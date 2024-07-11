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高CP值肉肉吃起來！鬥牛士二鍋升級2.0，超推「改版壽喜燒」，豐盛自助吧不怕你吃

一對爸媽兩個娃的吃貨人生／ 文、圖／吃貨閔爸

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位於高雄楠梓的鬥牛士二鍋升級為2.0。個人上次來這裡覓食已經是兩年多了，這次專程帶愛吃鍋的老婆來試試重新裝潢後的二鍋是如何⋯⋯

影片帶你吃二鍋

店內外都有網美牆可拍照⋯⋯

女兒是有困難逆＝．＝＂

吃到飽餐廳，最重要的是先看價錢。他們的價位，平日368元起就能夠輕鬆讓你吃到飽。美國牛五花、草飼低脂牛、梅花豬、豬五花、去骨雞腿肉、醃製雞柳條，六種經典現切肉讓你爽爽嗑。

若想在吃好一點的肉肉，也能升級精選498、老饕598方案，讓你吃上更好的肉肉。紐澳嫩肩牛、美國Choice雪花牛、板腱牛、美國極上霜降、紐西蘭小沙朗、特選羊五花、台灣黑毛豬、宜蘭櫻桃鴨等肉可以加碼吃上！

鬥牛士二鍋 收費方式

鬥牛士二鍋 菜單

鬥牛士二鍋的湯底有八種可選擇。分別是壽喜燒、日式味噌、北海道昆布、蔬果豚骨、起司牛奶、韓式泡菜、川味麻辣、石頭爆炒鍋⋯⋯

個人覺得這次點的壽喜燒、味噌、石頭爆炒、起司牛奶口味都還不錯⋯⋯（起司牛奶、石頭爆炒、韓國泡菜跟川味麻辣這四種湯底需要另外加價）

想吃海鮮也能另外加點，我叫了一份綜合海鮮來吃吃，裡頭有鯛魚、蛤蠣、草蝦、生蠔。

二鍋 店內外空間&用餐環境

重新裝潢過後的二鍋，在視覺、空間以及取餐動線上，非常的舒適且寬敞。

這一個人來火鍋吃到飽也是不少，二鍋也貼心的設置這種單人模式的用餐區。

至於兩人成行或是朋友家人一起來用餐，二鍋也是非常理想的選擇。

自助吧

二鍋的自助吧區域非常的明亮，設計上也大大提升了不少。冷熱飲、汽水機是標配，選擇上也不少。

再來就是冰淇淋、霜淇淋、挫冰樣樣都齊全，這高雄的天氣真的是需要這種自助吧來沁涼一下自己的心。飯後的甜點、水果還有薯片也是樣樣齊全。

再來就是火鍋料的自助吧台，超級氣派，以絕對的冷度保有蔬果、火鍋料的絕對新鮮度。

光是蔬菜、火鍋料選擇就超多。

還有生菜沙拉、涼拌菜可以吃上。

熱食區有炸物、多種熱炒可以吃。

泡麵、意麵、雞絲、冬粉等麵食也無限取用⋯⋯要加湯這裡也能自己拿取⋯⋯

白飯、肉燥、咖哩都能夠爽爽嗑。

還有孩子最愛的薯條、雞塊、洋蔥圈。

想吃新鮮的肉肉，阿貳肉舖就是現切肉品區。

我來這種火鍋吃到飽就是先專攻火鍋涮肉，這才是重點。因為我們這次是五人前往用餐，也預約了我們期待已久的大仙肉盤。

這果然是浮誇，雖然說想吃肉可以直接去現切肉片的地方請人幫忙切肉，但像我這種懶人，最好是一大盤直接端來我面前，大口大口的嗑肉這才叫享受。

大仙肉盤的肉分別是板腱牛、牛五花、草飼低脂牛以及梅花豬⋯⋯

其實以最低價位的肉肉來說，因為是現切，所以口感其實不會太差。因為阿母想吃吃鴨肉跟羊肉我也想試試黑毛豬，我們都有提升檔次到老饕598，嘗試更多一點肉肉。

火鍋&肉品介紹

壽喜燒

我覺得二鍋改版後的壽喜燒感覺更討喜了點。記得上次來吃，壽喜燒偏甜，吃久反而會膩，這次點了壽喜燒，鹹甜的口感是恰到好處。

涮肉吃更是一絕，像我涮的梅花豬跟黒毛豬口感都是不差的。

經由壽喜燒湯汁的涮過的肉肉，梅花豬拉說，因為油脂分布均勻，口感相對較好。黑毛豬涮起來的口感較為鮮甜柔嫩，不澀口吃起來也比較沒腥味。

起司牛奶（加價59元）

奶香濃郁的湯底，微微的起司味，經由滾燙之後的奶汁來涮肉就是讚，用牛奶起司高湯來涮牛肉非常的合拍。

尤其這紐西蘭小沙朗跟牛奶混搭在一塊可是絕配！油花較少，口感吃起來偏向紮實帶點嚼勁，吃得到奶香和肉香。

石頭爆炒鍋（加價59元）

這是我上次來沒吃過的湯底，湯底的味道算夠味，石頭火鍋的獨特風味就是爆香後的香氣。

這個阿母拿來涮二鍋的特選羊五花、宜蘭櫻桃鴨也是非常理想。鴨肉吃起來算是鮮嫩，吃起來沒有鴨腥味。

特選羊五花個人很推，吃起來沒有騷味，小羊肥油煮了不肥膩，反而是香嫩。

肉肉讓這爆炒石頭鍋的湯汁洗滌後，可是翻倍美味

日式味噌

這款湯底不會過鹹，吃起來是順口的，有些味噌湯汁真的讓人卻步，他們的口味恰到好處。味噌經過多種食材滾燙烹煮後，會大大提升味噌的鹹香⋯⋯尤其經過海鮮加持更是翻倍美味⋯⋯

像這片油花均勻且密集的極上霜降牛，細嫩，口感細緻，吃起來爽口滑順，帶有濃郁的肉香、味噌的鹹香，超讚的啦

二鍋的海鮮也頗新鮮，尤其蝦蝦也算大尾吃起來也Q實。

自助吧的肉燥個人也覺得很可以，還有滷蛋、油豆腐可以吃。

冰的部分我則是自己動手作挫冰，料頭則是大多大家都是會吃的料。

甜點來說他們的奶酪布丁也不錯吃。

二鍋 食後感

我來吃到飽都是專攻肉肉，來這就是要大口吃肉才划算。熱食區、冷食區對我而言是解嘴饞，甜點區、冰品區是飯後甜點。

店內的飲品是配搭火鍋一起吃才是王道。再加上他們的用餐環境、空間更加的寬敞舒適，這也提升了用餐的最佳情緒，大大提升了食慾。

價位來說，我覺得不算貴，專程來嗑肉才368元，若要再吃好一點的肉肉，最貴也才598元，這好久不見的鬥牛士二鍋，經過重新裝潢，口味落差不會太大，口味上接受度頗高，就看合不合自己的口味。

鬥牛士二鍋高雄楠梓店

店址：高雄市楠梓區藍昌路389號（楠梓家樂福附近）

電話：07-5916633

營業時間：11：00 – 14：00 17：00 – 22：00（六、日無中休）

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文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生　FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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