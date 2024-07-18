豬腳、雞腿統統都要點！高雄鳳山「古早魏爌肉飯」，醬香、油亮滑嫩的「腿庫飯」探店必吃

位於高雄鳳山鄰近赤山八德路上的小吃店，位置冷門低調，在吃飯時間總是人潮洶湧，需要等待才能吃到。賣的是神好吃的腿庫、爌肉、肉燥飯。而人氣王不只是這三樣，豬腳、滷大雞腿、棒棒腿也是店家的熱門款餐點選項。

古早魏爌肉飯店家資訊

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店址：高雄市鳳山區八德路135號

電話：0908-255122

營業時間：11:00–14:00 16:30–20:00（週日公休）

影片帶你吃神好吃腿庫

我必須說一下是，他們的腿庫、爌肉跟肉燥是我的最愛，我的午餐買法就是一個腿庫飯再一個肉燥飯，這是我的標配，但正常人應該一個腿庫飯就會飽

然後來到古早魏爌肉飯買飯時，建議就買大或小的選項，不要買便當選項，因為菜色來說，選擇不多，加上都是比較冷門的菜色，除非自己喜歡吃，不然不太推薦叫便當型態。

例如我這碗外帶的腿庫飯，不是便當，但裡頭有附上筍乾跟酸菜，白飯上也會淋上些許的肉汁，其實這個就非常涮嘴。

我也有買過便當，這裡也能大概參考一下⋯當天菜色算正常，香腸是另外加購的⋯

菜色每天都不太一樣，但個人常去買，菜色比較千篇一律，有時候還會出現『豆棗』這菜色，基本上這菜色應該都是吃粥才會出現的，搭飯就是有點怪，所以我的配搭就是看要吃什麼飯，然後加滷蛋、油豆腐跟貢丸，再對自己好一些就是再一條香腸。

古早魏爌肉飯 菜單

腿庫飯

（我的買法就是大多都是腳庫飯+滷蛋+油豆腐+貢丸）

古早魏爌肉飯的腿庫飯，個人覺得比我的其一愛店柏弘好吃，第一他光是醬色光澤就讓人口水直流⋯

他的口感就是非常討喜⋯

古早魏爌肉飯的腿庫就是像台中那一掛的，但口味來說就是南部人的口味，厚實的鹹香、醬香真的是誘人。一塊腿庫會用牙籤撐住腿庫肉方方面面，不讓肉鬆散掉，以達最佳的口感。

其實腿庫就是要吃肥的才過癮，帶上油亮醬香的豬皮就是誘人，肥多瘦少是吃腿庫的黃金比例。

不喜歡吃太肥的，可以跟店家告知不要太肥的，他們也會幫你挑上肥瘦參半的腿庫肉⋯

古早魏爌肉飯的腿庫肉，咬下他的肥肉，就是抿一下肉就會入口即化的那種，口感極為軟嫩。

瘦肉更是一絕，也是燉煮的非常軟爛，吃起來非常夠味。

酸菜、筍乾更是標配，配搭著飯吃就是涮嘴。

爌肉飯

古早魏爌肉飯，顧名思義，爌肉就感覺不差，果然也是很理想的選項。他們的爌肉也是非常軟嫩好吃，超入味！配搭上他們的半生熟鴨蛋更是力推。

他們的蛋是選用鴨蛋，這蛋汁格外濃郁香醇，戳破的蛋液順勢留在肉與米飯之上就是迷人，吃起來就是超下飯，超涮嘴的啦！

肉燥飯

他們的肉燥也是夠水準！

話說，他們的肉燥飯雖然不及柏弘，個人覺得畢竟兩邊的肉燥型態不同，柏弘是偏濕潤的，古早魏肉燥飯是市場常見的肥瘦參半的肉燥飯⋯

其實已同類型的肉燥飯，他們的肉燥真的算是是不錯的⋯吃起來是滿嘴油香，吃這種肉燥就是黏口才叫滿足。

雖然黏口，但吃起來卻格外討喜，惹人愛⋯配搭上酸菜一起吃也是超對味⋯

至於雞腿、豬腳也是古早魏肉燥飯的人氣王，但個人能不帶骨就不帶骨，因為就是懶的啃骨。

古早魏爌肉飯，是我的愛店，價格實在，份量也不算小，時不時都會外帶在車上吃，非常方便，也非常理想，個人覺得便當菜色比較soso，所以我都會直接叫腿庫飯、爌肉飯、肉燥飯加滷蛋、貢丸、油豆腐或是香腸、荷包蛋，真的是讓人一吃難忘的小吃店，給人超推，建議先預訂才不用現場等候太久。

便當我是視當天菜色，若是自己喜歡吃的才會搭便當⋯

本身最愛就是腿庫飯加香腸、滷蛋、貢丸、油豆腐或是半熟荷包蛋。

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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