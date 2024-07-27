快訊

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

凱米颱風剛走…下周又有熱帶性低氣壓生成可能 2地區防大雨

連平日都客滿！高雄「喜憨兒創作料理」超人氣吃到飽推薦 學員備餐有水準、菜色多樣好吃又不貴

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

好吃不貴高雄吃到飽推薦！位在高雄文山特區，文濱路上的喜憨兒創作料理吃到飽，是喜憨兒集團旗下人氣吃到飽餐廳。最平價平日午餐495元就可享有2小時吃到飽！！而菜色也超多，有日式握壽司、生魚片、鍋物、烤物、炸物、港式蒸籠點心、熱炒、甜點冰淇淋、飲料……等。吃下來覺得炸物、烤物相當驚艷！

握壽司也很有水準，而且出餐快，在當下真的相當驚訝喜憨兒學員們不管備餐、烹煮和出餐都那麼專業。加上價格不貴，超級推薦大家來吃～

人氣鳳山吃到飽推薦：喜憨兒創作餐廳

上次吃過喜憨兒Pasta覺得不錯，這次跟朋友約在高雄文山特區附近的高雄吃到飽–喜憨兒創作餐廳來吃一波。

本來以為高雄吃到飽餐廳通常平日中午比較淡，結果沒有欸！！每一桌都客滿！幸好先訂位了～

喜憨兒創作餐廳算是複合型的吃到飽，店內有生魚片壽司、烤物、蒸物、現煮湯品、甜點、水果、冰淇淋和飲料，都是店內用餐無限吃唷！

飲料自助吧和冰品自助吧。

講到冰不得不說，喜憨兒創作料理挑選高雄在地冰品廠牌枝仔冰城欸！我真的沒在任何一間高雄吃到飽，看到使用這家的冰！而且冰棒口味是很復古的口味～我跟家人吃得超開心！

除了飲料吧和冰淇淋吧，其他餐點都是要拿著桌上的夾子，夾著你要吃的菜色牌，現點現做，之後就會桌邊服務送到桌上了喔！

跟大家分享一個小插曲，這天我本來想說，這裡說有喜憨兒在樓下服務，到底在哪，結果店長跟我說穿白色衣服的就是。我真的太太太太驚訝了！！流暢的動作我完全看不出來～～而且他們備餐真的超認真！

喜憨兒創作料理價格

平日午餐 $495 元 + 10%、平日晚餐 $595 元 + 10%

假日午餐 $595 元 + 10%、假日晚餐 $595 元 + 10%

小孩 100公分~140公分 $280 元 + 10%

兒童 100公分以下 $100 清潔費

用餐時間總共2小時！

喜憨兒創作料理：現點現做、菜色多樣

這天跟我爸媽一起去，點滿滿一桌～其實現場菜色比這個還要多，但我們三人食量沒很大，就只是挑自己喜歡菜色吃囉！

烤物區我們點了：▼蔥鹽牛五花 ▼焗烤香菇 ▼匈牙利嫩雞翅 ▼烤玉米筍 ▼培根糯米腸

其實每一樣料理都有一定水準，要我說我會說不輸給蠻多高雄日式料理居酒屋！

但這天特別愛的是包著ＱＱ麻糬的培根糯米腸～～外酥內Ｑ超好吃～

匈牙利嫩雞翅也很對我味，我本來就很愛雞翅啦！這調味跟弄到雞皮酥酥超好吃～

▼炸松阪豬 ▼酥炸黃金海鮮卷 ▼脆皮肥腸

這三道是我們當天看下來，點菜率最高的三樣炸物！！尤其是炸松阪豬跟炸海鮮卷，吧台那邊出餐沒有停過～

但這幾樣私心最愛脆皮肥腸！外酥內帶咬感，處理得不錯，沒有可怕的豬腸臭味～

▼鮮蝦握壽司 ▼百花齊放海味沙拉 ▼蝦卵軍艦握壽司 ▼龍蝦沙拉握壽司

壽司整體吃起來比較中規中矩，要說驚艷感沒有炸物或烤物來得多，但也有連鎖壽司店的水準啦！

▼塔香蛤蜊 ▼檸檬魚 ▼鮮菇絲瓜 ▼小籠包 ▼燒賣

裡頭最驚艷真的是這檸檬魚，我們這天後來又續了兩次～魚肉細緻，檸檬醬汁也好吃！

喜憨兒創作料理午餐、晚餐價位不同，但這天也意外搶先吃到晚間菜色。

▼焗烤櫛瓜 ▼松露薯條

▼叻沙鍋

這個看似平淡，但湯頭意外香濃！！而且辣度大概是小辣到中辣之間，越吃越涮嘴！我們吃完問店長說：可不可以把這鍋改到午餐賣啦～

▼烤煉乳年糕

最後甜點超級推這個烤年糕！實在蠻愛煉乳跟花生粉的組合，而且這個年糕ＱＱ軟軟，好適合當一餐的結尾！

喜憨兒創作料理 評價

蠻多人可能對喜憨兒創作料理都有一種先入為主的：「我來做公益，食物是其次。」但其實不管是上次吃喜憨兒Pasta，到這次喜憨兒創作料理吃到飽，餐點真的都有一定的水準！而且這次來，看到學員們認真在吧檯備餐、裝盤，覺得這樣的專注力好讓人感動～推薦給找好吃鳳山吃到飽的大家！

喜憨兒創作料理

地址：高雄市三民區文濱路53號（文衡路與鳳山建國路口）

電話：07-7677238

供餐時間：午餐　週一至週五　12:00 ～ 14:30

午餐　週六至週日　11:20 ～ 15:30

晚餐　週一至週五　17:20 ～ 21:30

晚餐　週六至週日　17:20 ～ 21:30

臉書粉絲團：喜憨兒創作料理

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋 吃到飽 壽司 炸物 甜點 高雄美食

相關新聞

連平日都客滿！高雄「喜憨兒創作料理」超人氣吃到飽推薦 學員備餐有水準、菜色多樣好吃又不貴

udn走跳美食／美食好芃友 好吃不貴高雄吃到飽推薦！位在高雄文山特區，文濱路上的喜憨兒創作料理吃到飽，是喜憨兒集團旗下人氣吃到飽餐廳。最平價平日午餐495元就可享有2小時吃到飽！！而菜色也超

首度南下！高雄夢時代 「上菜片皮鴨專賣店」開幕姓名對中合菜打8折

想吃正宗片皮鴨就選這家了！漢來美食旗下的「上菜片皮鴨專賣店」繼桃園店、竹北店後，首度進駐南台灣！已於高雄夢時代購物中心盛大開幕。為慶祝開幕，即日起至8月3日期間，姓名中包含「上、菜、片、皮、鴨、專、賣、店」任一同音字，點選合菜享8折優惠。

台灣首家頂奢品牌「嘉佩樂度假村」落腳墾丁、2028開幕

世界頂級酒店品牌嘉佩樂集團 (Capella Hotels and Resorts) 今（23日）宣布，選定於屏東恆春半...

高雄超夯洋風居酒屋！鮮蝦Ajillo、嫩煎法式羊排驚豔上桌

想來點不一樣的日式風味嗎？【囲 KAKOI 洋風居酒屋】將帶給你層次風味、味道細膩的特色料理，融合日法料理的技法與口味，調配出兼具風味與創意的洋風餐點，鮮蝦Ajillo、嫩煎法式羊排、培根乳酪脆皮起司條更是來店必點的招牌，每一口都令人回味無窮啊！

高雄米其林指南推薦！化骨秋刀魚、梅干扣肉職人美味必嚐

獲得2023米其林指南推薦人氣中式餐館【貳哥食堂】，憑藉著老闆多年歷練的精湛手藝，以台灣在地食材為構基，添加創意思維與獨家調味，料理出一道道令人念念不忘的經典佳餚，化骨秋刀魚、梅干扣肉、豆乳二節翅更是其中翹楚。

極致香辣美味！高雄鍋物新寵兒 養生、麻辣鍋搭肉品最涮嘴

想要在高雄找到一個絕佳的聚餐去處嗎？來【啖椒堂－武廟店】吧！這裡有讓人欲罷不能的麻辣鍋、香氣四溢的養生鍋，還有選用頂級食材的霜降牛和精選豬肉。加上溫馨明亮的環境，保證讓你吃到的每一口都擁有大大的滿足感！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。