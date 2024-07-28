美麗島站旁人氣燒肉酒館！珍稀「和牛橫膈膜」美味無法擋

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活


位於高雄新興區的【津筵燒肉酒館】，鄰近捷運美麗島站，交通相當便利，即便喝了點小酒，也能放心搭車回去，並提供適合個人燒肉、多人聚餐的舒適用餐環境，讓每位食客都能享有放鬆舒適的用餐體驗。

▲一進入店內可愛的店狗便會熱情打招呼。
▲一進入店內可愛的店狗便會熱情打招呼。

店內裝潢簡約而不失格調，黑色工業風格設計與昏黃的燈光，讓每個角落都充滿了溫度，吧台區一個人適合獨自享用餐廳，還能與老闆無距離感的聊天。

▲良好的排煙設計不用擔心烤完肉後全身都是油煙味。
▲良好的排煙設計不用擔心烤完肉後全身都是油煙味。

▲看著肉片在烤盤上煎到滋滋作響，飄散出陣陣香氣，瞬間勾起食慾！
▲看著肉片在烤盤上煎到滋滋作響，飄散出陣陣香氣，瞬間勾起食慾！

【津筵燒肉酒館】將日式燒肉與韓國烤肉的特點結合，店內肉品大致分為牛、豬、雞、羊，還有必嘗的燒肉品項，堅持由師傅們原肉切塊去筋膜，肉品僅用簡單調味，更能凸顯肉質的細膩與風味，搭配泡菜與包肉生菜一同享用，又是另一種滋味與口感，如此細心與用心，只為將最好的食材獻給消費者。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

▲坊間少見「和牛橫膈膜」是【津筵】招牌肉品之一，幾乎是每桌必點的人氣程度，烤至微焦的橫膈膜，散發出濃郁的香氣，肉質鮮嫩多汁帶點些許嚼勁，越嚼越香，令人直呼過癮！
▲坊間少見「和牛橫膈膜」是【津筵】招牌肉品之一，幾乎是每桌必點的人氣程度，烤至微焦的橫膈膜，散發出濃郁的香氣，肉質鮮嫩多汁帶點些許嚼勁，越嚼越香，令人直呼過癮！

▲「翼板牛」是牛肩唯一較軟的部位，口感豐富、富有嚼勁，咀嚼之間充滿了濃郁的肉香。濃厚的肉香和豐富的口感，即使是最挑剔的食客也會被深深吸引。
▲「翼板牛」是牛肩唯一較軟的部位，口感豐富、富有嚼勁，咀嚼之間充滿了濃郁的肉香。濃厚的肉香和豐富的口感，即使是最挑剔的食客也會被深深吸引。

▲「板腱牛」位於牛的前臀部，每頭牛大約只有兩公斤相當珍貴！大理石紋油花光看就叫人直流口水！肥瘦相間的肉質，口感細嫩多汁，是每位老饕必點的肉品。
▲「板腱牛」位於牛的前臀部，每頭牛大約只有兩公斤相當珍貴！大理石紋油花光看就叫人直流口水！肥瘦相間的肉質，口感細嫩多汁，是每位老饕必點的肉品。

▲「豬五花」也是不可錯過的經典肉品，五花肉脂肪較為豐富，炙烤後，外層焦脆、內層柔嫩的肉質令人驚豔！肥而不膩的口感最適合配上一口美酒助興。
▲「豬五花」也是不可錯過的經典肉品，五花肉脂肪較為豐富，炙烤後，外層焦脆、內層柔嫩的肉質令人驚豔！肥而不膩的口感最適合配上一口美酒助興。

為了回饋顧客，店家還推出3重優惠活動，第一重是當月壽星送肉，第二重全時段「雙人套餐」加碼送肉，第三重則是用餐即可參加的「轉轉樂轉盤」，眾多好康優惠等著你。

在快節奏的生活中，【津筵燒肉酒館】致力於為顧客提供一個舒適放鬆的環境，在下班、放假時能有一處能夠徹底放鬆心情，盡情享受美食地方，沉浸在美食與美酒的幸福中，體驗前所未有的燒肉饗宴。

【津筵燒肉酒館】

店家地址：高雄市新興區中山一路87號

店家電話：0967122020

營業時間：17:30–00:30，週一公休

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/3XRbXwG


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火鍋 燒肉 韓國烤肉

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