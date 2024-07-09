高雄夜生活第一站！創意調酒配港灣風情 小酌、約會首選

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於高雄鼓山魚市場旁的【Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店】，鄰近西子灣碼頭，品牌創始店位在澎湖七美月鯉灣沙灘，後來在2023年落腳於高雄西子灣，並延續品牌精神，以台灣在地水果、咖啡等原物料為主，並融合地方創生概念，搭配港灣風情，打造出獨樹一格的景觀咖啡廳兼露天酒吧，民眾可以一邊迎著海風，一邊品嚐美酒佳餚，讓身心都感到放鬆。

品牌將月鯉灣海灘的為名，Logo的設計是將澎湖七美知名景點雙心石滬，結合魚的元素，簡約卻充滿格調的設計令人留下深刻印象。

店面採用近年流行的貨櫃餐車的模式，搭配露天野餐風格的座位區，讓顧客能夠愜意得欣賞高雄港灣風光，欣賞落日餘暉或是港灣夜景，再來杯調酒助助興，作為精采夜生活的開端再恰當不過了。

｜無酒精飲品

人魚之淚

台灣小農所生產的優質蜂蜜製作的氣泡飲品，微刺激的氣泡口感襯托出蜂蜜的甜韻，大人小孩都愛不釋手的甜蜜滋味。

藍天白雲

由藍柑橘醬、可爾必思、氣泡水組合的特調飲品，香甜且清爽的風味令人眼睛為之一亮，與港灣景緻相佐蔚藍飲品，不一留神就把整杯給喝完！

芒果冰

老闆大力推薦的芒果冰沙，特地屏東枋山直送愛文芒果，製作成冰沙香氣依舊濃厚，保留芒果最天然的果香與甜味，每一口都能感受到南台南獨有的熱情與魅力，沁涼滋味絕對是消暑飲品首選！

│調酒系列

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

海灘營火

嚴選高雄大樹區的鳳梨，製作成鳳梨果露、果汁、果乾，與波本威士忌、萊姆酒調合成充滿海灘渡假氛圍的創意調酒，鮮明的果香與酸甜為主基調，帶出烈酒的香醇，每一口值得細心回味。

西灣落日

以西子灣夕陽為發想的調酒，以龍舌蘭酒跟柳橙汁為基底，加入萊姆汁、紅石榴糖漿調和，打造出口味淡雅、果香十足的新滋味，搭配落日餘暉一同品嚐，品味出不一樣的人生體悟，別有一番風味。

▲冰燻滷味。喝酒怎能少了下酒菜呢？由毛豆、豬頭皮、百頁豆腐組合而成的滷味拼盤，醃製入味的滷味經過冷藏處理後，風味緊緊濃縮，冰涼口感是最適合高雄炎熱的天，搭配自製印尼辣醬，風味更上一層樓！
▲冰燻滷味。喝酒怎能少了下酒菜呢？由毛豆、豬頭皮、百頁豆腐組合而成的滷味拼盤，醃製入味的滷味經過冷藏處理後，風味緊緊濃縮，冰涼口感是最適合高雄炎熱的天，搭配自製印尼辣醬，風味更上一層樓！

▲最後別忘了來份手作布丁，口感綿密絲滑，甜而不膩的滋味做為飯後甜點簡直完美！
▲最後別忘了來份手作布丁，口感綿密絲滑，甜而不膩的滋味做為飯後甜點簡直完美！

來到高雄旅遊，若是來到西子灣，可別錯過這間【Moon月鯉灣景觀咖啡廳】，不僅能充分感受到高雄的熱情與港灣景緻，獨家口味的特調飲品與調酒，為你精彩的旅程增添一絲浪漫。

店家還有提供包場服務，不論是求婚、婚禮、派對、活動、週歲宴等，都能在此舉辦，在無敵海景下享受聚會樂趣，別有一番風味，有活動還不趕緊向店家預約。


【Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店】

店家地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號

營業時間：17:00–00:30

停車資訊：高雄鼓山魚市場停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/4bpOR33


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冰沙 咖啡廳 芒果冰

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