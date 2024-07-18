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高雄「台鋁影城」7／26正式開幕！ 連3天看電影「買1送1」、雙人套票含餐只要888元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台鋁影城提供
圖／台鋁影城提供

邀高雄人回娘家！ 去年8月因故停業的高雄「台鋁影城」（原台鋁秀泰影城），目前仍在試營運期間，最新宣布將於7/26正式開幕，同步祭出開幕優惠，首3日購票買一送一 、期間限定6.2折的888元開幕套票，更有文化幣、Linepay回饋等優惠，高雄人快揪一起看電影

圖／台鋁影城提供
圖／台鋁影城提供

「台鋁影城」開幕期間推出多重優惠，第一重：看電影買一送一，每日限量100名；第二重：首3日推出888元的開幕雙人套票，含兩張電影票，再加贈1張單人電影票，共可拿到3張電影票，其中包含飲料2杯、星級手工吉拿棒及招牌熱狗堡2擇1，及酥脆炸物雙拼1份。

圖／台鋁影城提供
圖／台鋁影城提供

第三重：開幕期間只要購買電影票並加入高雄台鋁影城會員，即可參與會員專屬幸運轉盤活動，有機會獲得包括價值超過3千元以上的6個月免費觀影券、免費電影票、狂一鍋套餐兌換券、青花驕兌換券等實用好禮。

另外，自7/29起，學生持文化幣購票即可享專屬專案，只要290元即可享有一張電影票、可樂及爆米花各1份；使用Linepay的消費者，只要使用Linepay購票及購買餐點累積滿300元，即可現折60元。

圖／台鋁影城提供
圖／台鋁影城提供

趁著暑假全力搶攻，7/26至8/25期間，台鋁影城外的MLD台鋁也規劃許多活動，包含大小朋友歡迎的攀樹體驗、刺激又好玩的NERF玩具槍對戰、帥氣有態度的滑板課程體驗以及有趣又熱情的SWING搖擺舞課程，消費滿額還有機會可獲得編舞鬼才馬修伯恩「羅密歐與茱麗葉」舞台劇票券。

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