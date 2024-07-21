極致香辣美味！高雄鍋物新寵兒 養生、麻辣鍋搭肉品最涮嘴





位於高雄苓雅的【啖椒堂－武廟店】，鄰近高雄武廟旁，是當地人氣鍋物品牌。憑藉著獨特的養生湯頭和麻辣火鍋風味，還有茹素者可享的素食湯底，日漸成為當地居民心中的火鍋美食首選。開業僅一年多，就因其卓越的口感和充滿人情味的服務而廣受好評。

店內風格清新簡約，環境乾淨整潔，讓人倍感舒適。牆上掛著趣味十足的創意框畫，增添了不少活力。座位間距適中，確保每位客人都能享有自在的用餐體驗。

▲種類豐富的醬料區，提供給客人自由取用。醬油部分更是特別選用馨美醬園的醬油，風味更勝！

品牌推出的鍋底主要分為養生鍋與麻辣鍋兩大類，先選湯頭種類，再挑選主要食材搭配即可。每款鍋底均以真材實料、大骨、雞骨、蔬果及獨家中藥包熬煮而成，不添加人工化學物。兩種湯頭可符合香濃清爽與香辣濃郁的口味需求。另外針對蔬食主義者，還特別提供素食鍋，菜單設計得十分周到。





│麻辣鍋

嗜辣者們必點的麻辣湯底系列！品牌秘製的麻辣鍋以獨特辣椒比例和中藥材調配而成，香氣四溢，辣度共分為六個等級，還可選擇不辣或去油的口味，滿足各種辣氣程度的需求。香辣的氣息中帶點微麻的刺激感，搭配肉品一同品嘗，簡直不要太美好！

│養生鍋

養生湯頭為基底高湯額外添加四種中藥，並加入奶水於其中，除了能增添更加濃郁的氣息之外，奶香與藥材香氣還能適當的中和口感，讓湯頭不僅帶有濃郁的藥膳香氣，還有淡淡香醇滋味。當熱騰騰的養生鍋上桌，撲鼻而來的香氣令人垂涎欲滴。

│單點肉品

▲肉質鮮嫩，油花分布均勻的霜降牛肉是許多人加點肉盤的優先考量！

▲精選豬肉，滾煮過後口感鮮美、富有彈性。

店家精心滷製的滷鴨血和滷豆腐，口感滑嫩飽滿，大口咬下，感受著蘊含其中的中藥材香氣與微辣辛香，鹹香適中的口味，讓人一吃就愛上。

▲帶有嚼勁的大腸頭也是店裡滷味的一大熱門餐點。

【啖椒堂】品牌以南台灣為主要版圖擴展，多年的經營至今，已是南部家喻戶曉的優良品牌。而武廟店的老闆更是因為喜歡品牌鍋物的口味而決定加盟，強調真材實料，每日熬煮的湯頭風味讓人上癮，尤其是令人念念不忘的麻辣口味更是一絕！若近期有計畫到南部旅遊，這份純粹而美味的小火鍋就絕不容錯過！





【啖椒堂－武廟店】

營業地址：高雄市苓雅區武廟路164-3號

營業時間：11:00–21:00

店家電話：0907607088

粉絲專頁： bit.ly/3xwGyF0





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