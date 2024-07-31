吃一次就淪陷！鼎金一帶平價好吃高雄印度料理　大推「香濃馬薩拉咖哩x奶油印度烤餅」

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美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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找到樸實又好吃的高雄印度咖哩啦！推薦這家店面低調，靠近高雄鼎金的村民印度料理～印度籍主廚手藝好，之前在台灣五星飯店待過；超級推薦他家的烤餅，價格平實而且超脆口～

咖哩選項也很多，超推綜合豆香料咖哩～其他如香料烤雞翅也不錯，我們家吃下來覺得是低調好吃的高雄印度烤餅、印度咖哩店！推薦給愛吃印度咖哩的人～

鼎金人氣高雄印度烤餅：村民印度料理

前陣子我媽說很想吃印度烤餅，上網查到這家高雄鼎金一帶的村民印度料理，看似評價不錯，價格也實在，立刻找時間出發去吃～

村民印度料理內用環境沒特別裝潢，但乾淨明亮，用餐起來算舒適。

而村民印度料理的老闆超親切！這天去他親自送餐，還跟我們時不時聊起他各種口味的咖哩～這一聊也才知道老闆之前在高雄五星飯店擔任廚師，也難怪他會中文啦哈哈哈！

高雄村民印度料理菜單

村民印度料理的印度咖哩選擇多樣，有牛肉、羊肉、雞肉、海鮮、豆類，以及窯烤雞肉等經典印度小吃

牆面也有圖片可以參考唷！

高雄印度咖哩推薦：村民印度料理

▼原味烤餅 $50 ▼芝麻烤餅 $60

▼綜合豆香料咖哩 $260

經典的馬薩拉咖哩燉煮豆子，香料味濃郁但不膩口，配上芝麻烤餅超級對味～

▼辣味羊肉咖哩 $295

這份是老闆推薦的，點餐時他看我們好生猶豫，問了一聲是否敢吃羊肉，敢吃羊他推薦。

這份咖哩比起綜合豆咖哩更為濃郁，而又多了番茄香，羊肉燉煮軟爛，辣味不會太過刺激，我爸超愛這份！說大口嚼肉很過癮～

▼起司餡烤餅 $130

原本只是我想吃起司餡烤餅，結果！！全家淪陷～～主要是他的烤餅外脆內彈牙，起司餡比例也給得恰到好處！老實說，即使不沾咖哩直接吃也很好吃～

▼香料雞翅 $285

就說我是雞翅人，去哪間餐廳看到雞翅都要點，哈哈哈哈～皮烤到稍微帶點脆，香氣四溢，咬下後可以感受雞肉迷人香料香～這份也是很涮嘴，吃完一隻接一隻。

▼香料脆球餅 $105

脆球的口感非常棒，不過～這調味汁我覺得稍微偏甜，個人喜歡酸味多一點、爽口一點。

村民印度料理評價/用餐心得

雖然店不大，裝潢也不華麗，但這餐吃下來卻是吃到主廚的用心，不管印度烤餅口感以及咖哩味，我們家都非裳喜歡～也難怪看到網路上有不少推薦！推薦給喜歡吃印度烤餅的大家～

村民印度料理

地址：高雄市三民區鼎力路83號

電話：07 350 8401

營業時間：週二～日 11:00–14:30 17:00–21:30 /週一 17:00–21:30

臉書粉絲團：村民印度料理

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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