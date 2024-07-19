芒果冰配芒果布丁才爽！ 夏天就是要吃高雄「美滿冰菓室」 全年都能到的鹼粽冰也很推

寫在造訪美滿冰菓室鼎山店之前

其實美滿冰菓室在高雄已經有3家店了，我算是有些LAG了太久才來造訪，小港店其實離我家也不遠，但因為今天剛好經過的是鼎山店，而且高雄最近的天氣真的動輒35度以上，吃冰不分地點啦，今天就到鼎山店來品嘗他們的冰品，開車的話可能要找一下車位，騎車的話我就直接擱在門口，他們也在去年高雄市政府觀光局舉辦的大港閱冰有很不錯的成績，不囉嗦吃起來。

美滿冰菓室鼎山店環境

店內的座位其實不多，因為大部分的人都是外帶，只有在騎樓的幾個座椅可以內用，不過他們的料台區保持得很乾淨舒爽，加上下面就是冰箱，隨時都保持所有料的最佳狀態，剉冰機周圍也都沒有太多雜物，看了就是挺好。

美滿冰菓室鼎山店菜單

品嘗在美滿冰菓室鼎山店

鹼粽冰+煉乳

來的這時候更好就是端午節當天，不應景的吃一下粽子好像也怪怪的，於是就來個鹼粽冰吧！而且為了讓他更甜蜜還加了煉乳提升更多層次感，還可以加三種料，我選了芋頭、草莓凍跟黑糖粉粿，整碗冰看起來也太豐富繽紛了，每天要備超多料真讓人佩服，他們幾乎都不假他人之手，料好又實在。

鹼粽本來就是我的心頭好，好像吃幾顆都不會夠，但為了身體健康著想還是淺嚐有吃到就好，芋頭也是煮到很透好咬，就算是牙口不好的人也輕輕鬆鬆就能吃。

芒果丁丁

之所以取這個名字的由來其實很可愛，在看不到的表面之中中層已經加入了不少的芒果布丁，上面最後在鋪上滿滿的芒果塊跟一整顆的布丁，又是另外一碗的五彩繽紛代表，而且芒果塊給的好大方啊！

我覺得美滿冰果室的每個人真的都把每一碗當成了畫布一樣來創作，但厲害的就是每一碗都可以讓你好拍又好吃，這次吃到的芒果不是全部只有甜味，還帶著一點迷人的酸味，不曉得有沒有特別挑過，中層的芒果布丁吃起來也沒有那種化學感的粉味，吃得出他們對於每一種配料的用心程度。

造訪美滿冰菓室鼎山店後記

其實在打這邊文章的時候我已經又去小港店吃過了兩次，他們的店全部都是直營店，所以做出來的品質都是一樣的好，不會偷工減料可是現在餐飲業很重要的區塊，而且把復古的冰品跟創新的冰品都有做好，沒有顧此失彼的感覺，不知道未來可不可以跟他們爭取班班美食生活圈的粉絲有特約的優惠，不過最近高雄真的很熱，大家都要補充足夠水分唷！

美滿冰菓室鼎山店

地址：高雄市三民區鼎山街636號

電話：0989-537618

營業時間：12：00 – 21：00

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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