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首度南下！高雄夢時代 「上菜片皮鴨專賣店」開幕姓名對中合菜打8折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／漢來美食
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想吃正宗片皮鴨就選這家了！漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」繼桃園店、竹北店後，首度進駐南台灣！已於高雄夢時代購物中心盛大開幕。為慶祝開幕，即日起至8月3日期間，姓名中包含「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」任一同音字，點選合菜享8折優惠。

圖／漢來美食
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不僅如此，夢時代店推出三大優惠。今日首50組客人點選合菜可享5折，7月27日至8月3日，姓名內有上述同音字者，點選4人或6人合菜享8折。8月4日至9月30日，戴禮帽與店門口LOGO紳士鴨合照上傳至IG限時動態，即贈麻辣鴨翅或麻辣鴨血豆腐一份。

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「上菜片皮鴨專賣店」主打以一鴨多吃為特色，招牌櫻桃片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，經秘製醃製後，吊掛風乾，最後以港式掛爐法烤制，外皮酥脆、鴨肉多汁。主廚特別為夢時代店設計了「海味雜炊鴨絲泡飯」和「乾鍋麻辣冒烤鴨」，每一道菜色都充滿驚喜與經典，值得一試，趕快揪團來品嚐這些美味佳餚吧！

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IG 夢時代 烤鴨 購物中心

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