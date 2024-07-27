首度南下！高雄夢時代 「上菜片皮鴨專賣店」開幕姓名對中合菜打8折
想吃正宗片皮鴨就選這家了！漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」繼桃園店、竹北店後，首度進駐南台灣！已於高雄夢時代購物中心盛大開幕。為慶祝開幕，即日起至8月3日期間，姓名中包含「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」任一同音字，點選合菜享8折優惠。
不僅如此，夢時代店推出三大優惠。今日首50組客人點選合菜可享5折，7月27日至8月3日，姓名內有上述同音字者，點選4人或6人合菜享8折。8月4日至9月30日，戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳至IG限時動態，即贈麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。
「上菜片皮鴨專賣店」主打以一鴨多吃為特色，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，經秘製醃製後，吊掛風乾，最後以港式掛爐法烤制，外皮酥脆、鴨肉多汁。主廚特別為夢時代店設計了「海味雜炊鴨絲泡飯」和「乾鍋麻辣冒烤鴨」，每一道菜色都充滿驚喜與經典，值得一試，趕快揪團來品嚐這些美味佳餚吧！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言