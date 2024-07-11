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車站新美學！高雄最熱新地標「空中鳳城」完工倒數 複合型車站「百貨+電影院」期待值拉滿

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台鐵、九典聯合建築師事務所提供
圖／台鐵、九典聯合建築師事務所提供

全台「新地標」遍地開花！開工即先轟動的高雄新景點「空中鳳城」完工日曝光，以鳳山車站為基礎打造結合百貨、影院和運動中心的複合型空間車站。對於即將完工有不少在地人都十分期待啟用，紛紛表示「期待已久 終於」、「等很久了」。

設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供
設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供

高雄必訪地標＋1！屹立於鳳山車站的高雄最新「空中鳳城」是全台唯一古城造型的複合型車站大樓，預計於7/14完工啟用，並將在7月底全面開放車站地下停車場供民眾使用，以解決周邊停車問題。完工消息曝光後，吸引網友熱議「期待電影院」、「鳳山發大財」，更讚獨特的外觀設計值得大拍特拍。

設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供
設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供

「空中鳳城」整體設計融合新舊元素，以鳳山街巷作為靈感發想，重現歷史上消失的北城門，專屬的古城拱門意象別具特色。其規劃延伸為一幢兩棟之車站共構大樓，A棟為地上10層，一樓為車站及大樓大廳，2至3樓為百貨商業空間，4至7樓為青創空間，8至9樓為出租辦公室，10樓則是空中禮堂；而B棟為地上6層，1至2樓為文教設施，3至4樓為電影/實驗劇展演場所，5至6樓則為電影聚落空間，打造全台首座兼具購物百貨、電影院及運動中心的複合型空間車站。

設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供
設計模擬圖。圖／九典聯合建築師事務所提供

此外，空中綠廊與地面鐵路旁的綠帶相連，以及舒適的草坪、步道規劃更提供民眾一個得以愜意漫步的自由空間，同時為鳳山的天際線妝點加分。

值得一提的是，「空中鳳城」還結合了一千多盞彩色LED燈，夜晚點燈與古城相映美到不行。至於，商場與電影院部分則需靜待招商完成，鐵道局曾透露，最快於2026年中營運，期待各項設施陸續就位，屆時必將成為高雄人必走逛的熱門新景點。

空中鳳城繽紛點燈照亮夜晚。圖／台鐵提供
空中鳳城繽紛點燈照亮夜晚。圖／台鐵提供

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