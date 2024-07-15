高雄小港塔羅占卜咖啡廳　優質手沖咖啡與人氣鹹甜食供應中





隱身在小港區龍華街中的【旦塔羅咖啡店】，店家除了手沖咖啡與甜點之外，還有拿手的雙蛋起司蛋餅這個人氣餐點。喝咖啡以外，品牌最大的特色是闆娘的塔羅牌占卜，甚至有遠道從台北南下的客人專程來占卜，店內溫馨的氣氛讓人自在安心，在這裡可以遠離工作或是生活上的忙碌，好好的放鬆自己，重新打理再出發！

旦塔羅咖啡開業7年多，原先從餐車經營到現在逐漸有規模，闆娘本身就是餐飲專業背景出身，在社會上經歷過金融業、精品業等不同行業後，最終回歸到自己的興趣與專業上選擇創業，提供給顧客優質的手沖咖啡，以及鹹、甜食的供應。

店面空間雖然不大，但氣氛非常溫馨，充滿了手沖咖啡的器具，在塔羅牌占卜區有各式各樣的塔羅牌可以選擇，一旁的櫃子裡也蒐藏了許多心理學或是療癒的相關書籍，可以在這裡花上一整天好好的沉澱自己。

店家貼心的提供行動電源的租借，若有需要使用插座的顧客心意隨喜投入零錢箱中。

雙蛋起司蛋餅｜ 餅皮Q彈，起司的鹹香滋味讓人愛不釋手，加上辣椒更是另一番風味，喜歡鹹食的你絕對不能錯過。

▲撒上胡椒鹽後又是另一層次的風味，看了就讓人垂涎三尺。

乳酪蛋糕與提拉米蘇｜闆娘親手製作的乳酪蛋糕，香濃的乳酪，入口即化的口感，裡頭添加了百香果，酸甜滋味在口中碰撞出全新風味，配上一口飲品就是絕佳享受；提拉米蘇軟滑綿密的口感，甜點控的最愛！

美式咖啡｜混合巴西與哥倫比亞豆，帶有堅果香氣，微煙燻的手法，讓咖啡尾勁苦甜回甘。

玫瑰花茶｜茶味甘甜，散發著淡淡玫瑰幽香，兼具滋潤養生的功效。用可愛的玻璃杯盛裝讓人看了心情都好了起來！

可可牛奶｜不喝咖啡的顧客可以選擇可可牛奶，香醇的鮮奶與令人愉快的可可香氣完美結合，也是午後茶品不錯的選擇。

拿鐵｜口感飽滿醇厚，不苦澀並且保留咖啡香味，最適合在下午茶時刻來杯拿鐵。

店家的專業塔羅占卜是招牌之一，闆娘熟練地將塔羅牌一手順勢攤開，氣勢十足，讓人驚艷。

思考好自己想詢問的問題後再依序抽出你想抽的卡，闆娘會依據你的問題以及抽出來的卡牌來進行分析。

不論是想放鬆喝點咖啡飲品，或是想吃點下午茶茶點，亦或是想來塔羅牌占卜尋找人生方向的你，就來【旦塔羅咖啡店】坐坐，與闆娘成為好朋友，品嚐著闆娘的手沖咖啡與手作鹹甜食好手藝，重新整頓自己的思緒，再從這裡好好出發！





【旦塔羅咖啡店】

店家地址：高雄市小港區龍華街46號1樓

店家電話：0988023710

營業時間：10:00-19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/4cif2JT





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