「屏東夏日狂歡祭」本週六登場 結合市集、光影藝術化身怪獸樂園

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年最受大小朋友期待的暑期大型盛事「屏東夏日狂歡祭」，將於7/20在屏東縣民公園盛大登場！由知名藝術家「阿咧」創造的巨型充氣裝置「超萌書鴨」萌翻亮相，搭配縣民公園既有的共融遊戲場，搖身一變成為親子同歡的大型樂園，還有規劃假日市集、演唱會、入坑美術館、沉浸式光影展等精彩活動。

屏東縣政府傳播暨國際事務處（簡稱傳播處）表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，為均衡地方發展每年於不同鄉鎮辦理，曾於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次，今年移師到屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

▲演唱會、沉浸式光影展等精彩活動歡迎親子參加。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

傳播處表示，今年與藝術家阿咧（葉信宏）合作，將地坑化身「入坑美術館」，展示銅雕作品與畫作，並在園區內大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置。此外，C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，並由日本插畫家吉井宏設計怪獸角色，帶領民眾一起勇闖神秘的怪獸世界。夏日狂歡祭每年最令大小朋友為之瘋狂的氣墊及機械遊樂設施當然不可少，長達30公尺的椰林滑水道、一起重溫童年時光的旋轉木馬、自由飛翔遨遊在天際的白金飛機、浪漫咖啡杯等相關設施，結合縣民公園內既有的共融遊戲場打造一場超大型的狂歡遊樂園。

▲活動將設置水樂園、機械遊具及結合既有的共融遊戲場。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

縣府推出貼心服務，現場提供輪椅及娃娃車租借服務，週六、日園區內更有免費的遊園車自13:30行駛至21:30，活動期間也有收費的造型吸睛可愛的遊園小火車。另外，配合此次怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買。

傳播處表示，「屏東夏日狂歡祭」自7/20開始至8/25止，週二為活動休整日、縣民公園照常開放，其餘時間自15:00開放至21:00。更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書參閱。

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