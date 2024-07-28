美麗島站旁人氣燒肉酒館！珍稀「和牛橫膈膜」美味無法擋
位於高雄新興區的【津筵燒肉酒館】，鄰近捷運美麗島站，交通相當便利，即便喝了點小酒，也能放心搭車回去，並提供適合個人燒肉、多人聚餐的舒適用餐環境，讓每位食客都能享有放鬆舒適的用餐體驗。
店內裝潢簡約而不失格調，黑色工業風格設計與昏黃的燈光，讓每個角落都充滿了溫度，吧台區一個人適合獨自享用餐廳，還能與老闆無距離感的聊天。
【津筵燒肉酒館】將日式燒肉與韓國烤肉的特點結合，店內肉品大致分為牛、豬、雞、羊，還有必嘗的燒肉品項，堅持由師傅們原肉切塊去筋膜，肉品僅用簡單調味，更能凸顯肉質的細膩與風味，搭配泡菜與包肉生菜一同享用，又是另一種滋味與口感，如此細心與用心，只為將最好的食材獻給消費者。
為了回饋顧客，店家還推出3重優惠活動，第一重是當月壽星送肉，第二重全時段「雙人套餐」加碼送肉，第三重則是用餐即可參加的「轉轉樂轉盤」，眾多好康優惠等著你。
在快節奏的生活中，【津筵燒肉酒館】致力於為顧客提供一個舒適放鬆的環境，在下班、放假時能有一處能夠徹底放鬆心情，盡情享受美食地方，沉浸在美食與美酒的幸福中，體驗前所未有的燒肉饗宴。
店家地址：高雄市新興區中山一路87號
店家電話：0967122020
營業時間：17:30–00:30，週一公休
停車資訊：路邊停車
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