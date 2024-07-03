旗津打卡新亮點首度公開！「彩虹屋、貝殼館」拍好拍滿

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假到來，有安排好要去哪裡玩嗎？趕快到高雄旗津新規劃的打卡亮點！高雄市政府觀光局為活化旗津場域，引進高雄知名婚紗業者成功打造彩虹教堂，今年暑假更將未曾對外開放的私房拍照點完整呈現給遊客。

旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照點，自即日起，每天10:00-18:00開放，歡迎民眾趁 Fun 暑假來旗津、玩沙灘、吃美味、拍美照！

▲海之星沙灘俱樂部。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，暑假即將到來，高雄旗津有著豐富的觀光資源，除了有著熱鬧的海產街、必吃的烤小卷、番茄切盤等美食，旗津踏浪看夕陽，加上近期很夯的從旗津燈塔俯瞰彩色屋、星空隧道以及寓教於樂的旗津貝殼館，讓旗津成為夏季熱門景點之一，更在暑假期間舉辦南台灣唯一依山傍海的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動。

此外，更招商引入特色店家，打造更具魅力的旗津，包括不定期特色音樂活動「旗津沙灘吧」、深獲網美喜愛的「海之星沙灘俱樂部」以及全台少數臨海的「旗津豪華露營區」，藉此豐富旗津亮點。

▲旗津貝殼館1樓私房拍照點。 圖：高雄市政府觀光局／提供

為活化閒置空間，觀光局積極招商引進高雄知名婚紗業者「珍琳蘇」，不但創造市府收益，更成功打造吸引許多遊客前往拍照的知名景點「彩虹教堂」。為迎接暑假到來，委外廠商順勢開放私房景點，透過收集來自全球古物裝潢，加上自身婚紗攝影的專業規劃，在旗津貝殼館1樓打造歐式風情的拍照打卡區。即日起，每天10:00-18:00，免費開放一般遊客拍照，搭配原有彩虹教堂、千頭木麻黃（波波草）、黃金海韻等等，期望成為旗津新興的亮點拍照區。

▲旗津燈塔。 圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，為擴大愛河灣及周邊地區觀光發展，觀光局提報「灣區大港．旗津領航」計劃，成功爭取交通部觀光署2024年至2027年度競爭型「重要廊帶亮點營造」經費，預計將投入4.92億，積極提升旗津風景區觀光遊憩品質，發展國際觀光潛能、帶動地方發展。暑假期間旗津地區吸引大量旅遊人潮，建議民眾可前往沙灘及海水浴場戲水遊玩，亦可前往壽山觀景台與旗津燈塔俯瞰高雄港灣美景；晚上亦推薦留宿旗津旅館或露營，購買特色伴手禮，享受旗津海產街、冰品、異國酒吧等當地特色美食及小吃。

▲旗津豪華露營區。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局呼籲，除可搭乘文化遊艇欣賞高雄港灣美麗風光，亦建議遊客搭乘接駁班次密集的渡輪往返市區；旗津渡輪營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點。更多店家及旅遊活動資訊請上觀光局官方網站「高雄旅遊網」及FB官方粉專、IG粉絲團查詢。

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