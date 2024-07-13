鼓山早餐推薦！現點現做最對味 手作美味讓人天天想「早點來」





坐落在高雄鼓山、鄰近明誠高中的【早點來－慶豐店】為2024年3月新開幕的早餐品牌。憑藉著老闆多年累積的餐飲經驗，與團隊共同研發設計各式各樣手作餐點，醬料、調味也不假他人之手，全由店家親力親為，確保餐點品質與口味，對早餐的熱愛與熱情融入每份餐點裡，為顧客們打造出口味獨特的早餐美味，短短數月間，成功打動民眾挑剔的味蕾，成為饕客早晨時光首選。

店家提供的現場內用空間以騎樓下的座位為主，可以邊享用早點邊愜意欣賞路上人來人往的街景。

▲櫃台旁擺放著多款醬料，都由老闆們親自調配，客人依據口味喜好自行取用。

老闆從事餐飲業多年，對早餐的熱情和專業無可比擬，與團隊一同研發各項餐點，從醬料到料理搭配，無不傾注心血。每一道餐點都是現點現做，確保新鮮與美味。菜單部分以經典的中西式早餐為主軸，如經典的漢堡類、吐司類、蛋餅類通通有，還有各式各樣的單點小品、飲料可自由挑選。

│自製漢堡排堡

自製漢堡排堡是附近學生們的最愛！採用與長期合作肉商提供的優質豬肉，手打而成的豬肉漢堡排，再搭配台南麵包坊每日新鮮供應的漢堡麵包，層層堆疊而起的飽滿口感，讓吃下去的每一口都鮮嫩多汁，極具滿足感！

│照燒燒肉蛋餅

看著五花八門的菜單種類，不知道吃什麼的時候，來份照燒燒肉蛋餅準沒錯。選用新鮮肉品搭配特製照燒醬汁現點現煎。柔嫩的蛋餅皮包裹住香甜的照燒肉片，引人入勝的香氣不僅味道絕佳，還口感豐富！

│鍋燒沙嗲意麵

從湯頭顏色就能看出不凡滋味的鍋燒沙嗲意麵，湯頭部分為自家熬製的大骨湯，融合南洋風味的沙嗲粉與特製香料粉，帶來獨特的湯頭滋味，飽滿吸收湯汁的食材與意麵，不僅香濃無比，麵條的嚼勁更是讓人愛不釋口。

│原味奶酥厚片

看似普通的奶酥厚片其實大有玄機，在女性客人中想有高人氣的原味奶酥厚片，選用紐西蘭進口的奶油跟奶粉自製而成，除了滿溢的濃郁香氣之外，還吃得到砂糖的顆粒感，酥脆的麵包與奶酥完美結合，帶來滿滿的幸福滋味！

│酥炸香草雞塊

與親友相揪共進早點，點上一份酥炸香草雞塊，定能增進彼此的感情！將嚴選雞肉製成的香草雞塊下鍋油炸一番，直至金黃發色為止，吃起來外皮酥脆，肉質紮實，淡雅的香草氣息在口中蔓延而來。搭配店家自製的照燒醬一同品嘗，美味再升級！

老闆始終堅持早餐是一天中最重要的一餐，致力於為客人提供充滿幸福感的開始。每一道料理都是現點現做，確保新鮮與美味，期盼真材實料打造的活力早餐，能讓每一位顧客來訪【早點來－慶豐店】的客人們，找到屬於自己的美好早晨。

【早點來－慶豐店】

營業地址：高雄市鼓山區慶豐街5號

營業時間：06:00–13:00（周三公休）

店家電話：075557657

粉絲專頁：bit.ly/4eHbyTA





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