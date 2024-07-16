快訊

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

狼師狡猾躲鏡頭！幼兒園監視畫面曝光北市府挨轟 教局還原時間序澄清

台股漲117點收23,997點 台積電漲15元收1,055元

最前衛市場亮燈了！高雄新地標＋1 「海岸第一排觀光市場」新樣貌 超前打卡「線形波浪、LED外牆」順遊風箏節

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／旗后觀光市場粉絲頁、高雄市政府經濟發展局提供
圖／旗后觀光市場粉絲頁、高雄市政府經濟發展局提供

挑戰晉升最美市場！高雄旗津「旗后觀光市場」坐落海岸第一排，經過重新裝修後煥然一新，結合波浪律動的線形設計十分前衛吸睛，白天夜晚更是不同景緻，預計會成為旗津最新的熱門打卡地標！

圖／旗后觀光市場粉絲頁
圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／高雄市政府經濟發展局提供
圖／高雄市政府經濟發展局提供

又一市場升級了！身為高雄市前5大觀光熱點的旗津，擁有海線第一排絕佳位置的「旗后觀光市場」是其風景區的重要門面，為提升市場服務和外觀設計，高雄市政府經發局重新裝修整體外牆，總歷時半年多，以「落日餘暉」為靈感，在入口、鋼構、玻璃貼膜等介面進行更新，採用暖色系色調，並運用垂直和水平等不同尺度的線形打造波浪的意象和律動感，搭配周遭沙灘風景帶來休閒舒適的氛圍。

圖／旗后觀光市場粉絲頁
圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／高雄市政府經濟發展局提供
圖／高雄市政府經濟發展局提供

不光有顏值升級，外牆部分還特別裝置了LED燈光，讓「旗后觀光市場」在白天、黃昏與夜晚都有不同的感官樣貌，更預計在近期正式完工啟用，有望為旗津帶來更多觀光與朝聖人潮，成為海岸線新地標。

圖／旗后觀光市場粉絲頁
圖／旗后觀光市場粉絲頁

圖／旗后觀光市場粉絲頁
圖／旗后觀光市場粉絲頁

「旗后觀光市場」主打各式乾貨與伴手禮，緊鄰美麗的旗津海灘，因此被視為重要的旗津必訪景點。而共體的「旗津道沙灘酒店」也針對內部設施升級優化，並推出一系列優惠住宿方案，像是於7月底攜帶風箏入住可選擇大風吹住房專案，加碼風箏體驗、沙灘導覽等活動。正好搭上本週末登場的「旗津風箏節」，預想今年的到訪人數相比去年更盛，今夏的旗津真的太熱鬧啦！

圖／高雄市政府經濟發展局提供
圖／高雄市政府經濟發展局提供

旗后觀光市場

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/cihoutm

編輯推薦

伴手禮 必訪 旗津 熱門打卡 觀光 高雄旅遊

相關新聞

最前衛市場亮燈了！高雄新地標＋1 「海岸第一排觀光市場」新樣貌 超前打卡「線形波浪、LED外牆」順遊風箏節

挑戰晉升最美市場！高雄旗津「旗后觀光市場」坐落海岸第一排，經過重新裝修後煥然一新，結合波浪律動的線形設計十分前衛吸睛，白天夜晚更是不同景緻，預計會成為旗津最新的熱門打卡地標！

高雄小港塔羅占卜咖啡廳　優質手沖咖啡與人氣鹹甜食供應中

找不到喜歡的咖啡廳嗎？如果你想找深度聊天、喝杯手沖的優質咖啡，吃點樸實無華的甜點，那麼位於小港的【旦塔羅咖啡店】會是你的最佳首選！

鼓山早餐推薦！現點現做最對味 手作美味讓人天天想「早點來」

高雄鼓山的【早點來-慶豐店】於2024年3月盛大開幕！以誘人的手工漢堡排堡、現煎照燒燒肉蛋餅和香甜奶酥厚片，迅速贏得當地居民和學生們的青睞！老闆憑藉多年餐飲經驗，將對早餐的熱情注入每一道現點現做的美味餐點，讓在地鄉親的每個早晨都充滿幸福和驚喜！

高CP值肉肉吃起來！鬥牛士二鍋升級2.0，超推「改版壽喜燒」，豐盛自助吧不怕你吃

udn走跳美食／吃貨閔爸 位於高雄楠梓的鬥牛士二鍋升級為2.0。個人上次來這裡覓食已經是兩年多了，這次專程帶愛吃鍋的老婆來試試重新裝潢後的二鍋是如何⋯⋯ 影片帶你吃二鍋

車站新美學！高雄最熱新地標「空中鳳城」完工倒數 複合型車站「百貨+電影院」期待值拉滿

全台「新地標」遍地開花！開工即先轟動的高雄新景點「空中鳳城」完工日曝光，以鳳山車站為基礎打造結合百貨、影院和運動中心的複合型空間車站。...

高雄夜生活第一站！創意調酒配港灣風情 小酌、約會首選

高雄近期最夯約會打卡餐廳─Moon月鯉灣景觀咖啡廳，品牌將貨櫃餐車、音樂派對、露天酒吧、景觀咖啡廳等元素結合，藉由地方創生概念，讓飲品與台灣在地水果結合，調配出風味迥異的創意新滋味，搭配手作甜點、冰燻滷味，盡情享受高雄港灣的浪漫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。