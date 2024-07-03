清幽卻又帶點距離感！初訪藍藍的島嶼（下）

跟著 Amanda Lee 於 2022-05-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 大勇哥早餐、東清秘境、Iraraley 朗島部落。

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第 1 天

大勇哥早餐 | 1 小時

一早起床來吃步行即可抵達的大勇哥早餐（走路就能到的早餐真的棒），我們點了鮪魚蛋餅、翡翠抓餅及地瓜拉餅。

大勇哥早餐的地點比較難找一點，不是在大街上而是在建築物後方的小巷裡，招牌也不算明顯，價錢相較於我們前幾天的吃的實惠，重點是也很好吃！

翡翠抓餅很酥脆，灑上胡椒粉很好吃；菜單上有單獨的一區寫著隱藏版，問了老闆才得知原來就是地瓜拉餅，外脆內軟富有地瓜香氣，淋上煉乳真的很好吃。

東清秘境 | 2 小時

吃完早餐後我們回民宿準備要去秘境的衣物，騎了不到三分鐘的車再步行即可到達的東清秘境，我們是和旅行社的人約一早她帶我們去，其實若是第一次來可能會不小心繞遠路或走到比較難走的路徑，這裡一樣建議穿溯溪鞋或是厚底的涼鞋，能保護腳趾頭比較安全一點。

走了一小段路後會看到一個小木梯，背對著慢慢走下去之後再下一個需要延展身體到一個極致的GAP就能到最底了；來這裡之前可能要看一下漲退潮，我們到的時候第一池水位剛好及腰，再游過去會踩不到底。

Iraraley 朗島部落 | 1 小時

接著我們騎車去了朗島秘境，這裡比東清更好到達，水底也有小丑魚的家很療癒。

島民冰狗店 | 2 小時

去完兩個秘境後我們到了島民冰狗店，剛到的時候因為客滿在外面等了一會兒，差不多等了快二十分鐘就順利入座了，店家有特別說不能濕身進店裡，因為他們的坐位區其實是竹蓆材質的，遇水可能比較容易會發霉，所以如果是安排玩水後來的朋友可以多帶一件衣服備用。

店裡的環境超清幽，有可愛的店貓之外還有海景可以看。

我們點了兩塊蛋糕和兩杯飲料，其實在離島通常不會對食物太嚴格，但只要一吃到好吃的就會特別驚豔，這間的飲料很好喝蛋糕也在水準之上，是一間會再回訪的店！

椰油部落 | 40 分鐘

吃完下午茶後我們到了椰油部落點了飛魚卵香腸、雞排滿足一下鹹食胃。

第 2 天

情人洞 | 1 小時

情人洞

位於東清灣岬角，為天然海蝕洞；走到清人洞之前會先走十五到二十分鐘的步道，爬上岩石後再從洞口看出去海景非常美，可以安排來這裡看日出。

阿力給早餐店 | 1 小時

隔天早上我們去吃了阿力給早餐，阿力給的老闆講話很有趣。

我們點了青醬雞三明治及核桃乳酪三明治，因為想吃的餐廳還沒開所以我們買了早餐後，到附近的涼亭邊吃邊等餐廳開門，核桃乳酪三明治非常可以。

蘭嶼漂流木餐廳 | 2 小時

漂流木餐廳是一間當地十分知名的餐廳，位置不算太多，店員拿著手繪海報熱情介紹著餐點。

餐點和飲品都蠻有特色的掙扎了許久才決定要點的餐點，我們最後點了青醬鮮蝦干貝、奶油飛魚卵燉飯及森林蜜香柚氣泡飲還單點了炸飛魚、炸飛魚卵，西餐附餐有濃湯、手工香蒜麵包及紅茶。

餐點都蠻好吃的份量也十分足夠，最推薦的就是奶油飛魚卵燉飯和炸飛魚卵。

青青草原 | 1 小時

青青草原有寬闊的大草原及無敵海景，很適合安排吃飽來散步順便看夕陽的行程！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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