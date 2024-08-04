瑜珈小班制或團課任你挑，３間高雄瑜珈教室推薦！

近期瑜珈運動興起，許多人都開始報名瑜珈、空中瑜珈或是機械式瑜珈等團體課程。有別於健身的肌力訓練，瑜珈講求伸展與呼吸，進而達成身心靈平衡。這次七分之二的探索來為大家紹界，3 間高雄優質的瑜珈教室，一起來練瑜珈吧！





1.瑜悅運動 Just Yoga

圖 / 瑜悅運動 Just Yoga

圖 / 瑜悅運動 Just Yoga

🏠地址：高雄市前金區五福三路63號5樓

🕰營業時間：09:00-18:00

💸價格：訂閱制 $999 起，單堂體驗 $350，特殊課體驗 $600

瑜悅運動 Just Yoga 位於前金區，從捷運中央公園站走到瑜珈教室約 10 分鐘。瑜悅運動的瑜珈教室和公共空間都很大。瑜珈課程選擇非常多，一天有 8 堂不同時段的瑜珈課程，其中以艾楊格瑜珈最多，也有 TRX、Zumba 等體適能課程，適合喜歡體驗各種不同瑜珈課程的朋友來體驗。

體驗課程開始前，老師會先簡單詢問了身體情況及運動習慣，到教室前瑜珈墊都已經鋪好，非常貼心，上課過程中，除了口頭提點，也會用手直接調整動作，幫助學生完成正確動作。整體而言，瑜悅運動單堂收費較高，但長期方案價格其實非滑算！推薦給有定期運動規劃的人，也能從多樣的課程中找到自己最喜歡的瑜珈課程風格。





2.沐睦瑜珈 MuMu Yoga

圖 / 沐睦瑜珈 MuMu Yoga

圖 / 沐睦瑜珈 MuMu Yoga

🏠地址：高雄市三民區鼎力路360號

🕰營業時間：平日 08:30-21:00，週六 08:30-13:00，週日公休

💸價格：單堂 $350，5 堂 $1,550，10 堂 $3,000，20 堂 $5,600

沐睦瑜珈 MuMu Yoga 位於文藻大學附近，教室位在住家二樓，雖然只有一間教室，但配有落地玻璃，讓空間感更加寬敞。且有新生到來，老師都會在門口迎接。上課方式採 3 人就開班， 5 人就滿班的小班制，上課起來感覺非常舒適。除了墊上瑜珈，還有空中瑜珈、親子瑜珈等多種課程，適合幾個朋友或家長帶孩子一起來報名上課！

瑜珈課程中，老師指示清楚，也都會先做示範再一一調整學生動作，讓學員可以仔細練習姿勢。課程後，老師也會和學員聊聊近況和對課程的感想，可以感受到老師的關心和溫暖，推薦給喜歡小班制，或是想要帶小孩（6至10 歲）一起做瑜珈的爸媽們來體驗親子瑜珈。





3. 好好：瑜伽

圖 /好好：瑜伽

圖 /好好：瑜伽

🏠地址：高雄市前金區瑞源路146號3樓

🕰營業時間：依課表安排

💸價格：單堂：$500，4 堂：$1,800，8 堂：$3,200（四人以上開班）

好好：瑜伽鄰近六合夜市，由捷運美麗島站出發步行約 10 分鐘。教室位於公寓三樓，一個相當寬敞的開放式平面空間，最多可容納 10 至 12 位學生，一旁有懶骨頭跟沙發供學生課前、課後休息。

瑜珈課程多數由好好：瑜伽創辦人 Ingrid 老師授課，固定一堂 75 分鐘，可使用系統直接購買課卡自行約課。除實體課程外，也有線上瑜珈課程可選擇。教室提供瑜珈墊，特別的是，偶爾會有喵星人助教陪伴喔！





以上為本次的高雄瑜珈推薦，七分之二的探索神秘客親身體驗並篩選出 3 間高雄瑜珈教室。每間教室的課程風格及內容不盡相同，在選擇上可能很難馬上下決定，不過還好大部分的高雄瑜珈教室均有提供體驗課程，建議大家可以從中挑幾間親自體驗，來找到最適合自己的瑜珈課程。

延伸閱讀>>【高雄瑜珈推薦】一篇看懂風格與費用，3 間高雄瑜珈教室課程評比

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