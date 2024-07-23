高雄超夯洋風居酒屋！鮮蝦Ajillo、嫩煎法式羊排驚豔上桌





坐落於仁義街上的【囲 KAKOI 洋風居酒屋】，鄰近高雄中央公園、新崛江商圈、大立百貨等景點，由日本老闆創立的品牌，是台灣少見的主打日式洋食的居酒屋，品牌成立至今已走過6個年頭，融合法餐的細膩與日本職人的匠心，打造味道層次豐富且和諧的精緻佳餚，成功在競爭激烈的高雄美食市場闖出名堂。

▲1樓用餐區。

▲2樓用餐區。

老闆是土生土長的日本人，在日本學習法餐長達6年，因緣際會下來到台灣工作，喜歡台灣生活的舒適感，並一圓創業的夢想，毅然決然將畢生所學與日式料理結合，創立這家主打日式洋食的居酒屋，菜單內容每年都會更換，提供更多元的餐點品項。

▲店內酒款繁多，就連紅酒、梅酒在這裡也都能喝到，現在還推出生啤喝到飽活動！

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

鮮蝦Ajillo

「Ajillo」是西班牙國民小菜，使用大量橄欖油、蒜頭、蝦頭煎炒，再放入鮮蝦燉煮的經典料理，肥美彈牙的鮮蝦與蒜油堪稱絕配，蒜油充滿濃厚蝦味，搭配麵包沾上一口，味道更是一絕！是每桌必點的下酒菜。

培根乳酪脆皮起司條

輕薄如紙的脆皮，包裹著奶油乳酪跟香炒培根製作的內餡，放入口中，先感受到外皮酥脆，內餡散發出兩種不同的鹹香，令人眼睛為之一亮！豐富滋味吃完只想再來一份！

豚平燒

除了日式洋食外，店內也有道地日式料理可以品嚐，老闆在創業前曾在台灣從事大阪燒料理，特別將此料理其放入菜單中，味道不僅完美體現日本風味，豬肉的鮮、雞蛋的香、醬汁的鹹三者融合，多層次滋味讓人愛不釋手！

嫩煎法式羊排

嚴選頂級羊肩肉，油脂豐富、肉香濃郁且無任何羊羶味，經過主廚前烤至完美熟度，肉質維持細嫩口感，豐富肉汁令人驚豔不已，搭配法國芥末籽醬跟手作番茄醬 ，以及麵包粉、香草粉混合的調味品，使羊排風味更上層樓。

明太子奶油義大利麵

提到日本發明改良的洋食，就不得不提到這一味！日式明太子與經典奶油白醬的結合，大海的鹹香充份融入奶味中，與麵條的搭配宛如和諧樂章，柔和且濃郁的滋味，不論是大朋友還是小朋友都讚不絕口！

下班、放假想要小酌一番，那就來【囲 KAKOI 洋風居酒屋】大啖美食吧！店家不僅有著口味獨特的日式洋食，多樣化的酒水與生啤喝到飽服務，盡情享受高雄熱情的夜晚！





【囲 KAKOI 洋風居酒屋】

店家地址：高雄市前金區仁義街289號

店家電話：072411225

營業時間：18:00–01:00，週二、月底週一公休

停車資訊：附近有收費停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/4bpJKA2

LINE ID ： @kakoi





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