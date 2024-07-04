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「點點心」高雄二店全新展店！開幕滿額送流沙包、新品買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／點點心提供
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由緯豆集團代理的港點品牌「點點心」，以豬仔流沙包和精緻港點著稱，明（3日）將於高雄漢神巨蛋開幕第16號店。這是繼夢時代後的第2家高雄分店，選址於漢神巨蛋百貨，瞄準百貨集客力與周邊藝文活動潛力。開幕期間，首5日消費滿額贈豬仔流沙包，同時推出「食神好味」系列新品，任點一道新菜，免費再送同品項一份。

圖／點點心提供
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新店以「文青港奶色」為主色調，搭配品牌靈魂人物「豬大師」的設計，營造輕盈柔和的氛圍，刷新消費者對「點點心」的印象。店內設計融入高雄輕軌、巨蛋、大港橋等地標景點，呼應周邊藝文氣息，打造截然不同的輕鬆用餐環境。「豬大師」更以文青旅人形象，帶領顧客品味最正宗的港點美食。

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「食神好味」系列新菜推出4煲1麵，包括功夫香辣滑牛煲、蟹意濃豆腐煲、港式咖哩嫩雞煲、腐竹燜蛋豆腐煲，以及食神爆炒伊麵。每道菜餚口味獨特，湯汁濃郁，讓人食指大動。這些新品將滿足消費者挑剔的味蕾，成為必點的美味佳餚。

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為慶祝高雄巨蛋店開幕，7月3日至7月7日，單筆消費滿千元即贈送豬仔流沙包，每日限量30份。同時，新菜嚐鮮優惠至8月31日，全台門市凡點「食神好味」餐點，即可再贈同品項於下次消費滿額兌換，機會難得，快來一嚐為快！

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點點心高雄巨蛋店資訊

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓

電話：07-5225228

開幕日：7月3日

開幕活動：開幕首5日滿千贈豬仔流沙包，每日限量30份

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