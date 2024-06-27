秘境都不秘境了！南台灣超夯 「小濟州咖啡廳」再升級 藏身小漁村的「無敵海景第一排、地中海風建築」拿捏異國氛圍感

漁村裡的小濟州島！曾有過短暫歇業期的南台灣「必訪海景咖啡廳」回來了，坐擁萬里桐無敵海景第一排，藍白相間的地中海風建物，親臨現場像是置身浪漫希臘，又像是進入韓劇般的夢幻場景，夏日看海拍美照有夠Chill！

圖／IG@ninihsuan.w授權

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藏身國境之南的恆春超人氣海景咖啡廳「Oct.Sun Coffee」強勢回歸，經過內裝與菜單的升級吸引不少人回訪踩點。這間咖啡廳以第一排絕佳海景為訪客所嚮往，在網路上擁有「隱藏版小濟州島海景咖啡廳」、「台版釜山海雲台咖啡廳」等稱號，除了無敵海景是打卡亮點外，藍白色的地中海風建築十分跳脫顯眼，兼具南歐與韓國氛圍，獨特又不違和。

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甜點和飲品也不馬虎，不少人都推薦「巴斯克、布丁」及美式，選在窗邊位置品嘗格外愜意，不出國也有類出國的度假感。如有安排到南部玩水、浮潛，不妨把這間咖啡廳也放入清單中，拍拍照塞滿手機相簿，留下專屬2024年的夏日記憶。

圖／IG@ninihsuan.w授權

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Oct.Sun Coffee

地址：屏東縣恆春鎮萬里路14-1號

營業時間：平日12:21-18:21、假日10:21-18:21（週三公休）

備註：寵物友善咖啡廳（需牽繩、小型籠子）、暫無電話訂餐、無訂位服務

IG：https://www.instagram.com/oct.sun.coffee/