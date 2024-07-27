連平日都客滿！高雄「喜憨兒創作料理」超人氣吃到飽推薦 學員備餐有水準、菜色多樣好吃又不貴
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好吃不貴高雄吃到飽推薦！位在高雄文山特區，文濱路上的喜憨兒創作料理吃到飽，是喜憨兒集團旗下人氣吃到飽餐廳。最平價平日午餐495元就可享有2小時吃到飽！！而菜色也超多，有日式握壽司、生魚片、鍋物、烤物、炸物、港式蒸籠點心、熱炒、甜點、冰淇淋、飲料……等。吃下來覺得炸物、烤物相當驚艷！
握壽司也很有水準，而且出餐快，在當下真的相當驚訝喜憨兒學員們不管備餐、烹煮和出餐都那麼專業。加上價格不貴，超級推薦大家來吃～
人氣鳳山吃到飽推薦：喜憨兒創作餐廳
上次吃過喜憨兒Pasta覺得不錯，這次跟朋友約在高雄文山特區附近的高雄吃到飽–喜憨兒創作餐廳來吃一波。
本來以為高雄吃到飽餐廳通常平日中午比較淡，結果沒有欸！！每一桌都客滿！幸好先訂位了～
喜憨兒創作餐廳算是複合型的吃到飽，店內有生魚片壽司、烤物、蒸物、現煮湯品、甜點、水果、冰淇淋和飲料，都是店內用餐無限吃唷！
飲料自助吧和冰品自助吧。
講到冰不得不說，喜憨兒創作料理挑選高雄在地冰品廠牌枝仔冰城欸！我真的沒在任何一間高雄吃到飽，看到使用這家的冰！而且冰棒口味是很復古的口味～我跟家人吃得超開心！
除了飲料吧和冰淇淋吧，其他餐點都是要拿著桌上的夾子，夾著你要吃的菜色牌，現點現做，之後就會桌邊服務送到桌上了喔！
跟大家分享一個小插曲，這天我本來想說，這裡說有喜憨兒在樓下服務，到底在哪，結果店長跟我說穿白色衣服的就是。我真的太太太太驚訝了！！流暢的動作我完全看不出來～～而且他們備餐真的超認真！
喜憨兒創作料理價格
平日午餐 $495 元 + 10%、平日晚餐 $595 元 + 10%
假日午餐 $595 元 + 10%、假日晚餐 $595 元 + 10%
小孩 100公分~140公分 $280 元 + 10%
兒童 100公分以下 $100 清潔費
用餐時間總共2小時！
喜憨兒創作料理：現點現做、菜色多樣
這天跟我爸媽一起去，點滿滿一桌～其實現場菜色比這個還要多，但我們三人食量沒很大，就只是挑自己喜歡菜色吃囉！
烤物區我們點了：▼蔥鹽牛五花 ▼焗烤香菇 ▼匈牙利嫩雞翅 ▼烤玉米筍 ▼培根糯米腸
其實每一樣料理都有一定水準，要我說我會說不輸給蠻多高雄日式料理居酒屋！
但這天特別愛的是包著ＱＱ麻糬的培根糯米腸～～外酥內Ｑ超好吃～
匈牙利嫩雞翅也很對我味，我本來就很愛雞翅啦！這調味跟弄到雞皮酥酥超好吃～
▼炸松阪豬 ▼酥炸黃金海鮮卷 ▼脆皮肥腸
這三道是我們當天看下來，點菜率最高的三樣炸物！！尤其是炸松阪豬跟炸海鮮卷，吧台那邊出餐沒有停過～
但這幾樣私心最愛脆皮肥腸！外酥內帶咬感，處理得不錯，沒有可怕的豬腸臭味～
▼鮮蝦握壽司 ▼百花齊放海味沙拉 ▼蝦卵軍艦握壽司 ▼龍蝦沙拉握壽司
壽司整體吃起來比較中規中矩，要說驚艷感沒有炸物或烤物來得多，但也有連鎖壽司店的水準啦！
▼塔香蛤蜊 ▼檸檬魚 ▼鮮菇絲瓜 ▼小籠包 ▼燒賣
裡頭最驚艷真的是這檸檬魚，我們這天後來又續了兩次～魚肉細緻，檸檬醬汁也好吃！
喜憨兒創作料理午餐、晚餐價位不同，但這天也意外搶先吃到晚間菜色。
▼焗烤櫛瓜 ▼松露薯條
▼叻沙鍋
這個看似平淡，但湯頭意外香濃！！而且辣度大概是小辣到中辣之間，越吃越涮嘴！我們吃完問店長說：可不可以把這鍋改到午餐賣啦～
▼烤煉乳年糕
最後甜點超級推這個烤年糕！實在蠻愛煉乳跟花生粉的組合，而且這個年糕ＱＱ軟軟，好適合當一餐的結尾！
喜憨兒創作料理 評價
蠻多人可能對喜憨兒創作料理都有一種先入為主的：「我來做公益，食物是其次。」但其實不管是上次吃喜憨兒Pasta，到這次喜憨兒創作料理吃到飽，餐點真的都有一定的水準！而且這次來，看到學員們認真在吧檯備餐、裝盤，覺得這樣的專注力好讓人感動～推薦給找好吃鳳山吃到飽的大家！
喜憨兒創作料理
地址：高雄市三民區文濱路53號（文衡路與鳳山建國路口）
電話：07-7677238
供餐時間：午餐 週一至週五 12:00 ～ 14:30
午餐 週六至週日 11:20 ～ 15:30
晚餐 週一至週五 17:20 ～ 21:30
晚餐 週六至週日 17:20 ～ 21:30
臉書粉絲團：喜憨兒創作料理
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