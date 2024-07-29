屏東海生館暑假驚喜不斷！來看鳳頭海鸚鵡情侶檔 體驗親手餵鯊魚

鳳頭海鸚鵡用翅膀孵蛋。 圖：國立海洋生物博物館／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年四月至六月是鳳頭海鸚鵡繁殖季，情意盎然的夏日戀曲進入尾聲，海生館的鳳頭海鸚鵡陸續結交到另一半，這時牠們會透過踩踏雙腳舞動步伐，高唱情歌與拍打雙翅展示自己深情款款的表現，若兩情相悅則會進行通常象徵鳥類繁殖交配的「踩背」行為，來到屏東海生館的民眾不妨仔細觀察每對海鸚鵡是否出現「踩背」行為。

今年鳳頭海鸚鵡出現一對逗趣的情侶：「Tim」是前年出生的雄性海鸚鵡，「阿柔」則是牠的初戀；Tim 對自己充滿「謎之自信」，不論吃飯還是佔地盤都想搶第一，但不管是佔巢穴、求偶、踩背其實都是第一次，所以動作都會錯得離譜，飼育員笑稱：「連其他海鸚鵡都看不懂牠在幹嘛」；即便如此，阿柔還是很愛牠，甚至「用翅膀孵蛋」的正確方式，都是經過阿柔細心教導後才學會。

近期海生館飼育員幸運紀錄到 Tim 與阿柔高唱情歌表達愛意成功後，試圖進行「踩背」卻以失敗告終的畫面，最後阿柔似乎還出現無奈的表情，令飼育員哭笑不得。

海生館營運團隊表示，這些幸福的海鸚鵡會在陡峭懸崖上組建家庭，懸崖上的洞穴不僅讓巢穴獲得足夠的隱蔽，也因鳳頭海鸚鵡飛行能力較弱，需要地勢輔助的情況下從高處、懸崖邊或是一點傾斜的地方協助飛翔，並俯衝至水下捕魚；牠們一旦配對成功就會非常專情，每年繁殖季還會回到原巢穴與原本的伴侶互相敲嘴喙、理毛等親暱互動。

隨著鳳頭海鸚鵡的繁殖季即將告一段落，被稱作「花魁鳥」的鳳頭海鸚鵡頭上兩道金黃色冠羽、潔白的臉龐、橘黃色的嘴喙都將慢慢褪去，民眾紛紛趁暑假前來海生館看今年最後的華麗鳳頭，也期待今年能見到可愛的海鸚鵡寶寶。館內每日10:00都會進行鳳頭海鸚鵡餵食解說活動，透過解說員與飼育員間的一問一答，帶遊客輕鬆認識海鸚鵡的生態習性。

除了世界水域館的鳳頭海鸚鵡，台灣水域館和珊瑚王國館飼育後場也陸續報喜訊。深受民衆喜愛被列為遊館必備行程之一的魚你同行後場探秘體驗，分為台灣水域館與珊瑚王國館兩大後場。正於珊瑚王國館後場缸中的狗鮫近期不斷產下許多的卵鞘，遊客可以透過卵鞘看到逐漸成形的鯊魚寶寶。卵鞘周圍的分泌絲狀物主要目的是讓卵鞘固著在礁岩等基質上，能避免被強勁的海流沖走或是防止掠食者的破壞。

看完鯊魚寶寶翻轉一般大眾對於鯊魚的刻板印象後，屏東海生館近期於後場探秘活動中增加遊客親手餵食鯊魚的體驗，近距離觀察底棲型的鯊魚是如何進食。遊客不僅可以在大洋池與海底隧道上方認識飼育員們如何照顧生物們的日常所需，更可以透過活動體驗了解飼育員平日照護生物們的感受。

近日有參加魚你同行的民眾也發現後場多了剛誕生不久的海洋新生－飛魚寶寶，牠們略顯透明的身體可以看出臟器，顏色分布著紅、藍色，仿佛水中蝴蝶般美麗動人，讓民眾直呼非常驚喜。

▲剛誕生不久的海洋新生－飛魚寶寶。 圖：國立海洋生物博物館／提供

迎來鳳頭海鸚鵡與狗鮫的喜訊，屏東海生館內在熱情夏季中也洋溢歡樂的氣氛。不僅如此，館內各處設計與文化內容策進院 CCC 追漫台以及台灣人氣漫畫《海巫事務所》作者哎呀呀合作的角色，只要於活動期間於館內和作者哎呀呀創作的角色合影拍攝「直式」影片，並依照參加活動辦法，就有機會獲得免費參加每開賣必秒殺的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗等各項好禮。

七八月盛暑期間，屏東海生館開館時間延長至18:00，假日更提早在08:00開館；隨著戶外氣溫日益升高，海生館邀請民眾跟著漫畫角色一起入館避暑，感受夏日驚喜。

《波下的漫遊者》活動資訊：https://aquarium.com.tw/event.asp?ID=451

「魚你同行」後場探秘體驗台灣水域館後場：https://aquarium.com.tw/experience.asp?ID=303

「魚你同行」後場探秘體驗珊瑚王國館後場：https://aquarium.com.tw/experience.asp?ID=302

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