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夢幻湖水綠清澈見底！ 屏東「百年二峰圳」隱藏版戲水區透心涼 暑假免費延長開放

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝周春米臉書粉專
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炎炎夏日氣溫飆破38度，快來超冰涼清澈的消暑戲水區！ 屏東暗藏一處有百年歷史的「二峰圳」秘境，是台灣偉大的水利工程之一，百年不曾中斷的伏流水冰涼清澈，更呈現湖水綠般的夢幻色澤。最新開放「側向溢流堰」成為免費的戲水區，在暑假期間延長從上午8點至18點，屏東縣長周春米特別推薦給大家來冰鎮一下！

圖／翻攝周春米臉書粉專
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擁有百年歷史的「二峰圳」，位於屏東來義鄉，由日本工程師鳥居信平所打造，總長3252公尺，具有兼具環境及生態保護的水利設施，現今也為民眾開放「側向溢流堰」為免費戲水區，暑假期間延長開放上午8點至下午6點，建議12歲以下孩童進入戲水區務必由成年人陪同。

圖／翻攝周春米臉書粉專
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快來計劃一場透心涼的屏東之旅，趁著夏季體驗夢幻湖水綠「二峰圳」戲水區的暢快感，還能預約「走讀二峰圳」的行程，每人費用300元，由專人導覽水利工程，還可享用傳統原民餐食飲品、體驗手作，整趟遊程將更豐富更好玩。

圖／翻攝周春米臉書粉專
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【二峰圳】

地址：屏東縣來義鄉古義路3號

暑假開放時間：早上8點至下午六點

圖／翻攝周春米臉書粉專
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