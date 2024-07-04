聽新聞
test
0:00 / 0:00
「點點心」高雄二店全新展店！開幕滿額送流沙包、新品買1送1
由緯豆集團代理的港點品牌「點點心」，以豬仔流沙包和精緻港點著稱，明（3日）將於高雄漢神巨蛋開幕第16號店。這是繼夢時代後的第2家高雄分店，選址於漢神巨蛋百貨，瞄準百貨集客力與周邊藝文活動潛力。開幕期間，首5日消費滿額贈豬仔流沙包，同時推出「食神好味」系列新品，任點一道新菜，免費再送同品項一份。
新店以「文青港奶色」為主色調，搭配品牌靈魂人物「豬大師」的設計，營造輕盈柔和的氛圍，刷新消費者對「點點心」的印象。店內設計融入高雄輕軌、巨蛋、大港橋等地標景點，呼應周邊藝文氣息，打造截然不同的輕鬆用餐環境。「豬大師」更以文青旅人形象，帶領顧客品味最正宗的港點美食。
「食神好味」系列新菜推出4煲1麵，包括功夫香辣滑牛煲、蟹意濃豆腐煲、港式咖哩嫩雞煲、腐竹燜蛋豆腐煲，以及食神爆炒伊麵。每道菜餚口味獨特，湯汁濃郁，讓人食指大動。這些新品將滿足消費者挑剔的味蕾，成為必點的美味佳餚。
為慶祝高雄巨蛋店開幕，7月3日至7月7日，單筆消費滿千元即贈送豬仔流沙包，每日限量30份。同時，新菜嚐鮮優惠至8月31日，全台門市凡點「食神好味」餐點，即可再贈同品項於下次消費滿額兌換，機會難得，快來一嚐為快！
點點心高雄巨蛋店資訊
地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓
電話：07-5225228
開幕日：7月3日
開幕活動：開幕首5日滿千贈豬仔流沙包，每日限量30份
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言