最前衛市場亮燈了！高雄新地標＋1 「海岸第一排觀光市場」新樣貌 超前打卡「線形波浪、LED外牆」順遊風箏節

挑戰晉升最美市場！高雄旗津「旗后觀光市場」坐落海岸第一排，經過重新裝修後煥然一新，結合波浪律動的線形設計十分前衛吸睛，白天夜晚更是不同景緻，預計會成為旗津最新的熱門打卡地標！

圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／高雄市政府經濟發展局提供

又一市場升級了！身為高雄市前5大觀光熱點的旗津，擁有海線第一排絕佳位置的「旗后觀光市場」是其風景區的重要門面，為提升市場服務和外觀設計，高雄市政府經發局重新裝修整體外牆，總歷時半年多，以「落日餘暉」為靈感，在入口、鋼構、玻璃貼膜等介面進行更新，採用暖色系色調，並運用垂直和水平等不同尺度的線形打造波浪的意象和律動感，搭配周遭沙灘風景帶來休閒舒適的氛圍。

圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／高雄市政府經濟發展局提供

不光有顏值升級，外牆部分還特別裝置了LED燈光，讓「旗后觀光市場」在白天、黃昏與夜晚都有不同的感官樣貌，更預計在近期正式完工啟用，有望為旗津帶來更多觀光與朝聖人潮，成為海岸線新地標。

圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／旗后觀光市場粉絲頁

「旗后觀光市場」主打各式乾貨與伴手禮，緊鄰美麗的旗津海灘，因此被視為重要的旗津必訪景點。而共體的「旗津道沙灘酒店」也針對內部設施升級優化，並推出一系列優惠住宿方案，像是於7月底攜帶風箏入住可選擇大風吹住房專案，加碼風箏體驗、沙灘導覽等活動。正好搭上本週末登場的「旗津風箏節」，預想今年的到訪人數相比去年更盛，今夏的旗津真的太熱鬧啦！

圖／高雄市政府經濟發展局提供

旗后觀光市場

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號

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