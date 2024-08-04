約會慶生聚餐首選！雅樂廚苑新品牌 高雄「蘼樂餐酒」悠閒氛圍．餐點精緻有特色 很適合小酌微醺一下

蘼樂餐酒～漢神餐酒館推薦！

藏身在漢神百貨B3的時尚餐酒館～雅樂廚苑新品牌，時尚裝潢、微醺小酒氛圍很悠閒~最晚點餐到晚上8:30、酒品可以享受至晚上12點，多款特色餐點~很適合下班約三五好友放鬆小酌剛剛好。

久違的漢神百貨逛街⋯意外發現藏身在B3的蘼樂餐酒。為什麼這麼驚訝?因為以前的餐酒館都是街邊店阿⋯在百貨美食街的真的是少之又少。蘼樂餐酒～高雄知名無菜單料理的【雅樂廚苑新品牌】，時尚新穎的外觀，帶有輕奢感～卻又不會讓人有壓力。

不定期推出多款優惠活動，平日還有推出商業午餐～加10元即可享有副餐二選一。

每個月第2個禮拜五都有暢飲活動，店內除了提供單點外，另外也有提供雙人及四人套餐，很適合朋友、家庭聚餐或是情侶約會。

店門口擺放的彌勒佛~重達228公斤～採全天然青斗石刻而成，就如同店名蘼樂一樣～是鎮店之寶。

莫蘭迪色系的裝潢搭配上粉色系桌椅，高質感的用餐氛圍，除了半開放式的用餐空間外，也有提供極具隱私的小包廂，拉簾拉上就可以跟朋友在裡面談天說地啦。

來到餐酒館～怎麼能不小酌一下呢！蘼樂餐酒提供多款葡萄酒、香檳或是精釀啤酒等⋯⋯

單杯售價220

今天想喝哪款紅酒呢？？可以請服務人員推薦～也可以把自己喜歡的紅酒口感告知服務人員，也可以搭配當天所點的菜色來選擇紅酒喔。

今天是和T先生難得的小約會，直接點選囊括所有特色餐點的雙人分享餐。

藍眼淚海鮮沙拉

是不是超美的~還沒看過藍眼淚沒關係，來蘼樂餐酒直接幫你送上桌，使用蝶豆花製成的果醋凍與台灣愛玉，搭配上多樣化的時令海鮮-鮑魚、鮮蝦、干貝、花枝等，醬料是清爽的水果油醋~整體吃起來清爽無負擔。

淡紫色的果凍，在這個炎炎夏日吃起來冰涼又爽口，而且很貼心的鮮蝦都去殼了，食用起來超方便，這款絕對是店內的必點沙拉，不僅好吃而且上桌吸睛又澎拜。

肯瓊薩索雞翅

選用雞肉界裡最高等級的法國薩索紅標土雞，獨特的香氣與鮮嫩的肉質口感，讓人吃完一根想要接著吃第二根。

吃雞翅～用手豪邁吃就對了，很少看到雞翅這麼大支肉又多的，吃起來好爽快。

番茄海鮮細扁麵

義大利麵界最經典的口味～簡單的風味最耐吃，有著小卷、淡菜、鮮蝦、用料不馬虎。

杜蘭小麥炸櫛瓜．巴薩米可

水潤多汁的櫛瓜～炸得剛剛好⋯⋯還保有內層多汁的水分，搭配上巴薩米可～濃郁的香氣伴隨著微微的酸～超開胃。

雲林黑豬梅花．鷹嘴豆泥

特別嚴選黑豬的品種，因為養殖周期長，黑豬肉的質地緊實不鬆散，搭配上油花，完美呈現恰到好處的口感，底層是綿密絲滑的鷹嘴豆泥，在淋上特製的醬汁～讓整體口感更加完整有深度。

厚實的黑豬梅花，搭配上烤蔬菜一起品嘗～讓味蕾更加清爽。

艷夏清檸．繽紛鮮果珍珠氣泡飲

店內提供6款無酒精飲品~美顏系飲品，符合現代人的手機先吃，雖然都是帶有甜度的，但是口味喝起來不會膩口，繽紛鮮果珍珠氣泡飲內含水果泥及彩色珍珠～口感層次豐富，適合喜歡咀嚼系的消費者。

流星黑金手工刈包

這道是我們加點的，因為T先生是台菜愛好者阿。

天然竹炭製成的麵皮，搭配精選肉餡與鮮蔬，最後抹上畫龍點睛日本金星粉，傳統小吃也可以變得很時尚。

主廚甜點～烤布蕾

表層稍帶苦澀甜味的脆口焦糖，加上綿密柔嫩的布蕾口感，一起入口後在嘴中散發出濃郁綿密的奶香，以下順帶附上單點菜單供大家參考，下次要聚餐或是約會時～蘼樂餐酒也是一個很棒的選擇。

沙拉&季節限定。主餐系列～可以選擇義大利麵、燉飯或是排餐一起分食，多款精釀啤酒～如果像我一樣什麼品項都想喝，也可以選擇精釀啤酒SHOT組。一次就可以喝到4種啤酒，還有適合搭配的小點呢！

如果當天沒有打算要飲酒，也有多款特色飲品。喜歡蛋蜜汁口感的朋友，也可以選擇蘼樂特調內的誕蘼樂，是店內招牌唷。

蘼樂餐酒～適合上班族下班後小酌放鬆，紓解壓力。每款餐點都是獨家研發的特色菜，而且店內還有多款酒類飲品，跑一間店就可以滿足想吃美食又想喝酒的心，很適合聚餐、慶生或是情侶約會唷！高雄餐酒館／漢神餐酒館～分享給你們！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘼樂餐酒

地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3F

電話：(07)557-6188

營業時間：11:30~14:00、17:30~00:00

蘼樂餐酒ＦＢ粉絲團

文章來源：Miss V FB：Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」