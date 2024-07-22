高雄米其林指南推薦！化骨秋刀魚、梅干扣肉職人美味必嚐

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【貳哥食堂】成立至今已走過8個年頭，是鼓山區家喻戶曉的人氣餐館，然而成功並非偶然，而是經年累月的努力與學習，以及不斷創新的成果，更是在2023年獲得米其林肯定，成為高雄備受矚目的美食熱點。

▲1樓用餐環境。
▲1樓用餐環境。

▲2樓用餐環境。
▲2樓用餐環境。

▲2樓用餐環境。
▲2樓用餐環境。

店家餐點以台式風格中式料理為主，巧妙運用台灣在地特選食材，製作出一道道做工細緻、味道獨特的餐點，隨桌附上熱茶，而且不收服務費，適合家庭聚餐、朋友同事聚會。

化骨醬燒秋刀魚

店家憑藉這道菜獲得米其林肯定，將庶民美食大升級，讓看似普通的家常菜擄獲饕客的味蕾，背後可是下足功夫，魚頭、魚骨經醬燒燉煮至軟綿，無需擔心吞魚骨的問題，魚肉充滿香甜醬汁的風采，甜而不膩反而越吃越涮嘴，加入新鮮金桔後，天然果香與酸韻，讓口味更有層次感，不論單吃或下飯皆合適！

▲充滿醬汁風味的紅棗，味道毫不遜色。
▲充滿醬汁風味的紅棗，味道毫不遜色。

口水雞

極具風味的川味涼菜，選用重達7斤的紅羽雞，以半舒肥方式熟成，讓雞肉呈現出皮滑肉嫩的口感，配上草果、桂皮、白荳蔻、月桂葉跟自製辣椒製作辣椒油，讓麻辣鮮香的川菜特點得到了完美詮釋，辣而不燥，令人食指大動。

豆乳二節翅

老闆將炸雞翅升華到另一層次，雞翅以紅麴、豆腐乳、馬祖酒糟醃製入味，更能凸顯出雞肉的鮮甜，裹上特製麵衣油炸金黃酥脆，香氣撲鼻、外皮酥脆，鹹香滋味令人忍不住一口一接口！

芋頭糕

把傳統糕點玩出新花樣，嚴選台灣在地優質芋頭跟地瓜做基底，搭配澎湖蝦米、南投埔里香菇，並堅持現點現蒸，確保口味與口感，品嘗時，芋頭的自然香氣撲鼻而來，地瓜讓芋頭甜味更為鮮明，令人口齒留香，香菇、蝦米、肉末提供恰到好處的鹹，好味道一吃便會愛上！

梅干扣肉

店家招牌菜之一，將經典客家名菜重新詮釋，選用屏東溫體豬，並挑選肥瘦均勻的部位，將梅干菜切細，與豬肉一同蒸煮，讓豬肉充分吸收梅干菜的風味，呈現出肥肉入口即化、瘦肉細嫩順口，梅干的酸香與肉的鮮美相得益彰，令人一試難忘！

【貳哥食堂】憑藉著對食材嚴苛挑選和精湛料理手藝，每道菜品背後蘊藏著對烹飪的熱愛與對食客的敬意，成功吸引了眾多饕客的青睞。不論想要家庭聚餐、朋友聚會，這裡都能滿足你的用餐需求。

【貳哥食堂】

店家地址：高雄市鼓山區青海路145號

店家電話：075541123

營業時間：11:30–13:50、17:00–20:50

(※店休日依粉絲專頁公告）

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁： https://bit.ly/4bI5oQd


延伸閱讀//鼓山早餐推薦│現點現做最對味 手作美味讓人天天想"早點來"！

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