動、優質旅宿和誘人美食，還有結合觀光景點和交通運具的「高雄好玩卡」（KH Fun Pass），「好吃、好玩、CP 值超高」的高雄，是亞太地區觀光旅遊一定要造訪的城市；歡迎海內外旅客，趕快來高雄熱鬧一「夏」，賞美景、嚐美食、參加精彩活動活動！更多旅遊及美食資訊可至「高雄旅遊網」官網、臉書與IG查詢。

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必比登 米其林 觀光

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