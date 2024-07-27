首度南下！高雄夢時代 「上菜片皮鴨專賣店」開幕姓名對中合菜打8折

想要在高雄找到一個絕佳的聚餐去處嗎？來【啖椒堂－武廟店】吧！這裡有讓人欲罷不能的麻辣鍋、香氣四溢的養生鍋，還有選用頂級食材的霜降牛和精選豬肉。加上溫馨明亮的環境，保證讓你吃到的每一口都擁有大大的滿足感！

2024-07-21 15:00